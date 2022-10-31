Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися з-за кордону додому, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава зацікавлена у поверненні всіх українців, які покинули країну через війну, після перемоги додому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначив президент, під час війни дуже складно утримувати економіку у будь-якому форматі стабільності, тому це дуже важливо, щоб українці перебували та працювали в країні. Водночас, за його словами, гарантувати безпеку людей під час перебування в Україні зараз важко.
"Ми дуже зацікавлені, щоб український народ повертався додому. Я не можу сьогодні просити громадян України, які тимчасово виїхали за межі нашої держави через війну, щоб вони поверталися. Я думаю, що сьогодні це їхній вибір. І я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку, тому що це війна, яку в односторонньому порядку розв'язала РФ і виключно на території нашої держави", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Києві.
Зеленський висловив упевненість у тому, що після закінчення війни українці повернуться на батьківщину, проте ключовими питаннями залишатимуться інфраструктура, енергетика тощо.
"Я впевнений, що всі повернуться. Усі не так просто, але ми тримаємось і зацікавлені, щоб після перемоги все населення було в державі. Я впевнений, що так і буде", - сказав президент.
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ви шо, справді думаєте, що ті товсті потвори погодятьс працювати?
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%822023 #Бюджет2023 І на «Марафон» все ж таки заклали гроші 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
📺 +1,4 млрд грн , хоча відповідну правку збили під час першого читання «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіціиноі інформаціиноі продукціі, фінансова підтримка системи державного іномовлення Украіни»
Перше читання - 535 млн грн
Друге читання 1,94 млрд грн
Як Вам, шановні???
а то ж, не дай боже, нікому буде стояти між тобой і кацапськими танками
Інакше, нема сенсу запрошувати! І патриотизм тут недоречний!
Де робочі місця?
А потом собрали чемоданы и теперь там пустые деревни
Надоел им этот фуфломет.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
А люди НЕ ХОТЯТ БЫТЬ РАБАМИ и возвращается в рабовладельческий строй !
Ахметову нужны дешёвые работники на заводы.
Вам люди тільки на бойню потрібні, прикро ,але так воно є.
Европейские зарплаты
Честные суды
Персональная ответственность госслужащих, которые нанесли своими действиями урон гражданину
Посадка тех, кто сдал вагнеровцев, разминировал Чонгар, слил оборонзаказ, убеждал украинцев в том, что ***** не нападет
что значит легкая мишень для обученного человека? А без оружия не легкая? )
вы повторяете всю ту же ерунду которую проталкивают противники прав и свобод для граждан.
И обычно это как раз наративы властей наших. В авторитарных государствах не нужны свободные люди, нужны рабы. Свободный человек - вооруженный человек.
Про 2 магазина согласен. Но речь больше о короткостволе. А уж сколько кому тренироваться - это дело каждого. Хотите выстреливать 2 магазина в день - любой каприз за выши деньги )
есть очень упрямая вещь, статистика. И если мы обратимся к статистике, то О ЧУДО, окажется что убийств на душу населения в Украине а тем более раzzии больше чем в США или Молдове. Но как же так? И это при том, что в США есть фактор афро-американский, который и даёт львиную долю преступлений и убийств. (Из нелегального оружия причем)
Но ведь в Молдове и США на руках масса оружия, и по вашим словам школы просто таки расстреливаются под ноль ). Кстати в рашке тоже случаются масшутинги в школах, но ношение оружия там запрещено.
Поэтому этот аргумент не годится. У масшутингов совершенно иные причины. И если подросток захочет его совершить, оружие он найдет, разрешено оно или запрещено. В Украине разрешены помповые ружья и карабины. Из этого оружия как раз массшутинг и происходит обычно. Но у нас таких примеров нет. Так что повторюсь, масшутинг - не аргумент вообще.
В этом и кроется основная ошибка противников оружия. Им кажется что отморозки получат оружие и начнут стрелять направо и налево. Но они забывают простой момент - у отморозовков уже и так есть оружие. Преступления совершаются в подавляющем большинстве случаев из нелегального оружия, потому что совершать умышленное убийство или разбой при помощи официально зарегистрированного ствола = 100% отправка в тюрьму. Так вот у отморозков либо уже есть нелегальное оружие, либо если нужно они его достанут. А вот законопослушному гражданину нечем защитить себя и свою семью в случае чего.
