Російські окупанти хочуть поповнити втрати за рахунок ПВК: виводять контингент з Малі, - Генштаб ЗСУ

Росія продовжує поповнювати окупаційні війська за рахунок приватних військових компаній.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 31.10.2022, передає Цензор.НЕТ.

"На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі", - розповіли в Генштабі.

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