Повний захист неба над Україною стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що забезпечення спільно з партнерами повного захисту українського неба від російських ракет і дронів буде однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки.
Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Окремо зупинилися на питаннях посилення протиповітряного і протиракетного захисту, а також захисту від дронів, які російські терористи придбали у своїх спільників в Ірані. Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100% це стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, оскільки позбавить Росію значної частини її ескалаційних можливостей", - сказав Зеленський за підсумками перемовин з главою чеського уряду.
Він також розповів, що Україна буде посилювати оборонну співпрацю з Чехією, та проінформував, що на зустрічі з Фіалою обговорили залучення Чехії до підготовки українських військових і проєктів з будівництва та ремонту військової техніки.
"Це посилює захист України, дає нову силу Чехії, а також забезпечує Чехію новими робочими місцями і технологічними можливостями", - підкреслив Президент.
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Заграница нам поможет,весь ЕС будет наше небо прикрывать и кацапосамолеты сбивать?
А методичка не меняется.
Да заграница поможет. Это в ее интересах.
Особенно если украинцы ей подскажут что это ее интересы.
И по всей видимости это работает. В ЕС изначально принимать не хотели, и только после того как украинцы сказали ЕС что оно должно сделать это произошло.
Асфальтовая зелень, асфальтовый верблюд,
Асфальтовые мамы асфальтовым ребятам
Асфальтовые песни асфальтово поют!
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Одне невелике речення, і в ньому купа логічних помилок.
1. 100%-ну гарантію захиста неба не дає жодна система ППО/ПРО.
2. Найкращий захист - напад. Вдарили ракетою твою країну, пішли у відповідь 100 ракет, щоб відбити на майбутнє найменше бажання нападати. 3. Ніхто і нікого постійно захищати не буде, партнери справа хороша, але захищатися треба самому і покладатися лише на себе. На свою військову промисловість та на свою армію
С другой стороны, Украина, вчера, при голосовании в ООН, проголосовала вместе с Россией и Ираном, о лишении ядерного оружия Израиль.
США , Канада ... поддержали Израиль.
После этого голосования в ООН, в Израиле раздаются голоса, о запрете поставок, через Польшу, , разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter . Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их.
Даже, Главный раввин Украины , направил открытое письмо Кулебе с протестом:
,,Многие израильтяне возмущены тем, что Украина голосует по данному вопросу солидарно с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, и с Ираном, который поставляет России оружие, применяемое против украинцев.....,,.
А тому це все лиш пропаганда щоб до них не так негативно ставились.
Ось якби їх реально побачили солдати, записали багато відосів, і це побачили всі люди то тоді звичайно суспільство вплинуло би на політиків.
Возможно, Вы правы, никто не видел, как Израиль уничтожил 2 иранских завода дронов, в Сирии, никто не видел, в Украине, разведданные для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shoter
Видимо, иранские заводы сами разрушаются и иранские дроны, сами падают.
Израиль, не признается, что он уничтожил иранские заводы, как и о поставке оборудования, через Польшу, для уничтожения иранских дронов.
Кстати, Украина тоже , не призналась, что ее надводные дроны, подбили 3 российских корабля.
ФАКТ ніяких систем Ізраїль не передавав! Доказів їх існування немає. Всі попередні заяви та вкиди про якісь там попередні передачі виявились злісною БРЕХНЕЮ ТА ПРОПАГАНДОЮ для зменшення негативу до влади Ізраїля, як від громадян Ізраїля так і від громадян інших країн, що опосередковано підтвердив сам Зеленський в інтерв'ю "дивуючись як це так він мав такі надії і нічого абсолютно нічого". І навіть типу знищені зараз заводи це лиш планова операція на внутрішній ринок Ізраїля, крім того швидше за все ФЕЙКОВА бо ЗАВОДИ ІРАНУ ПІДЗЕМНІ, а не сараї під відкритим небом!
Розвіддані? Що це таке? Це дич. Висер пропаганди для імітації. Яка може бути користь з цього? Ніякої. Чи знання які в дроні є процесори, чи хто їх збирає чи хто запускає - щось змінить? Ні. В нас все це вже було. Ми все це отримали в бою та від наших агентів.
Звичайно це обрадувало Зе, бо це принаймні хоч якась взаємодія порівняно із попереднім ігнором, але чи це хоть щось змінило? Ні. Бо влада Ізраїля в дуже тісних зв'язках з рф і все решта не більше чим вистава.
"Такое я видел в небе Израиля" - 🤣 А що ви ще бачили?) Ваш аргумент жалюгідний бо ракета не розвернулась назад. Вона почала коло намотувати, є фото та відео що було далі, і все це відбулось бо вона поламалась так як старе гівно в якого вийшов з ладу один з рулів. А не через міфічний РЕБ який може щось лише в пропаганді, а в реальності азовці в Маріуполі в повному оточені до самого кінця з дронів вбивали гоблінів і срати їм було на реб.
Саме тому я впевнений що в ООН була не помилка, а обіда Зе та чіткий сигнал. І з часом ми побачимо хто був правий. Впевнений Зе ще не раз проговориться та чітко скаже що я правий, як попередній раз в інтерв'ю. Може звичайно після виборів влада Ізраїля одумається і нарешті почне діяти в інтересах Ізраїля, а не рф, але навіть так по заявах буде зрозуміло що стало переломним моментом.
Тобто це в інтересах ЄС повністю ефективно закрити небо України і потім отриманий досвід поширити на всі решту країн ЄС.
І якщо б їм не вказували що робити вони б досі перебували би в паніці. Чи ви не чули про те що дії рф розбудили ЄС? Не чули про те що Китай дуже не задоволений пробудженням ЄС? Не чули про те що ЄС більше не вважає США джерелом своєї безпеки і тепер буде сам диктувати безпеку на континенті та в регіоні?
ЄС сам не може знати що йому краще, і в принципі знати це не міг, бо звідки ж йому такі знання взяти? Саме завдяки підказкам, порадам, ниттю і диктату від тих хто знає - ЄС не тільки уцілів, але й пробудився та тепер має шанс вижити.