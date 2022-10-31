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Обговорили понад 50 проєктів посилення ЗСУ, - Резніков провів зустріч із чеською колегою Чорноховою

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Чехії Яна Чорнохова провели розмову під час якої обговорили ситуацію на фронті, а також постачання озброєння та техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері. 

"Відмінна зустріч із моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проектів щодо посилення української армії за участю Чехії. Ми обговорили: ситуацію на фронті; постачання озброєнь та техніки; можливості розширення проектів у сфері протиповітряної оборони. Ми переможемо разом!", - написав Резніков.

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Автор: 

Чехія (1612) ЗСУ (7547) Резніков Олексій (1446)


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гандон лысый, зеленое не может быть за нас...
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31.10.2022 23:59 Відповісти
все что превышает 5 - это пустобрехство... значит просто был базар, а не разговор...
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01.11.2022 08:50 Відповісти
 
 