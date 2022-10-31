Україна продовжить зернову ініціативу і сподівається, що партнери заспокоять риторику Росії, - Зеленський

Україна продовжить виконувати зернову ініціативу в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною та сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави нагадав, що в "зерновій угоді" є два паралельні документи. Зокрема, перший укладено між Україною, ООН і Туреччиною.

"Серед цих трьох суб'єктів я не чув, щоби хтось був не погоджений і хотів би зупинити зернову ініціативу. Тому тут ми продовжуємо, як і домовлялися", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Києві.

Другий документ укладено між Росією, Туреччиною та ООН. Водночас президент зазначив, що "не чув, щоб Туреччина чи ООН його порушили, оскільки вони не зацікавлені в тому, щоби принести голод до країн Африки, Азії".

"Безумовно, якщо Росія каже, що вона виходить із зернової ініціативи, говорить про те, що вона виходить із домовленостей останніх трьох сторін. Це свідчить про те, що Росія порушує ці домовленості", - сказав президент.

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Як зазначив Зеленський, світ уже звик до тієї чи іншої російської риторики з боку офіційних та неофіційних представників РФ, проте він розраховує на те, що партнери зможуть її "заспокоїти".

"Я впевнений і будемо вірити, що партнери зможуть заспокоїти риторику РФ. Ми ж, зі свого боку, продовжимо зернову ініціативу. Тому що розуміємо, що несемо у світ стабільність - на ринки харчової продукції", - резюмував Зеленський.

Нагадуємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у зерновій ініціативі в односторонньому порядку. 31 жовтня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі РФ вивезення українського зерна навряд чи буде реалізовано. Водночас він зазначив, що відтепер "зернова угода" набуває "ризикованого та негарантованого характеру".

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