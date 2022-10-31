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Новини Війна
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На Харківщині через ранкові ракетні удари не вистачає напруги для роботи котелень, - Синєгубов

електрика

На Харківщині через ранкові ракетні удари було знеструмлено 140 тисяч споживачів, крім того, напруги не вистачає для роботи котелень у Харкові та Чугуєві.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Харкові через ранкові ракетні удари ворога та пошкодження критичної інфраструктури було знеструмлено близько 50 тисяч споживачів, по області - біля 90 тисяч. Більшість в Харкові та області вже підключені", - сказав Синєгубов.

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За його словами, внаслідок проблем з електропостачанням виникли і проблеми з водо- та теплопостачанням.

"З водопостачанням важкою залишається ситуація, ще повністю не ліквідували наслідки пошкоджень. До деяких районів Харкова та деяких відносно великих населених пунктів області подається вода зі зниженим тиском, оскільки не вистачає потужностей, щоб насоси створювали належний тиск", - зазначив керівник ОВА.

Крім того, ускладнена ситуація і з теплопостачанням. Через низьку напругу котельні, які вже подавали тепло в Харкові та Чугуєві, тимчасово призупинили роботу.

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"Енергетики та комунальні служби Харківщини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики, води та тепла", - зазначив Синєгубов.

Автор: 

газ (10432) Харківщина (6054) вугілля (2474) електроенергія (6198) електричка (204) опалювальний сезон (1749) Теплокомуненерго (542) Синєгубов Олег (859)


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тримайся, Харків ! (у ці хвилини полетіло в ваш бік)
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31.10.2022 20:51 Відповісти
може тимчасово вимкнути метро та не повідомляти про ситуацію тяжка чи ні... але про що я....
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31.10.2022 20:55 Відповісти
https://t.me/ihor_terekhov/539
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31.10.2022 21:10 Відповісти
щось тут не складається - якщо знеструмлено 140 тис. споживачів, то нагрузка на лінії навпаки має бути меншою
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31.10.2022 23:46 Відповісти
я один не розумію, хто саме заважає ******* також по інфраструктурі белгорорда, курска бэлгорода, туди ж то долітає, "япона мама" політики *****, чи ви чекаєте коли вам в тазік бомба залетить щоб рухнутись? вогонь має бути віповідний негайно!!!
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31.10.2022 21:00 Відповісти
Большинство котельных уже дополнили когерационными электростанциями по месту. На баланс электроснабжения страны влияние маленькое, дорого, но без тепла в случаи отключения электроснабжения не сидим. И ещё остаётся немного электроэнергии на критическую инфраструктуру. Скажем, водоснабжение и интернет. Безопасность стоит...
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31.10.2022 21:25 Відповісти
ПРО СІНЄГУБОВА В ХАРКОВІ У ПЕРЩІ ДНІ ВІЙНИ
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31.10.2022 21:35 Відповісти
 
 