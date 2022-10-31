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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми 8 років та 8 місяців ведемо війну проти країни, яка у 28 разів більша за нашу, але перемога неодмінно буде, - Залужний

залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував сьогоднішню масовану ракетну атаку росіян по об’єктах української енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Залужний зазначив: "Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.

Чи витримали б інші країни такий тиск? Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3". Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.

Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на інфраструктуру Росія спланувала тижнями раніше, Кремль використовує зиму як зброю, - Буданов

Автор: 

росія (65223) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+46
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.10.2022 23:37
+40
пишаюся
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31.10.2022 23:31
+27
Единственный , кому можно верить‼️❤️💙💛👍Дякуем Вам
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31.10.2022 23:48
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пишаюся
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31.10.2022 23:31 Відповісти
Так,бо це саме адекватне,правдиве звернення до людей України. Ми з вами
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31.10.2022 23:47 Відповісти
Единственный , кому можно верить‼️❤️💙💛👍Дякуем Вам
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31.10.2022 23:48 Відповісти
Викликає Шойгу командуючого ПДВ ЗС РФ:
- Почему такие патери в 137-м полку ВДВ?
- Господин министр! Вы их эмблему видели? При десантировании казачьи шашки в стропах парашютных путались - ваевать мешали!!!

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31.10.2022 23:32 Відповісти
молодец, не то что дерьмо сипато-зеленое с дермаком
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31.10.2022 23:32 Відповісти
ты сначала ник себе сделай без цифр, мудила подоляцкий
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01.11.2022 00:01 Відповісти
зеленский ещё на залужного дело заведет, он может...
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01.11.2022 00:02 Відповісти
На Марусю Звиробий ,Софию Федину ,Генерала Кривоноса за оборону Жулян , на Таню Черновол , на Рифмастера ……… сраные вонючие зедерьмаки -портняга -татаров ЗАВЕЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА‼️
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01.11.2022 01:24 Відповісти
Вашого опонента я знаю роками,ви тут новий. Залужний генерал з стажем,а ось піаніст і рядом не може стояти поряд з Генералом і вашим опонентом. Так що сядь на пеньку і стули гавру
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01.11.2022 00:06 Відповісти
валя валюша о чём ты трандишь
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01.11.2022 00:12 Відповісти
Що займашся штучним розпалюванням ворожнечі між військовим командуванням та виконавчою владою в Україні в період війни і боротьби за існування нації ?
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01.11.2022 00:19 Відповісти
Хто є хто не таємниця.
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01.11.2022 00:24 Відповісти
а хто завів справу на генерала кривоноса?
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01.11.2022 00:36 Відповісти
Спрут калозеленый
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01.11.2022 01:26 Відповісти
100% гундосоЗЕленые во главе с Ермаком, готовят Залужному подляну. Они не простят ему его популярность и уважение народа. И очень уж сладкая и дорогая жрачка в их корыте.
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01.11.2022 08:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.10.2022 23:37 Відповісти
👍🏼😄
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31.10.2022 23:41 Відповісти
А у Українців вибору іньшого немає - або Україна Переможе- або Засрашка програє..... третього недано. Тільки ціна свободи й перемоги дуже висока й після перемоги треба не просрати країну щоб знову "рєшали, пристосуванці та кримінальне лайно" НЕ керували й панували!!! Після перемоги ОБОВ'ЯЗКОВО треба вичитати вату, корупціонерів, кримінальних "афтарітєтав". Інакше нормальну країну не збудувати.
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31.10.2022 23:47 Відповісти
#вичищати вату, корупціонерів, кримінальне лайно.
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31.10.2022 23:48 Відповісти
Відспівати, або відчитати мабуть навіть краще буде, най їх вже чорти в казанах вичищають.
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01.11.2022 01:17 Відповісти
нажаль рейтинги зараз кажуть зворотнє... наш народ підтримує Боневтіка... бо не втік, і так же гарно говорить з лідерами заходу... Пам'ять як у рибки... Тож можуть знову привести до влади все це лайно, а лайно як раз нікуди уходити із влади не збирається. Після війни вони всі повилазять зі всіх дір і у всх буде УБД, ордєна та наградні пістолети.... як у Тищенка, наприклад.
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01.11.2022 03:16 Відповісти
Нажаль.
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01.11.2022 10:03 Відповісти
Вот уж кто действительно личность исторического масштаба!
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31.10.2022 23:48 Відповісти
Да, но по населению скорее всего в 3,5-4 раза всего. А потери сейчас 1 к 6.5.
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31.10.2022 23:54 Відповісти
"Бо Залужний робить двіж"(С)
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31.10.2022 23:58 Відповісти
Сподіваюся, що він захищений з усіх боків
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01.11.2022 00:01 Відповісти
144% оказывается бывает
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01.11.2022 00:03 Відповісти
Що за книжки у нього за кріслом, хто бачить?
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01.11.2022 00:04 Відповісти
З ЗАХІДНИМ СВЯТОМ - хелоувін 🤣
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01.11.2022 00:09 Відповісти
Побільше б таких звернень від головнокомандувача Залужного, бо тут одна Валька з Німеччини вчора писала, що наші ЗСУ воюють лише з купкою бандитів. Тупі вівці навіть не освідомлюють, що відбувається на цій війні , що наші ЗСУ воюють з самою довгою та самою підступною армією у світі.
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01.11.2022 01:00 Відповісти
Вот именно Пиарятся на подвигах ЗСУ все ,кому не лень , от глиста серлеща до люськи и сотнни блохеров‼️Хоть -бы , через день Залужный и другие боевые генералы ,комментировали происходящее на фронте 🙏
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01.11.2022 01:33 Відповісти
шо за Валька?

