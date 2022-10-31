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Українські зенітники на Херсонщині за три хвилини знищили два російські "Алігатори"

ка-52

Зенітники Повітряних сил збили 2 російські гелікоптери в небі над Херсонською областю ввечері 31 жовтня.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ 

"За три хвилини знищено два російських вертольоти Ка-52. 31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент знищення ворожого вертольота Мі-8 з ПЗРК. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+62
Яка чудова вечірня новина. Слава ЗСУ !
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31.10.2022 19:59
+49
гарна відповідь за сьогоднішні кацапо-терористичні обстріли ...
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31.10.2022 20:00
+45
Бо назвали гелікоптер земноводним )))
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31.10.2022 19:58
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Бо назвали гелікоптер земноводним )))
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31.10.2022 19:58 Відповісти
"Крокодилы" плакали кололись но тупо продолжали лететь на "Иглы"
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31.10.2022 20:21 Відповісти
"Крокоділ нє ловіца, нє растьот кокос"...
Щодо кокосів нічого сказати не можу, а от сезон полювання на крокодилів у степах України цією осінню надзвичайно вдалий
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31.10.2022 20:26 Відповісти
"Крокодил всё колется не жалея слёз..."
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31.10.2022 20:29 Відповісти
Слава ЗСУ‼️Наши ❤️💙💛СОКОЛИКИ КРАСАВЧИКИ👍👍👍
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31.10.2022 20:35 Відповісти
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?

- Что!? Кто тебе такую фигню сказал?

- Товарищ майор.

- Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!
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31.10.2022 20:41 Відповісти
а ще, орки казали що самий крутий гелікоптер, якому все пох...й
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31.10.2022 21:36 Відповісти
Яка чудова вечірня новина. Слава ЗСУ !
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31.10.2022 19:59 Відповісти
Героям Слава!!!
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31.10.2022 20:03 Відповісти
Красавцы.
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31.10.2022 19:59 Відповісти
гарна відповідь за сьогоднішні кацапо-терористичні обстріли ...
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31.10.2022 20:00 Відповісти
Та да, але без вечірньої бавовни у бєлгарадє залишиться якась "недосказанность"...
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31.10.2022 20:05 Відповісти
Согласно сообщению ГУР Минобороны в Telegram, ночью 31 октября произошел мощный взрыв на военно-воздушной базе ВС РФ Веретье.#ГУРінформуєhttps://t.me/DIUkraine/1584
‼️На аеродромі в псковській області знищено два ударні вертольоти, ще два суттєво пошкоджено

▪️На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. В результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 «алігатор» та один МІ-28Н повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено. Від вибуху уламки вертольотів розкидало в радіусі 200 метрів.
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31.10.2022 20:26 Відповісти
це пІськовські дісянтнікі вєрнулісь з України та вибрались з целофанових мЯшков
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31.10.2022 20:33 Відповісти
Фахово виконана робота фахівцями своєї справи-респект...
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31.10.2022 20:02 Відповісти
Красівчики!

Слава нації!

Смерть москалям!
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31.10.2022 20:02 Відповісти
- Аллигаторы крякают?
- Крякают.
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31.10.2022 20:02 Відповісти
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31.10.2022 20:03 Відповісти
Ну за Єнотів....Супер бо забувать стали
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31.10.2022 20:20 Відповісти
Алігаторопад якийсь сьогодні
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31.10.2022 20:29 Відповісти
Я ж казав, що не вечір! )))
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31.10.2022 22:06 Відповісти
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31.10.2022 20:03 Відповісти
шурА в старости ))
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31.10.2022 20:09 Відповісти
Не, это Валуев в молодости.
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31.10.2022 21:34 Відповісти
по тому как ему наваляли, может быть )) фамилия обязывала ))
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31.10.2022 21:38 Відповісти
Льотчік з Алігатора кацапського.
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31.10.2022 20:39 Відповісти
Вспомня вид простых замкадских мужиков после 40, становится интересно - зубы у него осколком выбило или они уже раньше отсутствовали?
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31.10.2022 20:43 Відповісти
Ему Шойгу побещал вставить золотые фиксы
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31.10.2022 20:47 Відповісти
Мабуть, водітель з алігатора, із-за порєбріка!!
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31.10.2022 21:37 Відповісти
Нашим хлопцям сподобалося взуття з "алігаторової" шкіри
Молодці, аж душа радіє!
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31.10.2022 20:03 Відповісти
Good job!
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31.10.2022 20:04 Відповісти
"Нєфіг лєтать"
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31.10.2022 20:04 Відповісти
2 + 2 = 4. аріфметику оркам доведеться вчити і це ще доба не кінчилась.
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31.10.2022 20:05 Відповісти
P.S.

