Ми 8 років та 8 місяців ведемо війну проти країни, яка у 28 разів більша за нашу, але перемога неодмінно буде, - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував сьогоднішню масовану ракетну атаку росіян по об’єктах української енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Залужний зазначив: "Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.

Чи витримали б інші країни такий тиск? Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3". Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.

Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде".

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