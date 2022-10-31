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МЗС домовилося про постачання обладнання з 12 країн для відновлення енергосистеми України, - Кулеба

електроенергія

Міністерство закордонних справ України домовилося про постачання обладнання від урядів та компаній 12 країн для відновлення енергосистеми України,

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", – сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що відповідне доручення поставив глава держави, а МВС, Міненерго та інші органи влади та державні підприємства склали та оновлюють список потреб. МЗС України оновило відповідні запити у межах Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

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У МЗС розповіли, що серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати тощо.

"Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулася на наш терміновий запит. Україна завжди пам’ятатиме тих, хто був із нами у важку годину випробувань", - підсумував Кулеба.

Автор: 

МЗС (4123) ремонт (2303) електроенергія (6198) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
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31.10.2022 18:14
+2
Ну нахера этот, блд цирк!!!!!
Не оборудование надо, а ракеты и бомбы!
Ни христианская толерантность, а садистская жестокость!!!
Стереть с лица земли несколько жилых кварталов в Курске, Воронеже и т.д., - десятки тысяч жертв, и кацапы шелковые станут!!
Учитесь, блин, у Изриаля, как решали палестинский вопрос!!! Кинул камень в полицейского - дом сравняли с землей. Вместе с жильцами. И все, утихомирились!
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31.10.2022 18:24
+2
Ты однозадачный, нужно и оборудование, и оружие. Это Израилю у нас стоит поучиться, как решать вопрос с ВС РФ, это тебе не хамасовские чмошники-"жильцы"
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31.10.2022 18:31
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31.10.2022 18:14 Відповісти
Слава богу що це не зелений змій домовився
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31.10.2022 18:16 Відповісти
а кто сидит в министерствах ???, 90% всех министерств заполнены людьми от зеленых папиков , от ахметки, коломойши , пинчука ........
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31.10.2022 18:40 Відповісти
добре, привезуть обладнання поставлять, кацапи дивляться шо їхня ***** працює і далі будуть ******* ракетами, поки в них нелетить теж саме діла не буде
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31.10.2022 18:18 Відповісти
Як би в кацапів не летіло, ЗСУ б території не звільняли.
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31.10.2022 18:27 Відповісти
ППО, ППО, ППО, і безпека існуючих об'єктів (хоча б мішками з піском), а тоді вже ремонтні комплекти.
Ці суки, ввалили на ті локації, що від 10го жовтня відновлені були. Отже сотні тисяч баксів в трубу
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31.10.2022 18:23 Відповісти
Не існує ППО, які зможе відбити ракети на 100%... тим паче такі масовані обстріли по +50 ракет. Наша ефективність у 80% це майже максимум
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31.10.2022 18:26 Відповісти
та зрозуміло... але наші об'єкти не закриті, не всі. от і луплять де слабо.
щоб там не казали арестовичі - ворог сильний і не дурний. дивиться де небо в ситечко, туди і б'є.
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31.10.2022 18:30 Відповісти
Тому що об'єктів десятки тисяч по всій країні. Це не тільки електростанціі, а й торгові центри, лікарні, мости, залізниця. А першочерговий об'єкт, це ЗСУ на фронті.
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31.10.2022 18:34 Відповісти
Так, збивають. Але чомусь саме на об'єкти енергетики долітає. Це не здається дивним?
А чому не закрити хоча би крупні електростанції, розподільчі вузли? Легше ж і дешевше відновлювати малі об'єкти.
Зрозуміло, що і міста треба перекривати, нехватає ППО, але це якось дивно.
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31.10.2022 18:34 Відповісти
Тому що залпи масовані. Від масованого залпу на 100% ти нічого не закриєш.
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31.10.2022 18:36 Відповісти
Пока прикрыты системами ближнего и среднего радиуса (по минимальной шкале), а нужно, чтобы первая линия была от дальних рубежей, хотя бы на расстоянии 400-500 км.
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31.10.2022 19:07 Відповісти
Ну нахера этот, блд цирк!!!!!
Не оборудование надо, а ракеты и бомбы!
Ни христианская толерантность, а садистская жестокость!!!
Стереть с лица земли несколько жилых кварталов в Курске, Воронеже и т.д., - десятки тысяч жертв, и кацапы шелковые станут!!
Учитесь, блин, у Изриаля, как решали палестинский вопрос!!! Кинул камень в полицейского - дом сравняли с землей. Вместе с жильцами. И все, утихомирились!
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31.10.2022 18:24 Відповісти
Ты однозадачный, нужно и оборудование, и оружие. Это Израилю у нас стоит поучиться, как решать вопрос с ВС РФ, это тебе не хамасовские чмошники-"жильцы"
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31.10.2022 18:31 Відповісти
Может, Вы и правы. Я не претендую на абсолютную правоту. По факту, пока Украина хорошо справляется, хоть и быть предметом для террора кацапни не очень приятно.
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31.10.2022 18:35 Відповісти
Після перемоги багато ППО вивільниться з фронту на захист від терору.
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31.10.2022 18:37 Відповісти
Угу. А потом, какой-то харам забежал и зарезал девочку. А потом ещё терракты...

