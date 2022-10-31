Росія намагається загнати нас у депресію, але натомість посилює наш гнів, - Кличко
Росія намагається залякати українців атаками на енергетичну інфраструктуру, але викликає лише ще більший гнів. В кремлі досі не зрозуміли, що народ не можна перемогти.
Про це в інтерв’ю швейцарському виданню "20 Minuten" заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Володимир Путін посилає свої безпілотники проти нашої критичної інфраструктури та руйнує наші системи опалення. Він хоче, щоб ми мерзли взимку. Росія намагається ввести нас у депресію, посіяти хаос у місті, посіяти страх і терор. Але вона досягає протилежного. Через знищення на нашій Батьківщині зростає наш гнів У Москві не зрозуміли, що іноді можна перемогти армії, але ніколи - народ і націю. Ми сильні, і у Путіна немає шансів", - заявив Кличко.
Віталій Кличко також розповів, як Київ готується протистояти енергетичному терору Путіна.
"Ми намагаємося протидіяти цьому, розробили різні сценарії та встановили понад тисячу опалювальних локацій по всьому місту. Тут люди можуть поспати і зігрітися. Ми також купили чимало резервних генераторів для шкіл і лікарень. Ми вимкнули ліхтарі. Світлові панелі також вимкнені, і наші електробуси знову працюють на бензині та дизелі. У кожному районі міста щодня на кілька годин вимикають електроенергію. Зима буде непростою, але ми готові", - повідомив мер.
Кличко підкреслив, що у нинішній складній ситуації українські громади допомагають одна одній, оскільки проблема з електропостачанням – спільна проблема. Адже в країні зруйнована кожна третя електростанція.
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І в заслугу цьому кловуну ставлять що вінневтік. Бо більше нема що.
Цей Головнокомандувач щось значить для народу, який з 2014 року сприймає паРашку тільки як ворога?Серйозно? Якби він втік, то армія і добровольці гірше не воювали б.....але ти як паРашкінець віриш, що цар щось вирішує...
Кончені, якщо ви робили ставку на то, що звичайні українці сдадуться - то не треба було звичайних українців мордувать, гвалтувать і катувать. А тепер даже останній щур сильно задумається, чи бігти до вас, бо в темряві, в лайні і без води краще, ніж в підвалі з електрикою поданою до геніталій.
Діти моєї бабусі уроки вчили при свічках.
І нічого не трапилось,школу позакінчували,всі отримали освіту,і вищу в тому числі....
Не було холодильників,телевізорів,інтернету.
Ми,внуки,все літо були в селі,на свіжому повітрі,натуральні смачні продукти...
Піч топили зранку,а вранці наступного дня в хаті вже було холодно...і нічого,не вмерли.
Зараз війна,треба це розуміти....головне - залишитись живими та допомагати бійцям на фронті.Ми переможемо,в цьому немає ні йоти сумніву,бо ми - Українці!
А ви,впевнена,сидите на дивані і ні копіки не перерахували для перемоги.
Але, по-перше, вам не відомо, хто і скільки чого робить і де, а по-друге - люби, Боже, правду. Ну смішно і неправильно якось це виглядає, розумієте, коли людина з благополуччя пише, що "треба трошки перечекать, все буде добре, та й біс з нею з тією електрикою, нащо вона вам". Такі фразочки в цьому контексті бісять не менше за кацапські ракети, зрозумійте! А за підтримку ЗСУ - ще раз спасибі і уклін до землі.
Никакой ответственности!
Никаких ограничений!
Только возможности!
Во 2 ВМВ гневно шли в атаку с кирпичами,очень помогло.
Ты бы лучше гневно асфальт отшкрябал,в который деньги на армию ушли
Тільки удари по інфраструктурі кацапів, хоча б на дистанції ствольної артилерії, електропідстанції, ж/д вузли, бази ГСМ в брянській, курській, бєлгородській.
Вся ця інфраструктура використовується і для забезпечення кацапської армії. То ж - це законна ціль для ЗСУ!
Друге питання, чому наша влада досі не підготувала громади до критичних випробувань, хоча часу з початку війни було вдосталь.
https://www.youtube.com/watch?v=RhZ0cNqGPg8