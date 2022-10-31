Путін заявив, що масований ракетний удар по інфраструктурі Україні є відповіддю на атаку кораблів російського Чорноморського флоту

Президент РФ Володимир Путін визнав, що масовані удари по інфраструктурі України, які були завдані 31 жовтня є "частковою відповіддю" на атаку кораблів Чорноморського флоту в бухті Севастополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські медіа.

"Почасти так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", – сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про атаку на кораблі ЧФ РФ у Севастопольській бухті: До такого масштабу російський флот виявився абсолютно не готовим. ВIДЕО

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників. В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО. Джерела в СБУ повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів, які є носіями "Калібрів".

Американський Інститут вивчення війни вважає, що атаку могла здійснити Україна - і що це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об’єктів Росією.