Я ще не порахував 2+2/ці ушкоджені/ = 4 в пскові також сьогодні. Всього 8 гравіцап за один день.

Тут с кацапами сам запутаєшся, розвели крокодилів.
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31.10.2022 20:18 Відповісти
результативний день сьогодні... слава ЗСУ!
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31.10.2022 20:29 Відповісти
як виявилось в псковські губернії знищено три геліки - 2 к-52 і 1 мі-28м, ще й два пошкоджено.
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31.10.2022 20:35 Відповісти
в кожного по двигуну з Мотор Січі?
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31.10.2022 20:05 Відповісти
отличный улов сегодня, будет много сумочек из крокодильей кожи и много крокодильих слез у кацапов
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31.10.2022 20:08 Відповісти
Аналогов нет
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31.10.2022 20:09 Відповісти
Героям Слава!
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31.10.2022 20:10 Відповісти
Доречі вона дивиться на московію ніяк не на Європу... Архітектори точно Бандерівці
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31.10.2022 20:24 Відповісти
а Богдан?куди булавою
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31.10.2022 20:29 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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31.10.2022 20:11 Відповісти
Привет Казахстану! Спасибо за авто из Англии!
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31.10.2022 20:12 Відповісти
Алігатор - это уже синоним одного из АналоГовнета, груши, так сказать, которую околачивают, все, кому не лень.
И шо самое интересное - этот говнет кродилий, околачивают вообще тем, що есть под руками. Осталось с Алиэкспресс рогаток модных заказать...
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31.10.2022 20:11 Відповісти
Алигатор - отличный вертолет. Однако как и вся расейская техника он имеет одно слабое место - жопорукий кацап в кабине.
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31.10.2022 20:20 Відповісти
Класс: раньше было три за 18 минут, теперь 2 за три минуты. Рекорд средней скорострельности побит!
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31.10.2022 20:12 Відповісти
Сьогодні прям врожайний день. Два на півдні, ще два на сході (якщо не помиляюсь), два у Пскові.
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31.10.2022 20:13 Відповісти
Есть "Привидение Киева", а теперь судя по очередному сбитию пары летаков за пару минут, есть "Зенитчики Братья-близнецы"?!
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31.10.2022 20:17 Відповісти
"Привид Києва" на кацапську коректніше перекладається як "Призрак Киева".
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31.10.2022 20:27 Відповісти
ВСУ на Донбассе сбили Ми-8 с офицерами армии РФ - из 18 выжил только один

Сегодня, 31 октября, военные зенитно-ракетного дивизиона 54-го ОМБр уничтожили российский Ми-8 на Донбассе.

Сегодня в районе Бахмута из ПЗРК был сбит российский вертолет "Ми-8". Российская пропаганда моментально сообщила о том, что это якобы вертолет ВСУ, несмотря на то что на борту отчетливо видно было звезду и опознавательные знаки российской армии. Позже у российской стороны появились подозрения, и она уточнила, что праздновать рано: борт мог быть российским. И вскоре в пабликах оккупантов появилось подтверждение "трагедии", а также всплыла более интересная информация о том, кто был на борту этого вертолета. Оказалось, что этот вертолет доставлял на войну отставных офицеров среднего звена, которые специально были наняты ЧВК "Вагнер" для командования набранными основателем компании Пригожиным зеками и прочими наемниками. В итоге россияне понесли очень болезненные кадровые

