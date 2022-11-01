УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7606 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
18 187 87

Пентагон почав стежити за обліком західної зброї в Україні: американські військові проводять інспекції

пентагон

Невелика кількість американських військових нещодавно почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.

Про це журналістам у понеділок повідомив високопосадовець Пентагону на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Чиновник не уточнив, де саме відбуваються інспекції або наскільки близько до фронту перебувають американські війська. За його словами, американський персонал не може здійснювати інспекції "близько до лінії фронту", але уточнив, що він перебуває там, де дозволяють умови безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія не підтвердила інформацію ЗМІ про контрабанду зброї з України, - МЗС

Станом на зараз, кажуть у Пентагоні, відбулися кілька інспекцій, в яких брали участь аташе з питань оборони США та командою Відділу оборонного співробітництва США, яка перебуває в Києві.

Співрозмовник журналістів додав, що українська сторона демонструє прозорість у питанні розподілу озброєння та сприяє інспекціям.

Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.

Автор: 

інспекція (82) зброя (7466) Пентагон (1428) США (22861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+80
Обосралися - так. Але Лендліз все одно буде. Тільки буде, як і потрібно з такойю паршивою владою, як у нас зараз - під жорстким контролем США.

Було б зовсім гарно, якщо б за розкрадання американської зброї карало американське правосуддя.
показати весь коментар
01.11.2022 00:10
+57
Тимошенко бегом возвращай джип из Оппи
показати весь коментар
01.11.2022 00:05
+48
Сегодня в Украину прилитело 55 ракет. Если бы не субботняя атака в Севастополе, их было бы на 20 больше.
показати весь коментар
01.11.2022 00:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тимошенко бегом возвращай джип из Оппи
показати весь коментар
01.11.2022 00:05 Відповісти
обосрался таки зеленый поц с дермаком... прощай лендлиз
показати весь коментар
01.11.2022 00:06 Відповісти
Обосралися - так. Але Лендліз все одно буде. Тільки буде, як і потрібно з такойю паршивою владою, як у нас зараз - під жорстким контролем США.

Було б зовсім гарно, якщо б за розкрадання американської зброї карало американське правосуддя.
показати весь коментар
01.11.2022 00:10 Відповісти
Нажаль 99 відсотків, що не буде.
показати весь коментар
01.11.2022 03:55 Відповісти
медвед -карлик, ты?
показати весь коментар
01.11.2022 07:43 Відповісти
Тупой бот им. І це не питання.
показати весь коментар
01.11.2022 07:54 Відповісти
На жаль...
показати весь коментар
01.11.2022 10:04 Відповісти
Не треба забувати, що ленд-ліз запропонували саме республіканці, тому вони зацікавлені у контролі. Але ленд-ліз не запрацює доки у Білого Домі сидить адміністрація Байдена.
показати весь коментар
01.11.2022 07:21 Відповісти
Почнемо з того, що зараз ми отримуємо безоплатно те, що було б платно в Лендлізі.

Тому, поки є можливість, нам так навіть краще.
показати весь коментар
01.11.2022 08:39 Відповісти
Тупий еврєйскій бот. 10 республіканців були ЄДИНІ хто голосував ПРОТИ лендлізу

The ten representatives, all from the https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) Republican Party , who voted against the bill were: https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Biggs Andy Biggs of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Bishop Dan Bishop of North Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Davidson Warren Davidson of Ohio, https://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Gaetz Matt Gaetz of Florida, https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gosar Paul Gosar of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Taylor_Greene Marjorie Taylor Greene of Georgia, https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Massie Thomas Massie of Kentucky, https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Norman Ralph Norman of South Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Perry_(politician) Scott Perry of Pennsylvania and https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Tiffany Tom Tiffany of Wisconsin.
показати весь коментар
01.11.2022 11:43 Відповісти
З ним не можливо проститися,а тільки використати на відміну дерьмакам. Облік повинен бути у всіх випадках. Це гроші донорів. Та і аналіз використання зброї дає можливість надання необхідних на цей момент вогневих засобів
показати весь коментар
01.11.2022 00:11 Відповісти
Є "зелена шобла",а є українска армія (ЗСУ) під керівництвом Залужного.До останніх у США,Британії та Європи великий кредит довіри!А потвори працюють саме проти себе! Алеж вони дурнуваті,та не можуть цього усвідоміти.
показати весь коментар
01.11.2022 00:33 Відповісти
Слово в слово повторяеете шаблоны кpeмлeвских ИПСО.

