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Ми не гарантуємо безпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ

зерно

Російське військове відомство заявило, що рух коридором безпеки, який погоджувався в Чорному морі для вивезення зерна з портів України, припинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу російського міноборони.

У заяві міноборони РФ наголошується, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим і не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку "до ухвалення українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

При цьому військове відомство стверджує, що РФ не виходить із "зернових угод", "а призупиняє їхню дію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові кораблі не мають стосунку до охорони "зернових коридорів", - ООН

Автор: 

зерно (3119) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+47
Вже *****... Вас вже всі сторони цієї угоди обісцяли
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31.10.2022 21:40
+43
ідіть накуй.
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31.10.2022 21:39
+36
Це вже не має значення !
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31.10.2022 21:39
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31.10.2022 21:39 Відповісти
Там дело в другом.
почитайте на тему, страховка судов.
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01.11.2022 01:08 Відповісти
ідіть накуй.
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31.10.2022 21:39 Відповісти
люблю коли коротко та зрозуміло,
молодець
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31.10.2022 21:46 Відповісти
путя хочет таки разозлить Эрдогана

ну-ну
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31.10.2022 21:40 Відповісти
Вже *****... Вас вже всі сторони цієї угоди обісцяли
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31.10.2022 21:40 Відповісти
Та годі, кацапи, ви вже обісралися.
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31.10.2022 21:40 Відповісти
Які гарантії можуть бути від терористів
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31.10.2022 21:41 Відповісти
Если атакуют корабли очень интересно будет на действия НАТО посмотреть. Лично я думаю, что ничего не будет. Вероятность пакости со стороны свинособок процентов 90. Потому как если они ничего не сделают, то получится, что их опустили, в раше плебс не поймет
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31.10.2022 21:41 Відповісти
Атака на цивільне судно - це називається піратство
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31.10.2022 21:58 Відповісти
будут атаковать инфраструктуру наших портов, очевидно (
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31.10.2022 22:06 Відповісти
Да кроме свинособак этому коридору никто и не может угрожать. Вы ж как орда, сами не живете нормально. и не кому не даете.
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31.10.2022 21:41 Відповісти
Что и следовало ожидать и даже догадатся ранее. Допустим можно рискнуть пол флагом ООН или Красного Креста суда пускать. Но тут интересы судовладельца врядли сойдутся. Такой регистрации не существует, значит страхователь будет отсутствовать. Пусть как бы под эгидой этих контор предложить, но конторы эти давно протухли. Под охраной вояк---отпадает, турки закрыли Босфор сразу для вояк. В целом верно сделали. Почти тупик.
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31.10.2022 21:43 Відповісти
але ніхто не заважає туркам, як гарантам угоди, запустити пару своїх фрегатів чи корветів вздовж коридору...
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31.10.2022 21:58 Відповісти
По морали оно конечно правильно. Но Турция в НАТО и кстати с 1955г. Там коллективное решение только работает. Такова схема. Попросту---это когда работает закон, все его соблюдают. Ну а там где все наоборот---мы это знаем где---там веселей конечно. 30 лет уже весело!
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31.10.2022 22:12 Відповісти
Т.е. без мандата НАТО Турция не может использовать свои военные корабли?

Може уже пора на покой, бармен-геополитик?
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31.10.2022 22:31 Відповісти
Хай Папа Сруський Римський йде на борту і гарантує своєю святійшою присутністю
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31.10.2022 22:22 Відповісти
а и не надо...
если вас (кацапья) там гарантированно не будет....то там не будет и никакой опасности, а будет там лишь тишь да гладь да Божья Благодать))) (даже штормить перестанет)))
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31.10.2022 21:44 Відповісти
Ну Може як почекаєм що Еррдона скаже! А він сказав як плавали так і везіть зерно
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31.10.2022 21:44 Відповісти
Не хотите - не надо! Тогда мы попросим, чтобы корабли НАТО обеспечили безопасность.
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31.10.2022 21:45 Відповісти
Турция уже так и говорит
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31.10.2022 22:02 Відповісти
Есть надежда, что и господин Си поправит своего неразумного партнера.
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31.10.2022 23:04 Відповісти
Безпечний світ, це відсутність в ньому країни-терориста росії.
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31.10.2022 21:45 Відповісти
Вийміть пляшку та засуньте туди свої гарантії разом з вимогами
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31.10.2022 21:46 Відповісти
Цікаво дуже сильно цікаво..,а турки вєбу то можуть 1 лям Армії
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31.10.2022 21:47 Відповісти
навіть на сіої дії не можуть дати гарантію
це означає що параша жеве по закону:
з якої нога встане *****......
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31.10.2022 21:49 Відповісти
Российским суднам тоже как-то надо Босфор проходить.