Не, паря, здесь, что-то более существенное нужно......
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31.10.2022 18:34 Відповісти
Тільки дтек пожалівся, вже й домовились. Пенсіонери жаліються, жаліються, а пішли ви попрошайки, ніщеброди
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31.10.2022 18:26 Відповісти
А пенсіонерам електрики не треба?
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31.10.2022 18:36 Відповісти
Я не зрозумів, вас не влаштовує, що полагодять подачу е/е?


Пенсіонерам було б непагано трохи критичніше до життя почати відноситься. Для початку, наприклад, перестати пхаться кудись в години пік. По друге, навчитися користуватися благами цивілізації - у вигляді хоча б електронних терміналів поповнення, а не паралізувать роботу пошт і ощадбанків у дні видачі пенсій та дні оплати комуналки. Гляди, і різко покращилось би становище...
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31.10.2022 18:38 Відповісти
зашибись !!!!! министерство ИНОСТРАННЫХ дел , занимается ТЕМ , чем должно занимается предприятие , которому платят Украинцы , ................просто ********** ахметка устроился , бабло гребет миллиардами , а проблемы решают те , кого он в министерство назначил ..............футбольные клубы неприкасаемые , тв каналы неприкасаемые , яхты неприкасаемые, дома и самолеты неприкасаемые , счета в офшорах неприкасаемые , .......давайте шестерки , напрягитесь , долги потом в бюджет заложим , лохи - любители 95 квартала все оплатят .
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31.10.2022 18:36 Відповісти
У тебя истерика, попей ромашки. К примеру, японское электрооборудование исторически качественней украинского, еще со времен советской оккупации. Дома же не хотабыч их из воздуха делать будет - либо за те же деньги, либо некачественно.
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31.10.2022 18:40 Відповісти
читай внимательно, и улови смысл , пусть хоть на марсе оборудование берут , но этим должны заниматься дтек , а не министры иностранных дел.
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31.10.2022 18:42 Відповісти
Я-то смысл улавливаю, а вот ты похоже нет. У коммерческих предприятий не бывает планов закупок, договор и специально выделенных бюджетов на случай войн.
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31.10.2022 18:44 Відповісти
Более того, половина поражаемых объектов вообще на балансе "Энергоатома", "Киевтеплоэнерго", "Укргидроэнерго", гудок к ним никакого отношения не имеет.
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31.10.2022 18:53 Відповісти
Це, звісно добре, але першочергове питання - як захистити вразливі енерговузли? Бо постійно ремонтувати те, що кацапи на другий день розіб'ють знову - нереально.
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31.10.2022 18:39 Відповісти
Ну нащо ж постійно. ЗСУ без ракетних обстрілів по ним швидше вийдуть на кордони 1991 року і тоді багато ППО вивільниться на захист від терору.
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31.10.2022 18:41 Відповісти
Еще одного ватного одичалого настигла карма!

Экс-чемпион мира по шахматам, действующий депутат РФ от "Единой России" Анатолий Карпов оказался в реанимации с тяжелой травмой головы и переломом бедер после неудачного падения возле Госудумы. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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31.10.2022 18:43 Відповісти
А Рінат Лєонідич як на це усе дивиться і чи допомагає копійчиною разом з Суркісами та Фірташем - бо їхнє !??
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31.10.2022 18:44 Відповісти
Тільки нові підстанції вже треба під землю ховати.
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31.10.2022 21:11 Відповісти
 
 