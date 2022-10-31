Російські військові кораблі не мають стосунку до охорони "зернових коридорів", - ООН

Військові кораблі чорноморського флоту Росії не мають стосунку до безпеки морського коридору транспортування українського зерна, зазначив на засіданні заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок.

Таким чином представник ООН спростував заяви Росії про те, що в Севастополі були атаковані військові судна, які нібито залучені до гарантування безпеки морського коридору з експорту зерна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По-перше, щоб було зрозуміло: жодні військові судна, літаки чи активи не беруть участі й не були залучені до підтримання ініціативи будь-якою стороною. Вони не потрібні. Насправді їм заборонено наближатися до вантажних суден ближче, ніж на 10 морських миль, відповідно до процедур, узгоджених усіма сторонами", - пояснив Гріффітс.

За його словами, ООН готова розслідувати разом з державами-членами, які беруть участь в ініціативі, чи використовувалася Чорноморська зернова ініціатива для отримання військово-оперативної переваги.

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Він повідомив, що в рамках Чорноморської зернової ініціативи 38 країн закупили близько 9 млн тонн зерна в України.

Гріффітс зазначив, що "внаслідок недавніх подій підскочили ціни на пшеницю, і кожна частка процентного пункту наближає когось у світі до крайньої бідності".

За його інформацією, страховики можуть підвищити для судноплавства по Чорному морю страхові премії на чверть чи половину, що також впливає на ціни.

Заступник Генсека додав, що Росія, за її твердженнями не відмовляється від ініціативи, а лише тимчасово призупиняє діяльність з її реалізації.