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Ми не гарантуємо безпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ
Російське військове відомство заявило, що рух коридором безпеки, який погоджувався в Чорному морі для вивезення зерна з портів України, припинено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу російського міноборони.
У заяві міноборони РФ наголошується, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим і не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку "до ухвалення українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".
При цьому військове відомство стверджує, що РФ не виходить із "зернових угод", "а призупиняє їхню дію".
Топ коментарі
+47 vadyan
показати весь коментар31.10.2022 21:40
+43 Ustym Karmaliuk
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+36 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар31.10.2022 21:39
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молодець
ну-ну
Може уже пора на покой, бармен-геополитик?
СруськийРимський йде на борту і гарантує своєю святійшою присутністю
если вас (кацапья) там гарантированно не будет....то там не будет и никакой опасности, а будет там лишь тишь да гладь да Божья Благодать))) (даже штормить перестанет)))
це означає що параша жеве по закону:
з якої нога встане *****......
Я бы на месте Турции объяснил им этот нюанс.
Слава Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам, що наживаються на крові Українців !!
Тобто:
"Ми гарантуємо небезпеку зернового коридору в Чорному морі, - Міноборони РФ".
Стратегическими бомбардировщиками? Потому что корыта ЧФ РФ уже практически все на дне
Для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана робота "зернової угоди" - це не тільки питання доступу до ринку зерна. Для нього це питання іміджу - і особистого, і турецької держави в очах інших лідерів Азії та Африки. Для Ердогана, який прагне стати регіональним лідером, важливо сформувати для себе імідж того, хто врятував лідерів найбідніших країн від падіння. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/10/31/7149686/