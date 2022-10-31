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Новини Війна
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Росія намагається загнати нас у депресію, але натомість посилює наш гнів, - Кличко

кличко

Росія намагається залякати українців атаками на енергетичну інфраструктуру, але викликає лише ще більший гнів. В кремлі досі не зрозуміли, що народ не можна перемогти.

Про це в інтерв’ю швейцарському виданню "20 Minuten" заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Путін посилає свої безпілотники проти нашої критичної інфраструктури та руйнує наші системи опалення. Він хоче, щоб ми мерзли взимку. Росія намагається ввести нас у депресію, посіяти хаос у місті, посіяти страх і терор. Але вона досягає протилежного. Через знищення на нашій Батьківщині зростає наш гнів У Москві не зрозуміли, що іноді можна перемогти армії, але ніколи - народ і націю. Ми сильні, і у Путіна немає шансів", - заявив Кличко.

Віталій Кличко також розповів, як Київ готується протистояти енергетичному терору Путіна.

"Ми намагаємося протидіяти цьому, розробили різні сценарії та встановили понад тисячу опалювальних локацій по всьому місту. Тут люди можуть поспати і зігрітися. Ми також купили чимало резервних генераторів для шкіл і лікарень. Ми вимкнули ліхтарі. Світлові панелі також вимкнені, і наші електробуси знову працюють на бензині та дизелі. У кожному районі міста щодня на кілька годин вимикають електроенергію. Зима буде непростою, але ми готові", - повідомив мер.

Кличко підкреслив, що у нинішній складній ситуації українські громади допомагають одна одній, оскільки проблема з електропостачанням – спільна проблема. Адже в країні зруйнована кожна третя електростанція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина Києва знеструмлена через удари по критичній інфраструктурі, - Кличко (оновлено)

Автор: 

Київ (19490) Кличко Віталій (3512) обстріл (28523)


