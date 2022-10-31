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Новини Війна
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Російські окупанти хочуть поповнити втрати за рахунок ПВК: виводять контингент з Малі, - Генштаб ЗСУ

рф,найманці

Росія продовжує поповнювати окупаційні війська за рахунок приватних військових компаній.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 31.10.2022, передає Цензор.НЕТ.

"На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі", - розповіли в Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" під час набору новобранців демонструє підхід, за яким у пріоритеті кількість, а не досвід чи якість, - британська розвідка

Автор: 

Малі (32) найманці рф (2054) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+20
Я дивлюся - скоро Україні півсвіту будуть "винні що земля - колгоспу" - за позбавлення від вірусу "русскава міра"
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31.10.2022 19:28
+16
Усіх 800 довбойобів з Малі до нас перекинуть? Це жах!!!
Це ж ЗСУ треба цілий день, аби переробити їх на гній!!!
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31.10.2022 19:31
+14
В Малі є золото і уран, може хоч трохи люди ліпше будуть жити, якщо русскіх там не буде.
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31.10.2022 19:28
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а африканці нашої пшенички погамають і на закуску цих вагнерів пустять.. виведуть об"єдкі
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31.10.2022 19:27 Відповісти
В Малі є золото і уран, може хоч трохи люди ліпше будуть жити, якщо русскіх там не буде.
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31.10.2022 19:28 Відповісти
Я дивлюся - скоро Україні півсвіту будуть "винні що земля - колгоспу" - за позбавлення від вірусу "русскава міра"
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31.10.2022 19:28 Відповісти
а кто Москву строил и на болота всякий сброд изначально ссылал? убирать то все равно по факту пришлось. это кстати прям национальная черта, эгоизм.
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01.11.2022 01:48 Відповісти
Ну-ну! Розкажи мені "хто Москву строил" - дуже цікаво буде "просвітиться" І про "болота" - теж
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01.11.2022 04:43 Відповісти
Усіх 800 довбойобів з Малі до нас перекинуть? Це жах!!!
Це ж ЗСУ треба цілий день, аби переробити їх на гній!!!
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31.10.2022 19:31 Відповісти
Може вони рашистів хоч якоюсь лихоманкою заразять. То й то добре
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31.10.2022 22:47 Відповісти
планета очищается от коричневой заразы, но почему ценой жизни украинцев?!!
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31.10.2022 19:32 Відповісти
патамушта нима выхода к большой воде...
а на горбу стиралки через африку трохы стрёмно.
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Да, сиділи собі в Малі, а тут херась-на війну. Обісруться зразу ж.
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31.10.2022 19:36 Відповісти
А тем временем посмотрим очередной жёсткий и кровавый зашквар орков в Украине. Это видео я назвал "Что с **#ом, Ванятка? Его нема?"
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
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31.10.2022 19:37 Відповісти
красиво лицо подрихтовало, орк показал свое истинное обличие))
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31.10.2022 19:39 Відповісти
По сути это брак гранаты или наводки. Орк должен был сразу стать хорошим.
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31.10.2022 20:54 Відповісти
Так у него пол **#ища снесло. Это агония, последние вздохи-ахи и вся некчёмная жизнь перед глазами."Лемонки" норм.
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31.10.2022 21:23 Відповісти
Ну да. Ф-1 просто сорвала маску Ванятки.
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31.10.2022 19:41 Відповісти
А второй, ну просто циркач. Решил убежать, лёжа на боку, но включённая противопробуксовка (TCS) не дала.
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31.10.2022 19:51 Відповісти
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31.10.2022 19:54 Відповісти
Війна в Україні, а ЗСУ звільняють не тільки територію нашої країни від московитського лайна, але й території інших країн! І при цьому навіть не стріляють "за парєбрік", не те, що кудись далеко!

Ото сила нашої армії! Вона ще не перша в світі?
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31.10.2022 19:46 Відповісти
саме час коли всі могли б зібратися і отп&здити цю парашу
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31.10.2022 19:47 Відповісти
Нє хадітє, дєті, в Афріку гулять. А в Україні то вже точно ноги пообрубують.
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31.10.2022 19:53 Відповісти
ты только этот ютубовский канал рекламируешь...?
получше у тебя нет...?
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31.10.2022 20:09 Відповісти
Вiн постiйно пiарить цей лайноАнал, де пише текст й озвучуЭ його натуральнй довбой*б...
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01.11.2022 01:36 Відповісти
Все лайно сюди стікається(
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31.10.2022 20:01 Відповісти
Міць.. гарне відео
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31.10.2022 20:01 Відповісти
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31.10.2022 20:30 Відповісти
17 февраля 2022 года было объявлено о выводе из Мали войск стран, вовлечённых в операцию «Такуба», в том числе Франции, а также Канады.
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31.10.2022 20:52 Відповісти
Я так розумію ЗСУ являються реальними миротворцями планети.Знищують всю погань
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31.10.2022 21:32 Відповісти
Если так задуматься, то что делают эти орки-кацапсины в Мали ??? В центре по сути Африки. Не ну просто афигиваеш куда забралась кацапская чмырятина . Тоже исконно руские земли ??? Просто зверонелюди
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31.10.2022 21:38 Відповісти
 
 