На Харківщині через ранкові ракетні удари не вистачає напруги для роботи котелень, - Синєгубов
На Харківщині через ранкові ракетні удари було знеструмлено 140 тисяч споживачів, крім того, напруги не вистачає для роботи котелень у Харкові та Чугуєві.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У Харкові через ранкові ракетні удари ворога та пошкодження критичної інфраструктури було знеструмлено близько 50 тисяч споживачів, по області - біля 90 тисяч. Більшість в Харкові та області вже підключені", - сказав Синєгубов.
За його словами, внаслідок проблем з електропостачанням виникли і проблеми з водо- та теплопостачанням.
"З водопостачанням важкою залишається ситуація, ще повністю не ліквідували наслідки пошкоджень. До деяких районів Харкова та деяких відносно великих населених пунктів області подається вода зі зниженим тиском, оскільки не вистачає потужностей, щоб насоси створювали належний тиск", - зазначив керівник ОВА.
Крім того, ускладнена ситуація і з теплопостачанням. Через низьку напругу котельні, які вже подавали тепло в Харкові та Чугуєві, тимчасово призупинили роботу.
"Енергетики та комунальні служби Харківщини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики, води та тепла", - зазначив Синєгубов.
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