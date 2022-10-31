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Новини Війна
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Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися з-за кордону додому, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава зацікавлена у поверненні всіх українців, які покинули країну через війну, після перемоги додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив президент, під час війни дуже складно утримувати економіку у будь-якому форматі стабільності, тому це дуже важливо, щоб українці перебували та працювали в країні. Водночас, за його словами, гарантувати безпеку людей під час перебування в Україні зараз важко.

"Ми дуже зацікавлені, щоб український народ повертався додому. Я не можу сьогодні просити громадян України, які тимчасово виїхали за межі нашої держави через війну, щоб вони поверталися. Я думаю, що сьогодні це їхній вибір. І я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку, тому що це війна, яку в односторонньому порядку розв'язала РФ і виключно на території нашої держави", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Києві.

Зеленський висловив упевненість у тому, що після закінчення війни українці повернуться на батьківщину, проте ключовими питаннями залишатимуться інфраструктура, енергетика тощо.

"Я впевнений, що всі повернуться. Усі не так просто, але ми тримаємось і зацікавлені, щоб після перемоги все населення було в державі. Я впевнений, що так і буде", - сказав президент.

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Автор: 

біженці (1868) Зеленський Володимир (23845)


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Топ коментарі
+27
розжирілий "квартал" точно повернеться, не переймайся.
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31.10.2022 20:02
+25
Лише одна "галочка" в бюлетені-і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
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31.10.2022 20:16
+22
Они типа опять будут класть асфальт и мариновать шашлычки на майские.
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31.10.2022 20:02
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більшість повернеться- частина ні....- таке життя...
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31.10.2022 20:01 Відповісти
І Юзік з Лисим?
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31.10.2022 20:07 Відповісти
та вони там нікому нахрін не потрібні!
ви шо, справді думаєте, що ті товсті потвори погодятьс працювати?
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31.10.2022 20:10 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw

https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw Курбанова LIVE

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%822023 #Бюджет2023 І на «Марафон» все ж таки заклали гроші 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
📺 +1,4 млрд грн , хоча відповідну правку збили під час першого читання «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіціи‌ноі‌ інформаціи‌ноі‌ продукціі‌, фінансова підтримка системи державного іномовлення Украі‌ни»
Перше читання - 535 млн грн
Друге читання 1,94 млрд грн
Як Вам, шановні???
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31.10.2022 20:48 Відповісти
За 5300гр.?разгребать хлам!не все вернуться.слава Украине!!!
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31.10.2022 20:40 Відповісти
розжирілий "квартал" точно повернеться, не переймайся.
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31.10.2022 20:02 Відповісти
Они типа опять будут класть асфальт и мариновать шашлычки на майские.
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31.10.2022 20:02 Відповісти
І бажано щоб всі поверталися на дорогих автомобілях, бо «слугам» немає чим кататися.
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31.10.2022 20:03 Відповісти
Якщо наша багата ресурсами країнах буде для наших волелюбних і працьовитих людей. За що зараз і їде боротьба.
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31.10.2022 20:06 Відповісти
Ага. Тільки треба буде їх зацікавити. На порожні обіцянки вони точно вже не поведуться!
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31.10.2022 20:06 Відповісти
і кожен при поверненні задекларував допомогу іноземних держав і споатив всі податки гетманцеву
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31.10.2022 20:07 Відповісти
придумай ще який-небудь закон, щоб їх сюди силою повернули!
а то ж, не дай боже, нікому буде стояти між тобой і кацапськими танками
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31.10.2022 20:07 Відповісти
з них станеться..майно прихватизують, наприклад..
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31.10.2022 21:21 Відповісти
то то буба про корбана..
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31.10.2022 20:08 Відповісти
Буде гідна зарплата - усі повернуться!!!
Інакше, нема сенсу запрошувати! І патриотизм тут недоречний!
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31.10.2022 20:10 Відповісти
Ага, всі аж побіжать у той "стройбат" на зарплату в 6 з гаком тисяч, який ви вже анонсували.

