Ми 8 років та 8 місяців ведемо війну проти країни, яка у 28 разів більша за нашу, але перемога неодмінно буде, - Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував сьогоднішню масовану ракетну атаку росіян по об’єктах української енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Залужний зазначив: "Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.
Чи витримали б інші країни такий тиск? Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3". Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.
Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде".
Будь ласка, зачекайте...
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- Почему такие патери в 137-м полку ВДВ?
- Господин министр! Вы их эмблему видели? При десантировании казачьи шашки в стропах парашютных путались - ваевать мешали!!!
расстрелять
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
На всій території Росії, щоб вони прозріли, як кримчани.
Тот самый Израиль, который поставляет Украине гуманитарную помощь, разведданные и средства против дронов через третью страну.
Тот самый Израиль, против которого 28 октября2022 г. вы проголосовали в ООН за антиизраильскую резолюцию вместе с Ираном, Белоруссией и Россией, а не вместе с США и Канадой. По крайней мере, могли бы хотя бы воздержаться. Спасибо.
Треба вішати на мостах москальську агентуру, починаючи з тих хто "дружив" "смішного парня", бо він схоже не має сил собі зізнатися хто його друзі.
Це й повинно бути записано як таємна військова доктрина!
Сподіваюся в штабах планують наперед, до "мата" всі кроки по відтисненню агресора у кам'яне сторічча? - без: нафтопереробних заводів, без енергетичної інфраструктури, без медикаментів, без змі, без транспортної інфраструктури, без питної води, без іноземних безпечних продуктів.