МАГАТЕ почала інспекцію об’єктів в Україні після заяв РФ про "брудну бомбу"

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок розпочали інспекцію двох ядерних об’єктів в Україні на її запит – cталося це після звинувачень Росії в бік України в організації провокації з використанням "брудної бомби".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, перевірка інспекторів "незабаром завершиться", і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.

Минулого понеділка міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

В МАГАТЕ раніше повідомили, що ядерні об’єкти в Україні регулярно іспектуються, й попередня перевірка у вересні не виявила жодних свідчень про підготовку "брудної бомби".

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