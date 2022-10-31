Українські зенітники на Херсонщині за три хвилини знищили два російські "Алігатори"

Зенітники Повітряних сил збили 2 російські гелікоптери в небі над Херсонською областю ввечері 31 жовтня.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ

"За три хвилини знищено два російських вертольоти Ка-52. 31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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