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Топ коментарі
+28
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31.10.2022 18:14
+18
Я маю свій місцевий (український) телеграм-чат.Де близько 2 тисяч місцевих. Всі без світла,води. Багато хто без роботи. Але жоден не пікеув,що треба здаватись. Так,незручно,страшно,холодно,але ніхто здаватись не збирається. Думаю,те ж саме і в інших населених пунктах. Або путін взагалі не розуміє українців або хоче на прощання добре на₴рати.
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31.10.2022 18:17
+10
Каzапам піzда! По-любе!!!
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31.10.2022 18:17
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31.10.2022 18:14 Відповісти
Не треба. Я теж не втік. А з такого гамнокамандующего як Осел толку ноль. Всі про це добре знають.
І в заслугу цьому кловуну ставлять що вінневтік. Бо більше нема що.
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31.10.2022 18:33 Відповісти
Ну, роль Президента у щоденних відосах загалом грає пристойно. Тіьлки б ще розігнав довкола себе вшивоту типу татарових-єрмачків-арахамій-безуглих і військовим не заважав бити російських окупантів. Після Перемоги йому багато гріхів спишеться, але це якщо буде його перший і останній строк...
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31.10.2022 21:57 Відповісти
До чого цей висер?
Цей Головнокомандувач щось значить для народу, який з 2014 року сприймає паРашку тільки як ворога?Серйозно? Якби він втік, то армія і добровольці гірше не воювали б.....але ти як паРашкінець віриш, що цар щось вирішує...
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31.10.2022 18:36 Відповісти
Так він і не втік, бо Порошенка боявся дужче за Путіна. А Порошенко був у Києві і не збирався тікати. От що значить конкуренція! Можна сказати, що Петро зробив Наполеона!
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31.10.2022 22:04 Відповісти
А Володиимр Кличко ще й приїхав сюди.
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31.10.2022 19:02 Відповісти
Як там притулки УПЦФСБ, пробитий?
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31.10.2022 18:15 Відповісти
Я маю свій місцевий (український) телеграм-чат.Де близько 2 тисяч місцевих. Всі без світла,води. Багато хто без роботи. Але жоден не пікеув,що треба здаватись. Так,незручно,страшно,холодно,але ніхто здаватись не збирається. Думаю,те ж саме і в інших населених пунктах. Або путін взагалі не розуміє українців або хоче на прощання добре на₴рати.
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31.10.2022 18:17 Відповісти
Доки ви, кацапня срана, не виздихаєте.
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31.10.2022 18:42 Відповісти
Не розумію, кацапи реально сподіваються, що ми добровільно підемо як барани на заклання в підвали?
Кончені, якщо ви робили ставку на то, що звичайні українці сдадуться - то не треба було звичайних українців мордувать, гвалтувать і катувать. А тепер даже останній щур сильно задумається, чи бігти до вас, бо в темряві, в лайні і без води краще, ніж в підвалі з електрикою поданою до геніталій.
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31.10.2022 19:25 Відповісти
Кацапи - сцикливі раби, у яких 20 мужиків розганяє один мєнт, вони по собі судять. Думкають, що українців можна налякати обстрілами і не розуміють, що нас це тільки більше бісить. Ненависть до їх гнійного стада вже зашкалює.
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31.10.2022 19:30 Відповісти
Нема там "мужиків", тільки анальні раби кадир-овців.
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31.10.2022 19:32 Відповісти
Цей плєшивий сцикливий чемоданний сруль може тільки гадити і терроризувати цивільних. Гнійний опариш, як і всі кацапи.
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31.10.2022 18:43 Відповісти
Так.
Діти моєї бабусі уроки вчили при свічках.
І нічого не трапилось,школу позакінчували,всі отримали освіту,і вищу в тому числі....
Не було холодильників,телевізорів,інтернету.
Ми,внуки,все літо були в селі,на свіжому повітрі,натуральні смачні продукти...
Піч топили зранку,а вранці наступного дня в хаті вже було холодно...і нічого,не вмерли.
Зараз війна,треба це розуміти....головне - залишитись живими та допомагати бійцям на фронті.Ми переможемо,в цьому немає ні йоти сумніву,бо ми - Українці!
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31.10.2022 19:16 Відповісти
Люби боже правду. Але легко дуже під італійським прапорцем розказувать, як нам насправді електрика не потрібна))
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31.10.2022 19:26 Відповісти
Постійно перераховую кошти на потреби армії.Мій син на передовій.
А ви,впевнена,сидите на дивані і ні копіки не перерахували для перемоги.
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31.10.2022 19:31 Відповісти
Та бог з вами, шановна! Перераховуєте - честь вам і уклін до ніг, а за сина так і взагалі дяка шалена.

