Росія перекинула в Україну пілотів-найманців, але значно знизила їм виплати, - Генштаб ЗСУ
Російські пілоти з приватних військових компаній не можуть якісно виконувати завдання.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 31.10.2022, передає Цензор.НЕТ.
"Російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", - розповіли в Генштабі.
Топ коментарі
+15 Злий Грицько
показати весь коментар31.10.2022 19:50
+13 Валентина Саюн #523841
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+12 Яр Холодний
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31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольоти Ка-52.
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