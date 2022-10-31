Повний захист неба над Україною стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що забезпечення спільно з партнерами повного захисту українського неба від російських ракет і дронів буде однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки.

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окремо зупинилися на питаннях посилення протиповітряного і протиракетного захисту, а також захисту від дронів, які російські терористи придбали у своїх спільників в Ірані. Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100% це стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, оскільки позбавить Росію значної частини її ескалаційних можливостей", - сказав Зеленський за підсумками перемовин з главою чеського уряду.

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Він також розповів, що Україна буде посилювати оборонну співпрацю з Чехією, та проінформував, що на зустрічі з Фіалою обговорили залучення Чехії до підготовки українських військових і проєктів з будівництва та ремонту військової техніки.

"Це посилює захист України, дає нову силу Чехії, а також забезпечує Чехію новими робочими місцями і технологічними можливостями", - підкреслив Президент.