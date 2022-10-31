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Новини Війна
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Росія перекинула в Україну пілотів-найманців, але значно знизила їм виплати, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські пілоти з приватних військових компаній не можуть якісно виконувати завдання.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 31.10.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", - розповіли в Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть поповнити втрати за рахунок ПВК: виводять контингент з Малі, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17399) Генштаб ЗС (6582) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+15
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31.10.2022 19:50
+13
Пілоти найманці, мобики чмобики навіть миротворчі. Так виходить, що регулярна армія орків закінчилася
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31.10.2022 19:43
+12
А їх не сильно та армія тривожить Головне - щоб Росгвардія вціліла - їхні шкури захищать!
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31.10.2022 19:46
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якщо касаби використовують найманців- самий час дати нам дальнобойні хаймерси
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31.10.2022 19:42 Відповісти
Пілоти найманці, мобики чмобики навіть миротворчі. Так виходить, що регулярна армія орків закінчилася
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31.10.2022 19:43 Відповісти
А їх не сильно та армія тривожить Головне - щоб Росгвардія вціліла - їхні шкури захищать!
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31.10.2022 19:46 Відповісти
«И не зря Земля считает цветом нации
Тех, кто был, кто есть, кто будет в авиации»...

3,14здец русской нации, если в авиации у нее служить уже некому.
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31.10.2022 19:54 Відповісти
Відповідь України
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31.10.2022 19:46 Відповісти
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31.10.2022 19:50 Відповісти
Потому, потому что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом мы испортим самолеты
- Ну а девушек? - А девушек потом.
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31.10.2022 19:48 Відповісти
Девушек будут портить даги.
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31.10.2022 19:55 Відповісти
там шото недавно в парашних медіа мелькало, шо випустили перший випуск пєлоток поступивших на навчання в 2017, на допомогу пєлотам. так шо пелотки тепер будут рожать пазли прям на своїх робочих креслах в самалётах ))
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31.10.2022 19:50 Відповісти
Одесская (https://t.me/our_odessa) зенитная ракетная бригада за три минуты с 18:45 по 18:48 сбила два российских ударных вертолета Ка-52 в Херсонской области - ОК «Юг» уууооооп!
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31.10.2022 19:51 Відповісти
На Донечині ще один
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31.10.2022 19:58 Відповісти
ми-8 который?
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31.10.2022 20:05 Відповісти
свиноцабаки выложили это видео - и радуются что дебилы...\им написали что это украинский борт...)))\
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31.10.2022 20:28 Відповісти
Здається два. Якийсь крокодил та Мі.
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31.10.2022 20:18 Відповісти
просто тарифы лёдчикам огласите за сданую исправную технику..
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31.10.2022 19:51 Відповісти
Пусть зеков на самолеты садят,за камикадзе проканают в натуре.
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31.10.2022 19:53 Відповісти
а не надо подсказывать))))
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31.10.2022 20:11 Відповісти
Только цепью прикуют и топлива поменьше.Дерьмак как супербомбовоз
пойдёт
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31.10.2022 20:36 Відповісти
Я так розумію,якщо зіб'ють якийсь апарат і спіймають пілота,який виявився найманцем,то це не військовополонений?
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31.10.2022 20:00 Відповісти
Смотря какой страны происхождения. В сегодняшнем ми-8 (утреннем, т.к. кацапская техника падает как говно, уже надо время суток указывать, а не день) наверняка были ЧВК летчики из ***********. Я вообще ожидаю, что 100% летчиков всех стран бывшего СССР (включая и Казахстан) будут так или иначе завербованы за большие деньги. Они же все живут достаточно бедно и клюнут на такие большие суммы, в этом же и есть стратегия кацапов, что надо держать себя и соседей в нищете, чтобы легко рекрутировать их на войну.
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31.10.2022 20:53 Відповісти
ЗА ТРИ ХВИЛИНИ ЗНИЩЕНО ДВА РОСІЙСЬКИХ ВЕРТОЛЬОТА КА-52, - повітряне командування "Південь"

31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольоти Ка-52.
☠️ Смерть російським окупантам!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!

А щоб ще більше збивати ракети, літаки, та гелікоптери Україні потрібна система ПРО Patriot
Хто, ще не підписав петицію, до Президента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут
Не лінуйтесь - це займе менше хвилини вашого часу. Також поділіться цим посланням на вашій сторінці в Facebook. Кожен голос важливий. Не залишайтесь байдужими
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31.10.2022 20:00 Відповісти
готово, шеф
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31.10.2022 20:06 Відповісти
расия перекинула пилотов-наемников.... а украинские ВСУ и ПВО тоже их перекидывают... вместе с самолетами ))) в ад!!!
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31.10.2022 20:09 Відповісти
Надо быть полными идиотами, чтобы, сейчас, влезать в эту мясорубку, с чмобиками понятно , там мозгов и не было , ну ,а эти то куда лезут
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31.10.2022 20:19 Відповісти
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31.10.2022 20:29 Відповісти
ВСУ сбили под Бахмутом российский Ми-8, сняв взрыв на видео: вертолет сгорел, рухнув на землю https://t.me/Ukraine_365News/39919
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31.10.2022 21:13 Відповісти
 
 