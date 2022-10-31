УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7961 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 845 22

Російські військові кораблі не мають стосунку до охорони "зернових коридорів", - ООН

оон

Військові кораблі чорноморського флоту Росії не мають стосунку до безпеки морського коридору транспортування українського зерна, зазначив на засіданні заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок.

Таким чином представник ООН спростував заяви Росії про те, що в Севастополі були атаковані військові судна, які нібито залучені до гарантування безпеки морського коридору з експорту зерна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По-перше, щоб було зрозуміло: жодні військові судна, літаки чи активи не беруть участі й не були залучені до підтримання ініціативи будь-якою стороною. Вони не потрібні. Насправді їм заборонено наближатися до вантажних суден ближче, ніж на 10 морських миль, відповідно до процедур, узгоджених усіма сторонами", - пояснив Гріффітс.

За його словами, ООН готова розслідувати разом з державами-членами, які беруть участь в ініціативі, чи використовувалася Чорноморська зернова ініціатива для отримання військово-оперативної переваги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина продовжить працювати з "зерновою угодою", незважаючи на "вагання" Росії, - Ердоган

Він повідомив, що в рамках Чорноморської зернової ініціативи 38 країн закупили близько 9 млн тонн зерна в України.

Гріффітс зазначив, що "внаслідок недавніх подій підскочили ціни на пшеницю, і кожна частка процентного пункту наближає когось у світі до крайньої бідності".

За його інформацією, страховики можуть підвищити для судноплавства по Чорному морю страхові премії на чверть чи половину, що також впливає на ціни.

Заступник Генсека додав, що Росія, за її твердженнями не відмовляється від ініціативи, а лише тимчасово призупиняє діяльність з її реалізації.

Автор: 

зерно (3119) ООН (3347) Чорноморський флот рф (624)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Молодец.
Плевок в русосвинячье рыло.
Потопят зерновоз-потеряют Босфор.
показати весь коментар
31.10.2022 20:27
+22
Их задача , не охранять. А где только можно - насрать!
показати весь коментар
31.10.2022 20:26
+21
показати весь коментар
31.10.2022 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Их задача , не охранять. А где только можно - насрать!
показати весь коментар
31.10.2022 20:26 Відповісти
А коли не виходить насрати комусь, то хоча б обісратись.
показати весь коментар
31.10.2022 20:29 Відповісти
та максимально забздіти все накруги...
показати весь коментар
31.10.2022 20:31 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2022 20:27 Відповісти
Молодец.
Плевок в русосвинячье рыло.
Потопят зерновоз-потеряют Босфор.
показати весь коментар
31.10.2022 20:27 Відповісти
Пам'ятаєте що було, коли кацальот залетів у повітряний простір Туреччини із Сирії? Кацальота не стало, два кацапські літуни здохли в тяжких муках, а путлер навіть пальчиком не посварився в бік Туреччини.
Чи коли турецький поліцейський кацапського посла застрілив? Що відповіли кацапи?
От і сьогодні кацапів попередили про проходження балкерів із українським зерном. Попередили, а не спитали дозволу.
Якщо вони спробують завдати шкоди кораблям із зерном, то це ще буде удар по репутації Ердогана, він бо приймав активну участь в тій "зерновій ініціативі" і надавав певні гарантії.
А пан Ердоган то дядько непередбачуваний і мстивий. І він дуже не любить, коли його підставляють.
показати весь коментар
31.10.2022 20:42 Відповісти
Там один ватолетчик ещё и сбежать пытался ,его пристрелили как собаку.
А в ответ руцосвины кричали" Не забудем не простим " и топтали помидоры.
показати весь коментар
31.10.2022 20:52 Відповісти
Головне щоб не було як із Молдовою - засунули язика в ср...ку і мовчать що "прилетіло" по ним!
показати весь коментар
31.10.2022 20:59 Відповісти
эту мартину совсем не тревожит вклад жыдоугробурятского флота в бомбёжки нашей инфраструктуры...
показати весь коментар
31.10.2022 20:31 Відповісти
Він то причому? Як і ооН тихо сидять. Його задача дати жерти бо піздець буде. Турок (Ердоган) файно так сказав ,щось не так с корабликами буде... Всьо Чорне Море Наш
показати весь коментар
31.10.2022 20:45 Відповісти
А что какашенков соврал? Не может быть!
показати весь коментар
31.10.2022 20:35 Відповісти
А від кого той флот "охраняєт"???
Сам п'ю - сам гуляю,
Сам стелю та сам лягаю.
Сам від себе охраняю
показати весь коментар
31.10.2022 20:35 Відповісти
Зпвезет сомалийских пиратов и будет от них охранять
показати весь коментар
31.10.2022 20:54 Відповісти
ООН починає огризатись на мордор. І це добре, хай дауни краще безпекою севаса або новоросійська переймаються, а не українського зерна, а то "можем повторить".
показати весь коментар
31.10.2022 20:37 Відповісти
И где вы тут огрызания усмотрели. Это самое идиотское заявление, что можно было сделать...
показати весь коментар
31.10.2022 21:53 Відповісти
разумеется, ведь ОХРАНЯЮТ ОТ НИХ!
показати весь коментар
31.10.2022 20:42 Відповісти
Они другие растения охраняют - мацкалями именуемые
показати весь коментар
31.10.2022 20:48 Відповісти
У світі кажуть, що ніякої "кацапської слави" в Криму нема. Все йде по плану. Путлер капут!
показати весь коментар
31.10.2022 20:49 Відповісти
жодні військові судна, літаки чи активи не беруть участі й не були залучені до підтримання ініціативи (зернових коридорів) будь-якою стороною. Вони не потрібні (с)

він шо наркоман?
показати весь коментар
31.10.2022 20:54 Відповісти
Российские ракетные лоханки на самом деле и есть угроза проходу торговых кораблей с зерном. ЗСУ в субботу, благодаря военному исскуству, эту угрозу уменьшила. Я думаю, что ООН должна только поблагодарить Украину за очередное спасение мира
показати весь коментар
31.10.2022 21:20 Відповісти
Ой дурак...
показати весь коментар
31.10.2022 21:51 Відповісти
Чомусь замовчують останній пункт заяви ООН - "А путін *****!"
показати весь коментар
31.10.2022 22:58 Відповісти
 
 