Де робочі місця?
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31.10.2022 20:11 Відповісти
Так и бывшая Югославия,Словакия с лапшой на ушах лет 15 жила.
А потом собрали чемоданы и теперь там пустые деревни
Надоел им этот фуфломет.
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31.10.2022 20:13 Відповісти
Ну 6.5к гривень за роботу будівельником навряд когось **********.
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31.10.2022 20:14 Відповісти
Лише одна "галочка" в бюлетені-і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
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31.10.2022 20:16 Відповісти
Лише одна галочка і ти вже не у Відні каву пьєш, а сидиш в підвалі зі свічкою.
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31.10.2022 20:49 Відповісти
але...на жаль...так хотіли 73% від виборців України.....просто па-пріколу....думай-ТЕ!
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31.10.2022 23:34 Відповісти
завали розбирать. за 6700!!!! грн в місяць ))
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31.10.2022 20:17 Відповісти
За такую работу минимум 15евро в час!!!
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31.10.2022 20:51 Відповісти
с официальным оформлением всех папиров и без никаких конвертов!
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31.10.2022 21:00 Відповісти
Побільше рабів потрібно ?
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31.10.2022 20:21 Відповісти
Ти мало нас вбив?
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31.10.2022 20:21 Відповісти
Он хочет...
А люди НЕ ХОТЯТ БЫТЬ РАБАМИ и возвращается в рабовладельческий строй !
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31.10.2022 20:22 Відповісти
Вот если бы Порох дальше не барыжничал,то и жили бы лучше.
Ахметову нужны дешёвые работники на заводы.
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31.10.2022 20:23 Відповісти
"Повертайся й залишайся"! Десь вже ми це чули. Кредити під 5%
Вам люди тільки на бойню потрібні, прикро ,але так воно є.
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31.10.2022 20:27 Відповісти
Не знаю як хто, а я збираюся додому чекаю поки перестане літати над дитячими головами
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31.10.2022 20:30 Відповісти
..і дала вам люлєй
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31.10.2022 20:31 Відповісти
для України це вкрай надважливо,люди це економіка,товарообіг,податки,демографія. Але чим довше війна буде тривати,тим менше людей повернуться в Україну, люди поживуть там і зрозуміють,що захочуть жити в нормальних умовах і в цивілізованих країнах, а не провести весь свій кінець життя на руїнах
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31.10.2022 20:31 Відповісти
На#уй воно потрібно годувати брехунів і мородерів?
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31.10.2022 21:06 Відповісти
Говно вопрос!

Европейские зарплаты
Честные суды
Персональная ответственность госслужащих, которые нанесли своими действиями урон гражданину
Посадка тех, кто сдал вагнеровцев, разминировал Чонгар, слил оборонзаказ, убеждал украинцев в том, что ***** не нападет
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31.10.2022 20:32 Відповісти
гетьманцев буде зустричати з ножицями
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31.10.2022 20:38 Відповісти
гетьманцеви будуть зустрічати з ножицями.....
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31.10.2022 23:36 Відповісти
Единственное и обязательное условие этому - борьба с коррупцией и свобода предпринимательства. В Украине реально будет выгодно вести бизнес из-за наклейки "made in Ukraine", изделия с которой будут покупать охотнее в Европе и других странах. Но мы прекрасно знаем, как коррупция может сожрать что угодно, абсолютно что угодно. Для начала необходима свобода слова как в США, а именно невмешательство государства в права граждан на изложение информации, на данный момент зеленые слишком сильно оккупировали СМИ и я не вижу причин, что они готовы отдать 80% эфирного телевизионного времени в другие СМИ. Во-вторых, это право граждан на самооборону огнестрельным оружием и низкая цена на владение и на тренировки. Чтобы каждый психически здоровый гражданин мог иметь автомат и стрелять в год 2 магазина, не тратя на это значительной части своего дохода. Это тоже встречает максимально грязные уловки и скрытые сливы.
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31.10.2022 20:44 Відповісти
Человек который в год! стреляет два магазина, представляет опасность в первую очередь для самого себя, во вторую - для окружающих безоружных граждан. Для любого более-менее обученного человека, это легкая мишень, плюс трофейный автомат.
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31.10.2022 21:10 Відповісти
ну в США работает, а мы типа мартышки? )

что значит легкая мишень для обученного человека? А без оружия не легкая? )

вы повторяете всю ту же ерунду которую проталкивают противники прав и свобод для граждан.

И обычно это как раз наративы властей наших. В авторитарных государствах не нужны свободные люди, нужны рабы. Свободный человек - вооруженный человек.

