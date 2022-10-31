Російські окупанти хочуть поповнити втрати за рахунок ПВК: виводять контингент з Малі, - Генштаб ЗСУ
Росія продовжує поповнювати окупаційні війська за рахунок приватних військових компаній.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 31.10.2022, передає Цензор.НЕТ.
"На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі", - розповіли в Генштабі.
Топ коментарі
+20 Яр Холодний
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+16 Валерий Коломиец #502756
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+14 Maryna Solska #524922
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Це ж ЗСУ треба цілий день, аби переробити їх на гній!!!
а на горбу стиралки через африку трохы стрёмно.
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
Ото сила нашої армії! Вона ще не перша в світі?
получше у тебя нет...?
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