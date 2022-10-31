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Новини Війна
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Зеленський поговорив із Гутеррішем і Шольцом про "зернову угоду" й ракетний терор РФ

зеленський

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонні розмови з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як випливає з повідомлень глави держави у Twitter, і з Гутеррішем, і з Шольцом він обговорив масові ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі, а також питання "зернової угоди", участь у якій Росія раніше призупинила, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, з генсеком ООН Зеленський поспілкувався про ядерний шантаж Росії, а канцлера Німеччини – закликав надати більше засобів протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гутерріш веде переговори щодо відновлення участі Росії у "зерновій угоді"

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) зерно (3119) ППО (3193) Гутерріш Антоніу (389) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+5
От просто радуюсь, шо у преЗЕдента, нет других проблем, кроме голодных деток в Африке.
Вспоминается бессмертный Остап Бендер

"Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
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31.10.2022 23:19
+2
президент африки, не иначе...
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31.10.2022 23:36
+1
Володя, поговори с евреями, уточни сколько они оружия нам передали, почему их нет в Антипутинской коалиции? А то за резолюцию с голосованием Украины столько вони развели.
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31.10.2022 23:19
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Володя, поговори с евреями, уточни сколько они оружия нам передали, почему их нет в Антипутинской коалиции? А то за резолюцию с голосованием Украины столько вони развели.
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31.10.2022 23:19 Відповісти
От просто радуюсь, шо у преЗЕдента, нет других проблем, кроме голодных деток в Африке.
Вспоминается бессмертный Остап Бендер

"Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
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31.10.2022 23:19 Відповісти
президент африки, не иначе...
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31.10.2022 23:36 Відповісти
Разве Украине не нужны деньги от экспорта? Ограниченные суждения.
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01.11.2022 01:20 Відповісти
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01.11.2022 05:00 Відповісти
Ну и какая связь с моим вопросом? Дай скидку и я тебе отвечу. Все папики ватиканские - идолопоклонники. Они называют богами и молятся святым, маньке и сыну Божьему, но Бог единственный. папики - не авторитет. Они вводят в грех прихожан и ответят.
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01.11.2022 07:15 Відповісти
Дуркуешь? Зе всё разворовывает
либо сдаёт врагу, как Ирану - объем постаок зерновых туда на 7м месте.

"Инвестиции из Омана" от Патрушева.

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07.11.2022 06:49 Відповісти
А что имеет собственно Украина с этой сделки?Пока никто не сказал.Возникают подозрения о том,что имеет Турция +что-то оседает в офшорах,а налоги "оптимизируются".
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01.11.2022 10:57 Відповісти
Двуяке бачення проблеми ППО. То українською її бачить,то знову дай
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01.11.2022 00:13 Відповісти
Правильно.
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01.11.2022 03:44 Відповісти
Зернови перемовини це спроба Зелі зробити Путлера знову рукотисканним у всьому світі.
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01.11.2022 08:10 Відповісти
 
 