Про 2 магазина согласен. Но речь больше о короткостволе. А уж сколько кому тренироваться - это дело каждого. Хотите выстреливать 2 магазина в день - любой каприз за выши деньги )
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31.10.2022 22:42 Відповісти
Ну, в США и массовые убийства в школах с применением огнестрела, чего у нас не наблюдается. "...А без оружия не легкая? )..." И без оружия легкая и с оружием. Так что тогда меняет наличие автомата? Для ясности. Автомат, пистолет такой же инструмент, который требует навыков владения и применения, как и ваши руки если их использовать для самозащиты. Но вам не придет же в голову посетить в течении года по разу в месяц спортзал, поколотить там грушу, а потом заявиться на чемпионат города по боксу или ММА? С оружием тоже самое. Только если в приведенном примере вы будете посмешищем и отделаетесь синяком под глазом, то в в случае с оружием будете холодным трупом с неэстетичными дырками. Ну а если вы с помощью оружия думаете взять вверх в каких-то бытовых конфликтах, то и тут я вас разочарую, итогом будет один труп(в лучшем случае раненый), второй заключенный(если вы не Пашинский, конечно).
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01.11.2022 00:41 Відповісти
Вот я делал ставки, скажете ли вы про масс-шуттинг в школах США или не скажете)

есть очень упрямая вещь, статистика. И если мы обратимся к статистике, то О ЧУДО, окажется что убийств на душу населения в Украине а тем более раzzии больше чем в США или Молдове. Но как же так? И это при том, что в США есть фактор афро-американский, который и даёт львиную долю преступлений и убийств. (Из нелегального оружия причем)

Но ведь в Молдове и США на руках масса оружия, и по вашим словам школы просто таки расстреливаются под ноль ). Кстати в рашке тоже случаются масшутинги в школах, но ношение оружия там запрещено.

Поэтому этот аргумент не годится. У масшутингов совершенно иные причины. И если подросток захочет его совершить, оружие он найдет, разрешено оно или запрещено. В Украине разрешены помповые ружья и карабины. Из этого оружия как раз массшутинг и происходит обычно. Но у нас таких примеров нет. Так что повторюсь, масшутинг - не аргумент вообще.

В этом и кроется основная ошибка противников оружия. Им кажется что отморозки получат оружие и начнут стрелять направо и налево. Но они забывают простой момент - у отморозовков уже и так есть оружие. Преступления совершаются в подавляющем большинстве случаев из нелегального оружия, потому что совершать умышленное убийство или разбой при помощи официально зарегистрированного ствола = 100% отправка в тюрьму. Так вот у отморозков либо уже есть нелегальное оружие, либо если нужно они его достанут. А вот законопослушному гражданину нечем защитить себя и свою семью в случае чего.

Что касается ваших аналогий с боксом, ММА и чемпионатом - странная логика. Наличие оружия у гражданина не означает что он должен отправиться в горячую точку и начать отстреливать профессионалов-военных или спецназовцев, и также не значит что он должен отправиться на задержание отпасных преступников вместе с полицией и весело постреливать из AR-15 из окна своего автомобиля. Причем тут чемпионат города? ))) Вы как себе это представляете? Что люди с легальным оружием начнут устраивать чемпионаты друг против друга? Район на район? ))))

Насчет бытовых конфликтов, краж, преступлений и тд - их просто станет меньше, это мировая практика. Потому что любой жаждущий конфликта, кражи или разборок будет понимать, что у оппонента вполне может оказаться оружие и возможно это последний в его жизни конфликт или разборка. Вотличие от сегодняшнего дня, когда отморозок или компания отморозков может безнаказанно совершать противоправные действия, вполть до убийства, и вам просто нечего будет им противопоставить, кроме звонка в полицию, если успеете... и которая приедет освидетельствовать ваш труп, не дай бог, и вашей семьи.

Естественно под переход страны на разрешение ношения оружия (не пойму почему вы упорно автомат упоминаете, автоматическое оружие гражданским ни к чему, а карабины и так можно покупать в Украине, типа как охотничье или спортивное оружие, от Калаша до Ар15. Там просто нет режима автоматической стрельбы) - нужно проработать законодательную базу и так далее. Это понятно. Завтра просто раздать пистолеты никто не предлагает. Естественно всё это идет через инструктаж обращения с оружием, тесты на знание безопасности и законодательной базы его применения.