Я бы на месте Турции объяснил им этот нюанс.
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31.10.2022 21:51 Відповісти
Терористів з московіі нищити ТРЕБА усим миром!!!
Слава Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам, що наживаються на крові Українців !!
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31.10.2022 21:51 Відповісти
интересно как 32 года ранее корабли шли и никто им не угрожал, что случилось? Ах да точно, завелись же пираты под кацапским флагом.
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31.10.2022 21:53 Відповісти
То вїбіть вже якогось зерновоза, може нарешті тоді вас випалять з Чорного моря, як тарганів...
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31.10.2022 21:54 Відповісти
Злетівший з катушок мордор входить у клінч з усім світом, десь от от нарветься.
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31.10.2022 21:58 Відповісти
чем бы заняться строму кремлёвскому самодуру *****- зерновозы топить минами...
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31.10.2022 21:59 Відповісти
"Ми не гарантуємо безпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ" - так всім відомо, що ви є єдиним джерелом небезпеки в Чорному морі.
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31.10.2022 22:00 Відповісти
Как будто "зерновой коридор" идет от Одессы до Севастополя
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31.10.2022 22:00 Відповісти
П"здіти не мішки носити
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31.10.2022 22:01 Відповісти
а хто крім орків може зашкодити коридору ? марсіани ?
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31.10.2022 22:03 Відповісти
"Ми не гарантуємо безпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ".
Тобто:
"Ми гарантуємо небезпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ".
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31.10.2022 22:16 Відповісти
Єрдоган гарантував. Так шо звиняйте, бананів не буде.
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31.10.2022 22:24 Відповісти
Интересно а чем именно кацапы будут НЕгарантировать проход судов?

Стратегическими бомбардировщиками? Потому что корыта ЧФ РФ уже практически все на дне
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31.10.2022 22:32 Відповісти
Ви не можете гарантувати безпеку навіть в Севастополі.
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31.10.2022 22:44 Відповісти
Огидні терористи.
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31.10.2022 22:45 Відповісти
Миноборонырф - чмо...
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31.10.2022 22:48 Відповісти
Сомалийские пираты нервно закурили
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31.10.2022 22:49 Відповісти
Войська НАТО прогарантують.
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31.10.2022 22:56 Відповісти
Резиновая ж@па таки напрашивается на левую резьбу.
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31.10.2022 23:02 Відповісти
Довбаните по турецькому кораблю довбойоби, через 10 хвилин Черноморського флота не буде
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31.10.2022 23:24 Відповісти
шантаж ясен. И какой будет ответ ООН и эрдогана? про НАТО, США и европу даже не спрашиваю
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31.10.2022 23:31 Відповісти
Міжнародні терористи!
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31.10.2022 23:53 Відповісти
а від кого вони там безпеку гарантували?
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31.10.2022 23:58 Відповісти
Ердоган гарантував.

Для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана робота "зернової угоди" - це не тільки питання доступу до ринку зерна. Для нього це питання іміджу - і особистого, і турецької держави в очах інших лідерів Азії та Африки. Для Ердогана, який прагне стати регіональним лідером, важливо сформувати для себе імідж того, хто врятував лідерів найбідніших країн від падіння. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/10/31/7149686/
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01.11.2022 02:49 Відповісти
По великому рахунку пуйло сере в кишеню Ердогану...от цікаво, а чи стерпить турок?
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01.11.2022 05:21 Відповісти
Парашу надо валить всему миру а не цацкаться с ними как турки.
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01.11.2022 09:25 Відповісти
Тобто кацапня оголосила, що битиме по цивільних зерновозах доти, доки Україна не пообіцяє не бити по військовому кацапофлоту. Шантаж з ударами по цивільних на суходолі не вдається, тож зайшлися світ на морі лякати. Кацапське Сцунь Бзду "Іскуйство сво"
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01.11.2022 11:44 Відповісти
Вы, ***** рашистские, сначала поднимите со дна севастопольской бухты свои потопленные корыта с Калибрами, а потом уже будете из штанов доставать свою вялую и сморщенную угрожалку бункерного карлика.
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01.11.2022 11:49 Відповісти
 
 