Але, по-перше, вам не відомо, хто і скільки чого робить і де, а по-друге - люби, Боже, правду. Ну смішно і неправильно якось це виглядає, розумієте, коли людина з благополуччя пише, що "треба трошки перечекать, все буде добре, та й біс з нею з тією електрикою, нащо вона вам". Такі фразочки в цьому контексті бісять не менше за кацапські ракети, зрозумійте! А за підтримку ЗСУ - ще раз спасибі і уклін до землі.
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31.10.2022 19:35 Відповісти
Я думаю швидко відновлять навіть такі руйнування. В нас в березні трансформатори побили і дроти валялись по всьому селу-місяць на повне відновлення від ДТЕК. З яких тільки міст не приїхали відновляти. А зараз ще й Захід допомогає грошима і запчастинами. Навіть якісь модульні електростанції везуть. Буде дуже важко,але,думаю,повного блекауту не буде.
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31.10.2022 22:42 Відповісти
Треба ім якісь антидеприсанти - хотя би в вигляді дронів .
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31.10.2022 18:17 Відповісти
Каzапам піzда! По-любе!!!
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31.10.2022 18:17 Відповісти
Если страна погрузится во тьму, то наступит PURGE NIGHT!
Никакой ответственности!
Никаких ограничений!
Только возможности!
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31.10.2022 18:18 Відповісти
Менше фільми дивися панікер кімнатний )
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31.10.2022 19:37 Відповісти
А ты значит крутой перец с маленьким членом, сопляк.
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31.10.2022 19:51 Відповісти
Так, великий гнів, і не тільки до мордора, але й до посібників його у нас, оглядайтесь
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31.10.2022 18:20 Відповісти
Все ж таки не даремно ми пройшли Майдан, ООС, щоб витримати масштабний напад.
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31.10.2022 18:23 Відповісти
судя по тому, шо не просыхает не один онвамнедимон, там у самих парашников депрессия ещё та. "шахматный мир в беспокойстве!" , карпов тоже низко пал, как соопчают тамошние менты. "по их данным, карпов упал сам. изначально его доставили в ГКБ № 13 с закрытой черепно-мозговой травмой и в состоянии алкогольного опьянения". )))
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31.10.2022 18:24 Відповісти
))) и плюс к этому ещё одна прикольная и символичная новость - на параше началось бурление говн. "В ночь на 28 октября в Волгограде произошел прорыв двух канализационных магистральных трубопроводов. Из дыр хлынул поток фекальных вод, затопивший новую набережную и детскую железную дорогу. Позже в двух районах Волгограда объявили режим ЧС" ))) и это ещё туда развернувшиеся дроны не долетали".
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31.10.2022 18:32 Відповісти
Ну одним Гневом тут вряд ли справиться.
Во 2 ВМВ гневно шли в атаку с кирпичами,очень помогло.
Ты бы лучше гневно асфальт отшкрябал,в который деньги на армию ушли
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31.10.2022 18:28 Відповісти
Украине не нужно сбивать ракеты и беспилотники, а нужно атаковать места их производства и стартовые позиции!!! Какое оружие может предоставить Запад для этих целей, или какими средствами Запад может помочь в достижении этих целей???
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31.10.2022 18:29 Відповісти
Нікакімі
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31.10.2022 21:39 Відповісти
це все пусті балачки,потрібно ******* нещадно їхні Електростанції у відповідь
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31.10.2022 18:30 Відповісти
100%. З березня це пишу, коли ще орки на протилежному березі р.Ірпінь стояли і херачили по нас градами.
Тільки удари по інфраструктурі кацапів, хоча б на дистанції ствольної артилерії, електропідстанції, ж/д вузли, бази ГСМ в брянській, курській, бєлгородській.
Вся ця інфраструктура використовується і для забезпечення кацапської армії. То ж - це законна ціль для ЗСУ!
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31.10.2022 19:07 Відповісти
Россия думает, что ведет психологическую операцию по деморализации и склонению Украинцев к прекращению сопротивления, а на деле это Украинцев только консолидирует к еще большей борьбе, чтобы победить все препятствия и стать еще сильнее!
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31.10.2022 18:31 Відповісти
Россия хочет оставить Украинцев без света, воды, отопления. Россия думает, что ведет психологическую операцию по деморализации и склонению Украинцев к прекращению сопротивления, а на деле это Украинцев только консолидирует к еще большей борьбе, чтобы победить все препятствия и стать еще сильнее! Украина выстроит сильнейшую ПВО и ПРО. Украина получит истребители перехватчики ракет и дронов. Украина получит вооружения и все средства для уничтожения мест производства ракет и дронов и Украина будет уничтожать все места пусковые и всеми средствами и с какой точки бы не велись запуски! Украина становиться только сильнее и сильнее! А Россия становиться слабее и слабее!

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31.10.2022 18:36 Відповісти
Я уже не уверен во гневе Виталька. Ближе к зиме уже реально депрессия наступает.
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31.10.2022 18:41 Відповісти
***** коньяку і перерахуй кошти на ЗСУ чи ти 100 років плануєш жити )
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31.10.2022 19:36 Відповісти
... Або зрозуміли, що не можуть народ перемогти і просто гадять бо - кацапи анальний гній планети і террористи.
Друге питання, чому наша влада досі не підготувала громади до критичних випробувань, хоча часу з початку війни було вдосталь.
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31.10.2022 18:54 Відповісти
Кличко не сміши яка депресія ) всіма силами допомагаємо нашим військовим ...
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31.10.2022 19:35 Відповісти
Єдине що українців заганяє у депресію це кількість ракет-дронів, які Україна запускає по РФ...
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31.10.2022 20:02 Відповісти
Віталій Кличко і підери з 95 кварталу

https://www.youtube.com/watch?v=RhZ0cNqGPg8
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31.10.2022 20:04 Відповісти
 
 