А по вашей логике нужно и автомобили запретить. Знаете сколько трупов они делают каждый год? Посмотрите статистику. А также кухонные ножи, кипричи, бутылки да и кулаки желательно людям тоже ампутировать, со стопами. Всем этим можно эффективно убивать, и это происходит каждый день.
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01.11.2022 01:20 Відповісти
Я рад, что ставка сработала. Судя по владению темой, вы либо владелец оружейного магазина, либо инструктор по стрельбе. Скорее первое, иначе не прозвучала мысль про два магазина в год. Про защититься с помощью оружия, это больше теория, т.к. вашу квартиру или дом вряд ли будут штурмовать, а вы из окон отстреливаться. Если вас решат ограбить на улице при помощи оружия, то на вас наставят ствол, а ваш будет в кобуре и его нужно будет оттуда еще извлечь, ну и так далее. У вас хорошо получается излагать свои мысли. Опишите конкретный сценарий, как вы будете защищаться при помощи оружия и не забудьте про прохожих вокруг. Пример с боксом я привел, чтобы проиллюстрировать, что преступник в большинстве случаев будет иметь подготовку получше обычного гражданина и морально готов к применению оружия. Ваша точка зрения понятна. И есть, та же Эстония, где продажа разрешена и массовых смертоубийств не происходит. Но в наших реалиях, если проводить аналогию с упомянутыми вами автомобилями, разрешения будут продаваться так же как и автомобильные права сейчас. Поэтому если этот, счастливый для вас момент, когда-то произойдет, здравомыслящим гражданам придется обзаводиться короткостволом, постоянно тягать его с собой, как минимум раз в неделю ездить в тир, нанимать там толкового инструктора, чтобы в один не прекрасный момент пристрелить неадеквата, или пьяного мудака, который решит предъявить ствол в качестве аргумента, а потом иметь долгие судебные тяжбы с неясными перспективами.
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01.11.2022 10:09 Відповісти
Навіть дурні і ледарі не повернуться...
Хіба чиновники та інші хабарники

Щойно кордони відкриють - Україна знелюдніє.
А без людей- гаплик всьому. На жаль
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31.10.2022 20:46 Відповісти
міста привиди у китаї... от що чекає у прикордонних містах
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31.10.2022 21:06 Відповісти
Якщо відсотків 50 повернуться, то добре бути.
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31.10.2022 20:50 Відповісти
Здається, що менше...але то таке - пожуємо - побачимо.
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31.10.2022 21:05 Відповісти
жінчину знайому дочка, побувши півроку в данії, перетягла до себе - "мама, тут ми знаємо за шо ми робимо". та поїхала - "побуду, поживу, та хоч шось зароблю, а там видно буде"
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31.10.2022 21:07 Відповісти
Очень много ватников уехало, которым плевать на Украину, пусть не возвращаются.
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01.11.2022 00:00 Відповісти
Що,я там небачив як зелені ******** пиляють бюджет?
Торгують гуманітарними ліками.Хвате всі уроди наживались на мені десять років продаючи інфарктникам ліки в десять разів дорожче.Тільки тому,що *******"патріотичні?"
Не вірю брехунам.
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31.10.2022 21:02 Відповісти
ага, біжу-біжу.... в вільної людини - вільній вибір, на який не робить вплив пропаганда, церква, або шантаж. якщо буде краще в україні українцю - то чом ні? а якщо ти в україні лише раб - йдіть у ср@ку!
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31.10.2022 21:02 Відповісти
Дякуємо нашим європейським та американським друзям, що підтримують наших дітей в такі важкі часи. Дякуємо за безвіз. Багато молодих українців не повернеться назад. Вони, як птахи, де тепліше, де люди добріші, де є справедливість та воля, де є нормальна робота та житло, там і залишаться жити. Нехай їм щастить.
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31.10.2022 21:18 Відповісти
то саджай корупціонерів а не бери таких мудаків в свою команду
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31.10.2022 21:25 Відповісти
А ЩО ТИ ТАМ ГНІДА ВВС ТРИНДІЛА НЕДАВНО
про 7 міліардов долярів кожен місяць
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31.10.2022 21:31 Відповісти
зупинили чим *****? зброю ніхто не дав людям...

може озброєних жінок у БУчі гвалтували? чи озброєним чоловікам у Бородянці коліна свердлили?

як він взагалі спати може після такого....
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31.10.2022 22:44 Відповісти
але...на жаль...так хотіли 73% від виборців України.....просто па-пріколу....думай-ТЕ!
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31.10.2022 23:37 Відповісти
з одного боку так, а з іншого, якби Сивочолий Криголам не фейлив і не творив хєрню, то й не було б так багато тих, хто не захотів за нього голосувати. Як на мене жоден з них не є гарним кандидатом, тому що вони люди все тієї ж клептократично олігархічної системи. І окрім як ставати на потоках, откатах, схемах - особливо ні на що інше не заточені. Морди змінюються а система ні. Треба міняти систему. У Порох був шанс, але він все одно робив все по-старому, через договорнякі і схеми, Авакови і тд. То ж і втратив владу. Якби люди відчували що жити їм стало краще, то звісно б підтримали б його.