Что касается ваших аналогий с боксом, ММА и чемпионатом - странная логика. Наличие оружия у гражданина не означает что он должен отправиться в горячую точку и начать отстреливать профессионалов-военных или спецназовцев, и также не значит что он должен отправиться на задержание отпасных преступников вместе с полицией и весело постреливать из AR-15 из окна своего автомобиля. Причем тут чемпионат города? ))) Вы как себе это представляете? Что люди с легальным оружием начнут устраивать чемпионаты друг против друга? Район на район? ))))
Насчет бытовых конфликтов, краж, преступлений и тд - их просто станет меньше, это мировая практика. Потому что любой жаждущий конфликта, кражи или разборок будет понимать, что у оппонента вполне может оказаться оружие и возможно это последний в его жизни конфликт или разборка. Вотличие от сегодняшнего дня, когда отморозок или компания отморозков может безнаказанно совершать противоправные действия, вполть до убийства, и вам просто нечего будет им противопоставить, кроме звонка в полицию, если успеете... и которая приедет освидетельствовать ваш труп, не дай бог, и вашей семьи.
Естественно под переход страны на разрешение ношения оружия (не пойму почему вы упорно автомат упоминаете, автоматическое оружие гражданским ни к чему, а карабины и так можно покупать в Украине, типа как охотничье или спортивное оружие, от Калаша до Ар15. Там просто нет режима автоматической стрельбы) - нужно проработать законодательную базу и так далее. Это понятно. Завтра просто раздать пистолеты никто не предлагает. Естественно всё это идет через инструктаж обращения с оружием, тесты на знание безопасности и законодательной базы его применения.
А по вашей логике нужно и автомобили запретить. Знаете сколько трупов они делают каждый год? Посмотрите статистику. А также кухонные ножи, кипричи, бутылки да и кулаки желательно людям тоже ампутировать, со стопами. Всем этим можно эффективно убивать, и это происходит каждый день.
Хіба чиновники та інші хабарники
Щойно кордони відкриють - Україна знелюдніє.
А без людей- гаплик всьому. На жаль
Торгують гуманітарними ліками.Хвате всі уроди наживались на мені десять років продаючи інфарктникам ліки в десять разів дорожче.Тільки тому,що *******"патріотичні?"
Не вірю брехунам.
про 7 міліардов долярів кожен місяць
може озброєних жінок у БУчі гвалтували? чи озброєним чоловікам у Бородянці коліна свердлили?
як він взагалі спати може після такого....
Але подогожусь що якщо з двох зол вибирати, то Боневтік це повний пздць. Так провалити підготовку до війни, знаючи про неї з жовнтя... це я не знаю що й казати.
Маю. надію що після війни буде якась незалежна міжнародка комісія з доступом до всіх наших документів і дасть оцінку що і як робилося, чому не робилося, і хто винний... бо ми втратили стільки життів через це....
Нажаль краще Пороха президента в Україні не було і ще не скоро зявиться.
Аваков винний в Іловайську як ніхто але за це не відповів, бо всі добробати були від МВС.
2. Коли і куди повертатись коли таке безробіття?(за що жити?)
3. Хто виділить гроші державі на відбудову ,коли навіть гуманітарку і ту примудрились показово розікрасти.
Це три основних і болючих питання. І повертатимуться перед усім менш економічно активні люди. Бо серед моїх знайомих одні сидять та скиглять а інші вже півроку працюють самі винаймають житло. Познаходили собі пару. Не думаю що останні повернуться.
зацікавлені???
а вони повернуться та ЗАПИТАЮТЬ...
Краще б подумв про те, що ще пару ударів по інфраструктурі і люди масово почнуть виїзджати за кордон, бо тупо не зможуть жити без тепла, води і електрики, міста стануть привидами. Це десятки мільйонів людей. І судячі з удару сьогодні ніяких висновків чи дій влада не зробила...
А воно про повернення клокоче...
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас вбиває: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80