расстрелять
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01.11.2022 03:17 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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01.11.2022 01:27 Відповісти
Чесно та круто! Пишаюсь! Слава Україні!
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01.11.2022 01:32 Відповісти
Маю надію що після війни Залужний візьме владу... тому що це лайно окрім як військовими вичистити буде дуже складно.
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01.11.2022 03:18 Відповісти
Слава ЗСУ та Україні! Кізда російській федерації! Амінь
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01.11.2022 03:56 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ..
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01.11.2022 06:14 Відповісти
Потрібні удари по всіх аеродромах звідки злітали літаки, що нас атакували.
На всій території Росії, щоб вони прозріли, як кримчани.
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01.11.2022 06:43 Відповісти
Да, есть еще такая страна, это - Израиль.

Тот самый Израиль, который поставляет Украине гуманитарную помощь, разведданные и средства против дронов через третью страну.

Тот самый Израиль, против которого 28 октября2022 г. вы проголосовали в ООН за антиизраильскую резолюцию вместе с Ираном, Белоруссией и Россией, а не вместе с США и Канадой. По крайней мере, могли бы хотя бы воздержаться. Спасибо.
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01.11.2022 07:54 Відповісти
Онучами дуже несе....
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01.11.2022 08:07 Відповісти
А яка блRдіна наказала голосувати так саме як парашія?
Треба вішати на мостах москальську агентуру, починаючи з тих хто "дружив" "смішного парня", бо він схоже не має сил собі зізнатися хто його друзі.
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01.11.2022 08:46 Відповісти
наслідки рьіговського правління кулеби(((
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01.11.2022 08:59 Відповісти
Хороший москаль - мертвий москаль.
Це й повинно бути записано як таємна військова доктрина!
Сподіваюся в штабах планують наперед, до "мата" всі кроки по відтисненню агресора у кам'яне сторічча? - без: нафтопереробних заводів, без енергетичної інфраструктури, без медикаментів, без змі, без транспортної інфраструктури, без питної води, без іноземних безпечних продуктів.
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01.11.2022 08:41 Відповісти
 
 