"Ми не гарантуємо безпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ".

Російське військове відомство заявило, що рух коридором безпеки, який погоджувався в Чорному морі для вивезення зерна з портів України, припинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу російського міноборони.

У заяві міноборони РФ наголошується, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим і не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку "до ухвалення українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

При цьому військове відомство стверджує, що РФ не виходить із "зернових угод", "а призупиняє їхню дію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові кораблі не мають стосунку до охорони "зернових коридорів", - ООН