Путін заявив, що масований ракетний удар по інфраструктурі Україні є відповіддю на атаку кораблів російського Чорноморського флоту
Президент РФ Володимир Путін визнав, що масовані удари по інфраструктурі України, які були завдані 31 жовтня є "частковою відповіддю" на атаку кораблів Чорноморського флоту в бухті Севастополя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські медіа.
"Почасти так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", – сказав 31 жовтня Путін на прес-конференції у Сочі, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників. В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО. Джерела в СБУ повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів, які є носіями "Калібрів".
Американський Інститут вивчення війни вважає, що атаку могла здійснити Україна - і що це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об’єктів Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** ти гнидо не зміниш!
Так і будуть ЗСУ знищувати твоїх виродків і їх мотлох.
Подставь вторую щеку.
Без хоча б 1/5 атак по цивільним по теріторії Кацапії, які вони роблять по нам - я не бачу сенсу у такій війні...
Чому ядерна зброя ефективна? Тому що інша сторона знає що в разі застосування їм прилетить гарантована знищуюча відповідь.
Чому кацапи можуть не боятися? Бо знають, що можуть просто так робити гуманітарну кризу і їм нічого не буде. А якби було б - то це припинилось.
Інакше ніяк. НІЧОГО окрім цього не зупине знищення інфраструктури. Відновлюй ти ії хоч до всирання.
А сидіти роками без води і світла мені накуй не вперлось.
можнонужно отправить на Москву по хйловским и ко ночлежкам.
Мало того, что это - явка с повинной в Гаагу, это однозначно признание в военном преступлении.
Так это ещё и позорище позорное для любой армии, которая таким занимается. И для общества, которое молчит, когда его армия таким занимается. Днище. Воистину, слово "россиянин" становится символом чего-то такого, что до уровня человека не очень дотягивает. Я не шовинист, ни в коем случае, но так, как представители этого, с позволения сказать, народа сами себя не уважают, мало кто их настолько не уважать может. Мерзко смотреть, чтобы настолько широкие слои общества вот так оскотинивались . . .
Там никакая денацификация не поможет - только санитарный кордон до конца XXI века. Вот наглухо закрытая граница по периметру - ни въехать, ни выехать. А через 3/4 столетия заглянем и посмотрим, что там и как, выжил ли кто, ходят ещё на двух или уже по деревьях лазят.
но вот мы...не можем себе этого позволить.... рашке то за что мстить???
мацква была позжее)))))
я просто как бы... от себя... добавил...какого хера ему бзикнуло 24 февраля...
получилось у меня как-то коряво, пардон )))
Взято з ТГ кацапського нациста - https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ
*
Тут должна быть какая-то мега-эскалация от РФ, но РФ настолько немощна и настолько медленно повышает эскалацию, что Запад и Украина к ней адаптируются, и ничем ТАКИМ новиопы уже угрожать не могут. Новиопы сейчас бьют по электричеству. В феврале Украина бы дрогнула и посыпалась. Сегодня почти не замечает. Её закалили, ей дали время адаптироваться и стать устойчивее. 8 месяцев, как 8 лет Минска. Это сделано вредителями АП, СВР, ФСБ специально, чтобы Украина была готова вообще ко всему, хоть к ядерному удару. Поэтому все полезные шаги запаздывают, Украину буквально тренируют, чтобы она их выдержала!
РФ всю войну возят лицом по столу. Выбили всю новую технику, всю кадровую армию. Артиллерия РФ говно. БПЛА говно. Пехота оснащена плохо. Мобилизованных не готовят. Оснащать их нечем. Промышленность подыхает. Калибры летят по сараям. Бронетехника говно. Связь говно. Зеленского и остальных убить не посмеют
Всё это торг. РФ не умеет воевать😂. Одно из самых плохих в войне государств - хочет мира.
Это кокетство с неподписанием указа ( об окончании мобилизации )- чистый внешнеполитический сигнал. Западу. Чистейший. На внутреннюю повестку Пыне плевать. «Подпишите бумажку, дайте мне слить войну - и я подпишу свою».
Но у него есть иллюзия, что если за Херсон и т.д. не подпишут бумажку о не вступлении в НАТО, то он как вдарит.. А вдарить-то нечем. Ядерный арсенал это мгновенный проигрыш, конвенциональная армия хуже Азербайджанской или Иранской. Да и ядерный арсенал настолько плох и развёрнут настолько вредительски, что обезоруживающий удар США это вопрос времени.
Путину нечем наказать Украину и Запад в случае отказа. ВС РФ пойдёт через Белоруссию - огребут. Устроят новые наступления на Южном направлении - огребут. На Донбассе - огребут. ВС РФ выбивают HIMARSами буквально каждый месяц, кадровой армии уже не осталось. Но Пыневайз этого не понимает..
Поэтому дальше будут максимально вредительские порционные порции мобилизации, по 300к, по 100к. Чтобы ВСУ их последовательно перемалывали. Западу есть чем ответить на эту медленную мобилизацию, есть ещё оружие и будут подходить в регион их войска. Жертвы ВС РФ будут огромные, десятки тысяч, начнёт подползать к сотне. Воевать нормально РФ не умеет, воевать нормально смогло бы только другое, русское мононациональное государство, и другая русская власть. Которых не будет
Щоб вони самі , своїми руками його розідерли на шмаття . Як Каддафі . .
быдло-население не сможет, да и не те условия еще - ягель пока не жрут клепая ракеты. так что разве что случай, там, траванут, бунт, шальная пуля, ковид, диарея и т.п.
Слава ЗСУ и союзникам!
"Ублюдок мать твою а ну иди сюда гавно собачье, а ну решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий мать твою! А? Ну иди сюда попробуй меня трахнуть я тебя сам трахну уюлюдок, анонист чертов будь ты проклят иди идиот, трахать тебя и всю твою семью гавно собачье, жлоб вонючий, дерьмо **** падла иди сюда мерзавец негодяй гад иди сюда ты говно жопа! " (с)
Поема!
И пока он нас всех не свел с ума и мы сами не поверили в то, что черное - это белое, война это мир, а правда это ложь, давайте уже его скорее побеждать. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.
Слава Украине!
А на війні такого не буває. А на рахунок ядерної зброї все що може застосувати путін це тактичну ядерну зброю яка має радіс дії 15 км і вона ніяким чином не вплине на ЗСУ
АЛЕ НІЯК НЕ СТРАТЕГІЧНА ЯДЕРНА ЗБРОЯ ЯКА ВРАЖАЄ сотні км
По -перше якби путін міг нанести ядерний удар то давно це зробив би але в Росії окрім путіна живуть еліти які не хочуть вмирати заради його інтересів.
Бо розуміють що в разі ядерної атаки для Росії це не буде перемогою а скоріше всього поразкою бо Росію США неодноразово попереджали про наслідки ядерного удару.
А яким чином може відповісти США ? Дуже просто і не ядерною зброєю просто бункера путіна знищать з його керівництвом ось і все Росія буде обезголовлена і Росія не відповість США бо буде чудово розуміти що це за країна.