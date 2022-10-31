Обговорили понад 50 проєктів посилення ЗСУ, - Резніков провів зустріч із чеською колегою Чорноховою
Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Чехії Яна Чорнохова провели розмову під час якої обговорили ситуацію на фронті, а також постачання озброєння та техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
"Відмінна зустріч із моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проектів щодо посилення української армії за участю Чехії. Ми обговорили: ситуацію на фронті; постачання озброєнь та техніки; можливості розширення проектів у сфері протиповітряної оборони. Ми переможемо разом!", - написав Резніков.
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Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар31.10.2022 23:59 Відповісти Мені подобається 0
Joshua Merlin
показати весь коментар01.11.2022 08:50 Відповісти Мені подобається 0
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