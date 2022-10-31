МАГАТЕ почала інспекцію об’єктів в Україні після заяв РФ про "брудну бомбу"
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок розпочали інспекцію двох ядерних об’єктів в Україні на її запит – cталося це після звинувачень Росії в бік України в організації провокації з використанням "брудної бомби".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, перевірка інспекторів "незабаром завершиться", і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.
Минулого понеділка міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".
В МАГАТЕ раніше повідомили, що ядерні об’єкти в Україні регулярно іспектуються, й попередня перевірка у вересні не виявила жодних свідчень про підготовку "брудної бомби".
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и вот вопрос, если б наши в чем-то обвинили раху - раша пустила бы МАГАТЭ
Может заявить что рашка на АЭС радиоактивных петухов выращивает (например)
Пусть проверят также
Так и сказать "лечитесь"