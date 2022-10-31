Українські зенітники на Херсонщині за три хвилини знищили два російські "Алігатори"
Зенітники Повітряних сил збили 2 російські гелікоптери в небі над Херсонською областю ввечері 31 жовтня.
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ
"За три хвилини знищено два російських вертольоти Ка-52. 31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+62 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар31.10.2022 19:59
+49 я гражданин Украины
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+45 Beta Human
показати весь коментар31.10.2022 19:58
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Щодо кокосів нічого сказати не можу, а от сезон полювання на крокодилів у степах України цією осінню надзвичайно вдалий
- Что!? Кто тебе такую фигню сказал?
- Товарищ майор.
- Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!
‼️На аеродромі в псковській області знищено два ударні вертольоти, ще два суттєво пошкоджено
▪️На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. В результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 «алігатор» та один МІ-28Н повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено. Від вибуху уламки вертольотів розкидало в радіусі 200 метрів.
Слава нації!
Смерть москалям!
- Крякают.
Молодці, аж душа радіє!
Я ще не порахував 2+2/ці ушкоджені/ = 4 в пскові також сьогодні. Всього 8 гравіцап за один день.
Тут с кацапами сам запутаєшся, розвели крокодилів.
И шо самое интересное - этот говнет кродилий, околачивают вообще тем, що есть под руками. Осталось с Алиэкспресс рогаток модных заказать...
Сегодня, 31 октября, военные зенитно-ракетного дивизиона 54-го ОМБр уничтожили российский Ми-8 на Донбассе.
Сегодня в районе Бахмута из ПЗРК был сбит российский вертолет "Ми-8". Российская пропаганда моментально сообщила о том, что это якобы вертолет ВСУ, несмотря на то что на борту отчетливо видно было звезду и опознавательные знаки российской армии. Позже у российской стороны появились подозрения, и она уточнила, что праздновать рано: борт мог быть российским. И вскоре в пабликах оккупантов появилось подтверждение "трагедии", а также всплыла более интересная информация о том, кто был на борту этого вертолета. Оказалось, что этот вертолет доставлял на войну отставных офицеров среднего звена, которые специально были наняты ЧВК "Вагнер" для командования набранными основателем компании Пригожиным зеками и прочими наемниками. В итоге россияне понесли очень болезненные кадровые
потери.
до приємних новин звикаєш швидко.
Бедолаги Ка-52, их наверно повыбивают все, до единого. Завод в тьму таракани не успевает их так быстро клепать.
А как пиарили то их 20 лет, как пиарили. Аналоговнет, уникальные летные характеристики, воронка-хуiонка, летит задом наперед, всех валит и мочит, апач рядом не стоял и нервно курит в стороне.
а на деле...
интересно а где другой анало-говнет ми-28? что, уже повыбивали? или самим кацапы жим-жим на них летать, настолько они отстойные?
На таке можна дивитись і дивитись.
https://twitter.com/i/status/1587068048195964929
Какие ко мне претензии? )