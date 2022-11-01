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Новини Війна
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Метінвест з початку агресії направив на підтримку України більше 2 млрд грн

метінвест

За 250 днів російської агресії на підтримку армії, мирних жителів і своїх співробітників компанія спрямувала 2,1 млрд грн.

Про це повідломляє офіціальний сайт Групи Метінвест, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генерального директора Групи Юрія Риженкова, Метінвест - це надійна опора України, це команда з багатьох тисяч людей, які вкладають душу у допомогу країні.

"Що таке Метінвест? Для всього світу – це сталь. У хмарочосах і кораблях. У вагонах і рейках. На атлантичному узбережжі й на дні Адріатики. Проте для України Метінвест – це надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків та служать у лавах ЗСУ. Від першого дня війни Метінвест допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка. І разом ми наближаємо перемогу України", заявив Риженков.

Одна з наймасштабніших ініціатив компанії – гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", створений у координації з Фондом Ріната Ахметова. Понад 294 тисячі українців вже отримали харчові продукти й засоби гігієни. За час війни з-за кордону до України доставлено понад 3 900 тонн життєво необхідних вантажів. До проєкту долучилися 189 компаній зі всього світу – Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн.

Окрім того, у межах "Рятуємо життя" потужну підтримку отримує медична галузь. Від початку війни до лікарень України доставлені медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на загальну суму 240 тисяч євро. Відтак медики зможуть допомогти більш ніж 70 тисячам людей.

Група також допомагає жителям прифронтових регіонів підготуватися до зими. Зокрема, в укриття Авдіївки доставляють печі для обігріву приміщень і приготування їжі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група Метінвест подала позови проти Росії до Європейського суду з прав людини

На підтримку військових Метінвест спрямував 1,4 млрд грн.

Разом із тим повідомляється, що підприємства Метінвесту відчули на собі вплив низки дестабілізаційних факторів, серед яких: зростання собівартості виробництва, падіння цін на продукцію та порушена логістика. Попри все Метінвест намагається налагодити роботу підприємств, де це безпечно для людей та економічно доцільно.

Наразі Метінвест працює на рівні 30-50% від довоєнних потужностей. Постачання продукції ускладнює логістика: порти Чорного моря недоступні для експорту вугілля, залізної руди та сталі з України. Тож компанія шукає альтернативні шляхи постачання продукції споживачам залізницею, проте ціна на такі перевезення залишається високою.

Автор: 

допомога (8350) Метінвест (934)


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Топ коментарі
+10
Именно такие «компании» и их владельцы фактически уничтожили государство Украина; обобрали бюджет путём неуплаты налогов и возврата НДМ за фиктивный экспорт; именно они обанкротили, а впоследствии, присвоили миллиардные активы страны. Теперь, сколько бы они не «старались помочь», это как лить воду в дырявую бочку. Да и те два миллиарда - капля в море для решения тех проблем, которые породили «бизнесмены с большой дороги»
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31.10.2022 19:52
+8
Интернет сохранил сотни телепередач «гудящего спасителя дамбаса», в которых ублюдков из рашки и их пособников называют «ополченцы», «отряды самообороны», «добровольцы». Они еще верили, что будет по ихнему, но «фишка легла» иначе. «гудящий» все равно с прибылью, ну разве что имение не в Ботаническом саду дамбаса, а на берегу средиземного моря.
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31.10.2022 19:56
+8
Це лише половина правди. Вони ж іще загравали з кацапами, шантажуючи Україну. Згадайте "усльіштє_данбас!".
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31.10.2022 19:57
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і так гуділи день і ніч в підтримку, шо й посадили ще й акумулятори в машинах.
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31.10.2022 19:45 Відповісти
Интернет сохранил сотни телепередач «гудящего спасителя дамбаса», в которых ублюдков из рашки и их пособников называют «ополченцы», «отряды самообороны», «добровольцы». Они еще верили, что будет по ихнему, но «фишка легла» иначе. «гудящий» все равно с прибылью, ну разве что имение не в Ботаническом саду дамбаса, а на берегу средиземного моря.
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31.10.2022 19:56 Відповісти
то ви згадайте коли Зеленський нарешті війну війною назвав, тільки підкажіть який сенс, зараз піднімати ці питання, кому це вигідно!?
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03.11.2022 12:24 Відповісти
Именно такие «компании» и их владельцы фактически уничтожили государство Украина; обобрали бюджет путём неуплаты налогов и возврата НДМ за фиктивный экспорт; именно они обанкротили, а впоследствии, присвоили миллиардные активы страны. Теперь, сколько бы они не «старались помочь», это как лить воду в дырявую бочку. Да и те два миллиарда - капля в море для решения тех проблем, которые породили «бизнесмены с большой дороги»
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31.10.2022 19:52 Відповісти
Це лише половина правди. Вони ж іще загравали з кацапами, шантажуючи Україну. Згадайте "усльіштє_данбас!".
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31.10.2022 19:57 Відповісти
А смысл им заигрывать, если у них там находились компании не посредственно в зоне риска? Им как раз стабильность нужна была в регионе
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07.11.2022 19:58 Відповісти
* НДС
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31.10.2022 19:59 Відповісти
А не чинуши коррумпированные? А не разворовывание бюджета? А не закупки, которые были только на бумаге?
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01.11.2022 16:22 Відповісти
пачімута не вірю рижому уйопку.
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31.10.2022 19:54 Відповісти
Чутье Вас не подвело, это - коварный враг Украины.
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31.10.2022 19:57 Відповісти
та действительно, направляющий помощь ВСУ, простым жителям, это враг, а орки которые нас обстреливают белые и пушистые, по вашему так выходит
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03.11.2022 18:57 Відповісти
Бред. Бот, тебе пора, остановись и выключи ком. Твои мозги уже не варят.
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04.11.2022 05:50 Відповісти
Ахмєтка ще років 20 має ЗСУ фінансувати, аби відкупити ті гріхи, що він у 2014 році разом з іншими "донецькими" в Україні наробив...
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31.10.2022 19:55 Відповісти
если бы не в пропасть, а это уже зависит только от нас, какой путь выберем после нашей победы, но все таки надеюсь, что украинцы будут строить Украину для украинцев
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01.11.2022 19:03 Відповісти
ви випадково не раша змі читаєте, тому що якби жили в Донецьку, знали б прекрасно, хто й що робив й хто чекав "руськага міра"
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03.11.2022 12:26 Відповісти
скільки "байрактарів" бронежителів.станцій "старлік" пікапів.і т.д відправив хитрий "ахмет" .допомагаючи українській армії?Тишина
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31.10.2022 19:55 Відповісти
так там же написано - на выплату працiвникам своєі компаніі
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31.10.2022 20:47 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw

