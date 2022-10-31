Зеленський поговорив із Гутеррішем і Шольцом про "зернову угоду" й ракетний терор РФ

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонні розмови з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як випливає з повідомлень глави держави у Twitter, і з Гутеррішем, і з Шольцом він обговорив масові ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі, а також питання "зернової угоди", участь у якій Росія раніше призупинила, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, з генсеком ООН Зеленський поспілкувався про ядерний шантаж Росії, а канцлера Німеччини – закликав надати більше засобів протиповітряної оборони.

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