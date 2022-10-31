Росіяни за день випускають по українських позиціях близько 60 тисяч снарядів, - Монастирський

Росіяни за день випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів, українці зі свого боку застосовують щодо військ РФ десь вдесятеро менше.

Про це під час зустрічі з главою МВС Чехії Вітом Ракушаном заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо - то це десь 6,5 - 7 тисяч (снарядів. - Ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше", - заявив Монастирський.

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Окремо під час цієї зустрічі глава МВС закцентував увагу і на питанні розмінування територій та механізму цивільного захисту ЄС.