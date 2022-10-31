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Новини Війна
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Росіяни за день випускають по українських позиціях близько 60 тисяч снарядів, - Монастирський

монастирський

Росіяни за день випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів, українці зі свого боку застосовують щодо військ РФ десь вдесятеро менше.

Про це під час зустрічі з главою МВС Чехії Вітом Ракушаном заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо - то це десь 6,5 - 7 тисяч (снарядів. - Ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше", - заявив Монастирський.

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Окремо під час цієї зустрічі глава МВС закцентував увагу і на питанні розмінування територій та механізму цивільного захисту ЄС.

Автор: 

МВС (3501) обстріл (28523) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+22
Опять милиционеры комментируют боевые действия на фронте. А про себя чего не раскажете? Как обстоят дела у самой милиции? А то и министр и рота его советников только и занята с утра до вечера комментариями дейсвий военных.
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31.10.2022 23:39
+14
какой накуй монастырский, бомж с зеленой мусорки...
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31.10.2022 23:33
+13
зелёные тупые до полика. то уже достигли паритета и 1:1 и тут же чуть позже 1:10 их там шо в трускавце не учили шо они свои ежедневные побрехеньки на уши наріда должны синхронизировать меж собой? хотя с другой стороны эта рассинхронизация позволяет оценить, как более менее выглядит реальность.
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31.10.2022 23:44
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какой накуй монастырский, бомж с зеленой мусорки...
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31.10.2022 23:33 Відповісти
Опять милиционеры комментируют боевые действия на фронте. А про себя чего не раскажете? Как обстоят дела у самой милиции? А то и министр и рота его советников только и занята с утра до вечера комментариями дейсвий военных.
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31.10.2022 23:39 Відповісти
міліціонери.. а може полюціонери?
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01.11.2022 01:47 Відповісти
Еще один БИМБА 500 т. Это 1 000 000 снарядов за две недели?? Закусывать надо!!
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31.10.2022 23:40 Відповісти
А стволы на пушках они в асбестовых рукавицах меняют или на месте сверлят?
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31.10.2022 23:44 Відповісти
🤣🤣🤣
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01.11.2022 01:29 Відповісти
зелёные тупые до полика. то уже достигли паритета и 1:1 и тут же чуть позже 1:10 их там шо в трускавце не учили шо они свои ежедневные побрехеньки на уши наріда должны синхронизировать меж собой? хотя с другой стороны эта рассинхронизация позволяет оценить, как более менее выглядит реальность.
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31.10.2022 23:44 Відповісти
з травня у нього інфа не оновлювалася, певно тільки з запою вийшов)
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01.11.2022 00:19 Відповісти
stupid troll, Russian has more than 2000 artillery pieces, they could fire tens of thousands shell a day
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01.11.2022 00:25 Відповісти
Вони з диванів пишуть...
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01.11.2022 02:42 Відповісти
пора птенцам Гнусавого сдаваться. Ведьь что они не делают, не идут дела....
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31.10.2022 23:45 Відповісти
Ту ну на! Якась нереальна цифра, це ж скільки за 8 місяців, 240 днів не менше, виходить 14,4 млн снарядів мінімум!
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31.10.2022 23:50 Відповісти
По його словам росіяни випустили вже 15,000,000 снарядів за всю війну
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31.10.2022 23:51 Відповісти
БРУТТО снаряда 0,08 т. 15 000 000 x 0,08= 1 200 000 тонн!!!нихуя себе!!!
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01.11.2022 00:03 Відповісти
Поцікавтесь об`ємами виробництва сталі і азотних сполук у росії.
З точки зору ресурсів - це для них дрібнички.
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01.11.2022 08:50 Відповісти
Мудило або взяв цифри з якоїсь комп'ютерної гри, або поплутав з розміром своїх хабарів за день.
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31.10.2022 23:58 Відповісти
Такі цифри справді були десь у травні-червні, але в такому темпі довго гатити не зможе ніхто, бо підвозити снаряди і міняти стволи треба з нереальною швидкістю.
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01.11.2022 00:20 Відповісти
60 000 ? как он их считает
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01.11.2022 05:28 Відповісти
великий спец...по снарядах..а як поживають бандити?
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01.11.2022 08:02 Відповісти
Кацапи б загнулися на логістиці.
Забезпечити щоденну доставку 60000 снарядів на позиції, та забезпечити доставку замінних стволів до гармат, це не жарт.
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01.11.2022 10:28 Відповісти
 
 