Але подогожусь що якщо з двох зол вибирати, то Боневтік це повний пздць. Так провалити підготовку до війни, знаючи про неї з жовнтя... це я не знаю що й казати.

Маю. надію що після війни буде якась незалежна міжнародка комісія з доступом до всіх наших документів і дасть оцінку що і як робилося, чому не робилося, і хто винний... бо ми втратили стільки життів через це....
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01.11.2022 01:27 Відповісти
Завдяки Пороху українці у перше в історії стали визнані всім світом і мали змогу їздити по всьому світу бех віз, завдяки Пороху ЗСУ стали силою, а не парадієй, завдяки Пороху Захід сплотився проти раши, дії Пороха не бездоганні, але в перше в історії України президент України щось творив ДЛЯ УКРАЇНИ, а не просто був на потоках. перед тим як його засуджувати взнайти систему управління державою, хто і за що відповідає, і все стане на свої місця, бо відповідальність є порівні між Президентом, ВР і Судовою гілкою. Багатьох дєятєлєй Пороху навязала ВР ще до його обрання, це довга розмова, багато з чим не був згоден з Порохом, але він вів Україну у Європу, Армія, Мова, Віра це девіх справжньої Незалежності, хоча я б Віру поставив попереду, потім Мову.
Нажаль краще Пороха президента в Україні не було і ще не скоро зявиться.
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01.11.2022 21:25 Відповісти
Аваков був на владі ще до президенства Пороха.
Аваков винний в Іловайську як ніхто але за це не відповів, бо всі добробати були від МВС.
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01.11.2022 21:27 Відповісти
Ще тому за Пороха багато людей не пішло голосувати у 2019 му-
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01.11.2022 21:43 Відповісти
А шо ви від агента кремля хочете побачити. Це українофоб з великої літери, ним був, ним і здохне.
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01.11.2022 21:29 Відповісти
1. Куди повертатись тим чиє житло зруйноване? Хто і як платитиме за відновлення?(власне житло це підстава повертатись)
2. Коли і куди повертатись коли таке безробіття?(за що жити?)
3. Хто виділить гроші державі на відбудову ,коли навіть гуманітарку і ту примудрились показово розікрасти.
Це три основних і болючих питання. І повертатимуться перед усім менш економічно активні люди. Бо серед моїх знайомих одні сидять та скиглять а інші вже півроку працюють самі винаймають житло. Познаходили собі пару. Не думаю що останні повернуться.
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31.10.2022 21:33 Відповісти
а щоб усі воїни повернулися?
зацікавлені???
а вони повернуться та ЗАПИТАЮТЬ...
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31.10.2022 21:40 Відповісти
Украина заинтеремована в одном, что-бы ты с беней и всей кодлой сел на пожизненное с полной конфискацией....
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31.10.2022 21:49 Відповісти
пересічні навпаки ждуть коли відкриють кордони і злиняти з цієї Єфіопії!
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31.10.2022 22:26 Відповісти
Боневтік як завжди несе якусь ахінею.

Краще б подумв про те, що ще пару ударів по інфраструктурі і люди масово почнуть виїзджати за кордон, бо тупо не зможуть жити без тепла, води і електрики, міста стануть привидами. Це десятки мільйонів людей. І судячі з удару сьогодні ніяких висновків чи дій влада не зробила...

А воно про повернення клокоче...
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31.10.2022 23:44 Відповісти
Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас вбиває: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
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01.11.2022 05:24 Відповісти
Ми всі безправні Маленькі українці. Великі українці це ті, на кого працюють по декілька штук юридичних компаній учнів кивалова - портнова. Найкращий приклад двох протилежних світів: Ви (Маленький українець) та Беня (великий неукраїнець). Всі надра України належать українському народу, а по-факту належать неукраїнським кланам (коломойським, фірташевським, ахметовським...) Після закінчення "великого будівництва" та " великої відбудови", неукраїнських кланів буде набагато більше. "Світле майбутнє" українців залишитиметься надовгі роки примарою. Без посиленого контролю за донорськими коштами з боку наших європейських та американських союзників, без контролю за дотриманням прав людини, свободи слова ... - прогрес і відновлення України неможливі.
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01.11.2022 09:54 Відповісти
 
 