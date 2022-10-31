Росія перекинула в Україну пілотів-найманців, але значно знизила їм виплати, - Генштаб ЗСУ

Російські пілоти з приватних військових компаній не можуть якісно виконувати завдання.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 31.10.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", - розповіли в Генштабі.

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