ООН спростувала брехню РФ про причетність "зернового коридору" до атаки на російські кораблі: "Жодне цивільне судно в цей час не було в коридорі"

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що жодне цивільне судно, яке перевозило збіжжя "зерновим коридором", не могло бути причетним до атаки на військові кораблі Росії, як вона це заявляє.

Про це Гриффітс сказав у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Коридор – це просто лінії на карті: коли судна, які беруть участь в ініціативі, не перебувають у цьому районі, коридор не має особливого статусу. Він не забезпечує ані прикриття, ані захисту для наступальних або оборонних військових дій. Це не щит, не прикриття, не зона обмеженого доступу", – пояснив Гріффітс.

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Коментуючи питання про можливе використання Україною цивільного судна як прикриття для здійснення нападу на кораблі РФ, представник ООН наголосив: "Жодне цивільне судно не було в коридорі в ніч проти 29 жовтня, коли відбулася згадана атака. І жодне цивільне судно не повідомляло про цей інцидент протягом вихідних".

Водночас Гриффітс заявив про готовність розглянути докази, які стосуються тверджень Росії.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу". Пізніше у Міноборони РФ заявили, що безпілотники по Чорноморському флоту нібито запустили з цивільного "зернового" судна.