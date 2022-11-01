Метінвест з початку агресії направив на підтримку України більше 2 млрд грн

За 250 днів російської агресії на підтримку армії, мирних жителів і своїх співробітників компанія спрямувала 2,1 млрд грн.

Про це повідломляє офіціальний сайт Групи Метінвест, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генерального директора Групи Юрія Риженкова, Метінвест - це надійна опора України, це команда з багатьох тисяч людей, які вкладають душу у допомогу країні.

"Що таке Метінвест? Для всього світу – це сталь. У хмарочосах і кораблях. У вагонах і рейках. На атлантичному узбережжі й на дні Адріатики. Проте для України Метінвест – це надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків та служать у лавах ЗСУ. Від першого дня війни Метінвест допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка. І разом ми наближаємо перемогу України", заявив Риженков.

Одна з наймасштабніших ініціатив компанії – гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", створений у координації з Фондом Ріната Ахметова. Понад 294 тисячі українців вже отримали харчові продукти й засоби гігієни. За час війни з-за кордону до України доставлено понад 3 900 тонн життєво необхідних вантажів. До проєкту долучилися 189 компаній зі всього світу – Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн.

Окрім того, у межах "Рятуємо життя" потужну підтримку отримує медична галузь. Від початку війни до лікарень України доставлені медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на загальну суму 240 тисяч євро. Відтак медики зможуть допомогти більш ніж 70 тисячам людей.

Група також допомагає жителям прифронтових регіонів підготуватися до зими. Зокрема, в укриття Авдіївки доставляють печі для обігріву приміщень і приготування їжі.

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На підтримку військових Метінвест спрямував 1,4 млрд грн.

Разом із тим повідомляється, що підприємства Метінвесту відчули на собі вплив низки дестабілізаційних факторів, серед яких: зростання собівартості виробництва, падіння цін на продукцію та порушена логістика. Попри все Метінвест намагається налагодити роботу підприємств, де це безпечно для людей та економічно доцільно.

Наразі Метінвест працює на рівні 30-50% від довоєнних потужностей. Постачання продукції ускладнює логістика: порти Чорного моря недоступні для експорту вугілля, залізної руди та сталі з України. Тож компанія шукає альтернативні шляхи постачання продукції споживачам залізницею, проте ціна на такі перевезення залишається високою.