потери.
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31.10.2022 20:19 Відповісти
иеееха видел его агонию, долго трепыхался) выживший коцап скорее всего не жилец))
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31.10.2022 20:22 Відповісти
Якби вони не згоріли від збиття нашим ПЗРК - їх могли-б убить пострілом в спину зеки, яких вони погнали-б "на убой" А так - "майже геройська смерть"
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31.10.2022 23:20 Відповісти
а мені сумно...два оркольота на добу вже мало...
до приємних новин звикаєш швидко.
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31.10.2022 20:21 Відповісти
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31.10.2022 20:21 Відповісти
Эти волонтёры те что надо! Радуют и сообщениями об отсутствии медпомощи свинорылым и о прогнозе на количество раненых!
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31.10.2022 20:26 Відповісти
и бонусом, - кто, откуда и сколько было по старту ))
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31.10.2022 20:37 Відповісти
Ого ? Ну русняві кацапки вже шишечками тампони заміняють а попереду бамбукові китайські? Які ростуть згідно природи.
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31.10.2022 20:32 Відповісти
и тепловизоры для загара не забудьте..
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31.10.2022 20:35 Відповісти
А що, почались масові місячні...
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01.11.2022 05:34 Відповісти
Сегодня прям «день вертолётчика» - 4 на поле боя и 4 в тылу в Пскове
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31.10.2022 20:22 Відповісти
Добрi новини. СЛАВА ЗСУ!
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31.10.2022 20:32 Відповісти
Вертолетопад какой то, прям.
Бедолаги Ка-52, их наверно повыбивают все, до единого. Завод в тьму таракани не успевает их так быстро клепать.
А как пиарили то их 20 лет, как пиарили. Аналоговнет, уникальные летные характеристики, воронка-хуiонка, летит задом наперед, всех валит и мочит, апач рядом не стоял и нервно курит в стороне.
а на деле...
интересно а где другой анало-говнет ми-28? что, уже повыбивали? или самим кацапы жим-жим на них летать, настолько они отстойные?
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31.10.2022 20:35 Відповісти
Как рябчиков стреляют.Пора уже рашосвинторам армейской авиации присваивать звание "герой посмертно" уже не после,а перед вылетом на боевое задание
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31.10.2022 20:52 Відповісти
Бийте кацапів без жалю. Кацапи не мають право на життя!
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31.10.2022 20:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HA3SuHtCWo0 Эксклюзивное видео от Одесской зенитно-ракетной бригады

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31.10.2022 20:58 Відповісти
Дуже важливо: 1. Пілоти вже на концерті Кабздона. 2. Пілоти в полоні. 3. Пілоти ампутовані по самі яйця.
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31.10.2022 21:16 Відповісти
Це тобі не відосіки які знімає Зе актор.
На таке можна дивитись і дивитись.
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31.10.2022 21:21 Відповісти
Видимо в том районе и работает немецкая Ирис. Вертолеты именно там стали постоянно становиться тяжелее воздуха.
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31.10.2022 21:36 Відповісти
ирисы сейчас прикрывают районы крупных городских агломераций с важными энергетическими объектами. А уверенный мор крокодилов - это работа исключительно армейской ПВО, причем по большей части ПЗРК, как максимум "стормеров" и "ос". Туда даже "буки" не тащат, ибо их прятать негде, все "буки" и "осы" там як воша на кожусі, зато насыщение радиолокацией достаточное и расчетов ПЗРК с хорошей связью дохера. А ввиду того, что на правобережной Херсонщине у нас по тоннажу (но не по точности ) прилетающей арты уже длительное время наблюдается паритет, то кацапы вынуждены поднимать вертолеты для усиления огневого воздействия на наши новые рубежи. Хоть обстрелы и ведутся с кабрирования, но борта попадают в зону поражения мелких мобильных групп, выдвинутых вперед, в которых обязательно есть ПЗРК.
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31.10.2022 22:27 Відповісти
не Берислав, район Бахмута. Коптер "спалил" кацовертолёт, оператор стуканул на землю ближайшим расчетам. Кацолетчиков уже ждал расчет ПЗРК
https://twitter.com/i/status/1587068048195964929
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31.10.2022 23:43 Відповісти
Видео с Бахмута с Ми-8 было днем, а 2 Ка-52 вечером. В 18-45 уже темно в Херсоне
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01.11.2022 00:42 Відповісти
я указал это бахмутское видео, как пример плотного насыщения района боевых действий наблюдательными\разведывательными БПЛА и средствами ПВО армейского уровня (в данном случае ПЗРК).
Какие ко мне претензии? )
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01.11.2022 00:56 Відповісти
 
 