https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%822023 #Бюджет2023 І на «Марафон» все ж таки заклали гроші 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
📺 +1,4 млрд грн , хоча відповідну правку збили під час першого читання «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіціи‌ноі‌ інформаціи‌ноі‌ продукціі‌, фінансова підтримка системи державного іномовлення Украі‌ни»
Перше читання - 535 млн грн
Друге читання 1,94 млрд грн
Як Вам, шановні???
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31.10.2022 20:52 Відповісти
Бронежилеты это вообще мимо, потому что компания их производит и бесплатно отправляет на фронт, уже отправили 150 тысяч, машины они тоже отправляли. А ещё отправляли рации, каски, питание и т.д. Почему тишина? Это ж за 3 секунды гуглится
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01.11.2022 16:20 Відповісти
кароче все рыжему должны...
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31.10.2022 19:57 Відповісти
сейчас все мы, работаем на нашу общую победу, на победу над орками, ради свободной и независимой Украины
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01.11.2022 19:05 Відповісти
Дорога ложка к обеду. Эти деньги в 2014-м могли прекратить эту войну ещё тогда.
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31.10.2022 20:04 Відповісти
что уже гадать, прошлого не вернуть, знаю одно, что раша готовилась к войне уже давно
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01.11.2022 19:00 Відповісти
Что за бред? Т.е. если "дорога ложка к обеду", то пусть сейчас не помогает, потому что якобы в чьей-то фантазии всё можно было остановить в 2014? Так в 2014 и остановили, напомню, что полномасштабной войны у нас не было
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03.11.2022 18:01 Відповісти
а такі "буржуйки" сліпим і "зеленим" в очі не "світять"Нє?

https://focus.ua/uk/digital/524049-vsu-poluchili-dron-razvedchik-h10-poseidon-ii-za-300-tys-evro-chto-izvestno-o-bpla
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31.10.2022 23:53 Відповісти
А украли в українського народу мільярди доларів.
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31.10.2022 20:32 Відповісти
"Метінвест спочатку агресії направив на підтримку України більше 2 млрд грн." - Так це ж набагато менше ніж ціна Ахметової "хатинки" в Лондоні (на виведені з України через офшорки гроші).
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31.10.2022 20:42 Відповісти
не на на підтримку України а на выплату своим сотрудникам - вот манипулятор же
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31.10.2022 20:49 Відповісти
Ну, как ни странно, обычно в свободном доступе денег всегда меньше, чем вложено в активы
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01.11.2022 16:03 Відповісти
доволі дивне повідомлення, чомусь інші в кого "хатки" нічим не гірші, сидять в безпечних країнах й відверто забили на Україну та допомогу ЗСУ
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08.11.2022 18:47 Відповісти
На промышленных предприятиях мощности трансформаторов и подстанций дублируются, не говоря о том что многие цеха законсервированны, поделиться не хочет?
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31.10.2022 23:24 Відповісти
странно почему вы не главный энергетик страны, а лишь диванный "эксперт", в энергосистеме работают далеко не глупые люди, знающие свое дело
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03.11.2022 18:54 Відповісти
Руде лайно нагуділось,нагодувало ватників в Лугандоні,наПіАрилось на авто "Швидкої допомоги" і медиках. Люди купляють те що допоможе армії воювати,а воно лікувати вирішило,як він ще домовини не почав купляти для загинувших воїнів.
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31.10.2022 23:54 Відповісти
А что, покупать машины скорой помощи это плохо, что ли? И что плохого в лечении? А дроны его компании тоже покупали и отправляли на фронт
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01.11.2022 15:59 Відповісти
Боюсь с той степень разрушений, которые наблюдаются по Украине, нужно будет еще не меньше помогать и стране и людям, чтобы пережить весь этот Армагеддон под названием война
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01.11.2022 22:34 Відповісти
Чем больше нас бьют, тем больше мы объединяемся и готовы бороться и помогать в борьбе.
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03.11.2022 17:59 Відповісти
украинцы объединились, вместе мы сила, поэтому оркам не на что рассчитывать, победа будет за нами
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03.11.2022 18:49 Відповісти
здається, це велика сума, але як для такої потужної компанії, то нормально. Кожен має допомагати відповідно до своїх можливостей
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08.11.2022 16:49 Відповісти
как пример остальному украинскому бизнесу, объединяться и помогать нашей армии, тем самым приближать нашу победу
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08.11.2022 18:19 Відповісти
допомога має значення, це просто без слів, на скільки розумію, зараз на заводах виготовляють речі теж для армії, тому дякую за роботу
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08.11.2022 18:46 Відповісти
 
 