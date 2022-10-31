Зеленський поговорив із Гутеррішем і Шольцом про "зернову угоду" й ракетний терор РФ
Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонні розмови з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Як випливає з повідомлень глави держави у Twitter, і з Гутеррішем, і з Шольцом він обговорив масові ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі, а також питання "зернової угоди", участь у якій Росія раніше призупинила, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, з генсеком ООН Зеленський поспілкувався про ядерний шантаж Росії, а канцлера Німеччини – закликав надати більше засобів протиповітряної оборони.
Топ коментарі
+5 andrej andrej
показати весь коментар31.10.2022 23:19
+2 Vadym Tsyrkalyuk
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+1 Castor Boris
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"Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.
«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
либо сдаёт врагу, как Ирану - объем постаок зерновых туда на 7м месте.
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