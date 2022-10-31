УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7864 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 795 13

ООН спростувала брехню РФ про причетність "зернового коридору" до атаки на російські кораблі: "Жодне цивільне судно в цей час не було в коридорі"

гріффітс

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що жодне цивільне судно, яке перевозило збіжжя "зерновим коридором", не могло бути причетним до атаки на військові кораблі Росії, як вона це заявляє.

Про це Гриффітс сказав у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Коридор – це просто лінії на карті: коли судна, які беруть участь в ініціативі, не перебувають у цьому районі, коридор не має особливого статусу. Він не забезпечує ані прикриття, ані захисту для наступальних або оборонних військових дій. Це не щит, не прикриття, не зона обмеженого доступу", – пояснив Гріффітс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Зернова угода" повинна бути відокремлена від конфліктних ситуацій. Очікуємо перегляду рішення про вихід з неї"

Коментуючи питання про можливе використання Україною цивільного судна як прикриття для здійснення нападу на кораблі РФ, представник ООН наголосив: "Жодне цивільне судно не було в коридорі в ніч проти 29 жовтня, коли відбулася згадана атака. І жодне цивільне судно не повідомляло про цей інцидент протягом вихідних".

Водночас Гриффітс заявив про готовність розглянути докази, які стосуються тверджень Росії.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. 29 жовтня російське Міноборони заявило, що нібито фахівці військово-Морських сил Великобританії причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, і нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" і "Північний потік-2". Міністерство оборони Великої Британії спростувало інформацію про нібито причетність до вибухів на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у вересні, а також до атаки на кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня: "Брехня епічного масштабу". Пізніше у Міноборони РФ заявили, що безпілотники по Чорноморському флоту нібито запустили з цивільного "зернового" судна.

Автор: 

зерно (3119) ООН (3347) росія (65223) Севастополь (554) фейк (744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
ты ему еще расскажи, что высадки боевых комаров в сторону севастополя не было
а то раша не знает, что зерновозы ни при чем

им нужен повод расторжения сделки
а расторжение сделки нужно чтоб с ними начали говорить
показати весь коментар
31.10.2022 21:45
+8
показати весь коментар
31.10.2022 21:43
+6
Коли вже цивілізований світ зрозуміє, що НЕ варто реагувати на брехню рашистів?!. Апелювати до рашистів потрібно лише зброєю на ураження.
показати весь коментар
31.10.2022 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2022 21:43 Відповісти
цей потс сам розказує нісенітниці
показати весь коментар
31.10.2022 21:48 Відповісти
Коли вже цивілізований світ зрозуміє, що НЕ варто реагувати на брехню рашистів?!. Апелювати до рашистів потрібно лише зброєю на ураження.
показати весь коментар
31.10.2022 21:44 Відповісти
якраз можливо і проблема в цівілізованності
показати весь коментар
31.10.2022 21:50 Відповісти
Пятый миллиардер из рейтинга Forbes отказался от российского гражданства Николай Сторонский, основатель финтех-стартапа Revolut, отказался от российского гражданства. Об этом сообщает издание https://www.telegraph.co.uk/business/2022/10/29/revolut-boss-renounces-russian-citizenship-father-sanctioned/ The Telegraph .Ранее в октябре от российского паспорта отказался IT-инвестор Юрий Мильнер. Летом об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. В сентябре родившийся в Ереване предприниматель Рубен Варданян также сообщил, что решил отказаться от гражданства России. Сегодня Олег Тиньков https://charter97.org/ru/news/2022/10/31/522303/ объявил о решении отказаться от паспорта РФ.
показати весь коментар
31.10.2022 21:55 Відповісти
цивілізація робить людей балуваними. у варварів, з їх примітивним способом життя, відсутністю законів,..... на жаль є деякі переваги в протистоянні цивілізації
показати весь коментар
31.10.2022 21:56 Відповісти
от я вже писав на цензорі...якшо наші діти та внуки виростуть та цівілізіція їх розбалує--чи зможуть вони встояти у війні проти орди рашизму,..
показати весь коментар
31.10.2022 21:58 Відповісти
- Конашенков про птиц заразных заявлял?
Совбез про сатанистов сообщил?
Шойгу о грязной бомбе расказал?
Я ж приказал чтоб он все-всем звонил!

- Так точно Царь! Простите - Президент!
Мы это все исполнили давно!
- И что же Мир? - Все крутят у виска
И нам не верят, почему то, всеравно!

- Зови Небезю, пусть пойдет в ООН
И там про комаров задвинет речь!
Что дескать хворью их напичкал Вашингтон
И человечество хотим мы уберечь!

А коли не поверит нам ООН
То пусть Небезя, быстро сняв трусы,
Немедля обосрет по кругу круглый стол
и для анализов представит им глисты ...
показати весь коментар
31.10.2022 21:44 Відповісти
ты ему еще расскажи, что высадки боевых комаров в сторону севастополя не было
а то раша не знает, что зерновозы ни при чем

им нужен повод расторжения сделки
а расторжение сделки нужно чтоб с ними начали говорить
показати весь коментар
31.10.2022 21:45 Відповісти
По случаю комаров в ООН спросили у кацапа, мол , не уж-то комары могут различить кацапа от украинца.
показати весь коментар
31.10.2022 22:57 Відповісти
албанцам не ответили, но я могу догадываться
мединский (министр культуры раши) в свое время совершил камиинг аут для всей раши, сообщив, что россияне имеют на одну хромосому больше, чем остальные люди во всем мире

видно, комары как-то настроены на лишнехромосомных
показати весь коментар
31.10.2022 23:04 Відповісти
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла?

- От Киева, где княжие хоромы.

- А «РуZZкий мир»? Откуда взялся он?

- От ********* с лишней хромосомой!
показати весь коментар
01.11.2022 10:12 Відповісти
Кацапов со всех сторон мокают в их же лайно... ПААЗОРНИКИ...
показати весь коментар
31.10.2022 22:55 Відповісти
 
 