Если б не "зелёный пoц" и его Пиар-кампания Украины, ни лендлиза, ни даже скромных подачек бы не было. ВСУ стреляли бы рогатками и кидались бы камнями.

Не прекращая, каждый день наши дипломаты и правительство важимают все соки из политиков разных стран, и все новые и новые виды вооружений прут в Украину. Прет снабжение, прёт помощь в восстановлении энергетики и ПВО для защиты.

Украина ещё никогда не имела такого сильного политического и имиджевого положения в мире. И такой военный бюджет нам никогда не снился.

А проверки - это естественно. Более того, прямо в новости говорится, что по мнению американцев Украина и так показывает прозрачность в учёте вооружений, способствует проведению инспекций.

Учет и так уже ведётся по системе НАТО. И дополнительные проверки - всего лишь требование республиканцев к выборам. Мы ведь хотим, чтоб нас и республиканцы поддерживали не меньше демократов? А лучше даже больше.

Стереотип об украинской коррупции предшествует войне. Доверие в американском правительстве к нам всегда было низким.

Но имидж Украины в мире меняется. Более того. Чем больше таких проверок - тем меньше будет коррупции в будущем.

Украина в будущем будет и в Евросоюзе, и в НАТО. Проверок будет все больше и больше, а коррупции все меньше.

Хватит обгаживать правительство воюющей страны! Этим и так сутки напролет занимается наш подлый враг.
показати весь коментар
01.11.2022 01:26 Відповісти
ти зелений дебіл чи інвалід розумової діяльності?
показати весь коментар
01.11.2022 02:41 Відповісти
И то, и другое
показати весь коментар
01.11.2022 02:45 Відповісти
@

>Слово в слово повторяеете шаблоны кpeмлeвских ИПСО

В мене 2 питання.

1. Що таке «ИПСО»
2. Які саме «шаблоны кpeмлeвских» отих самих хтось з дописувачів тут повторив?

Я серйозно не зрозумів.
показати весь коментар
01.11.2022 03:12 Відповісти
Что такое ИПСО, как информационно-психологические спецоперации стали российским оружием, как им противостоять и не стать жертвой гибридного врага - читайте в материале 24 канала совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
показати весь коментар
01.11.2022 07:25 Відповісти
Питання було з подвохом.

Бо подляківець типу українською писав. А українською буде "ІПСО".

Але, якщо гугл-транслейт і тіло не знає значення, то всяке може бути. 😁
показати весь коментар
01.11.2022 08:44 Відповісти
тимошонка, ти за@бав, проходи повз на ****** новьіньі фреедом...
ПіСі шоколядні тут ні до чого.
показати весь коментар
01.11.2022 06:10 Відповісти
Ти сам хто?!
показати весь коментар
01.11.2022 06:57 Відповісти
Дурню зЕлений, зЕуїбень тільки розвалює Західну коаліцію, нам допомагають "вопреки", а не "благодаря".
показати весь коментар
01.11.2022 06:31 Відповісти
Paul, у цій справі головне, щоб у Зєлі телесуфлер не глюканув.
показати весь коментар
01.11.2022 08:30 Відповісти
Сегодня в Украину прилитело 55 ракет. Если бы не субботняя атака в Севастополе, их было бы на 20 больше.
показати весь коментар
01.11.2022 00:11 Відповісти
Як мінімум, ******* сьогодні не було. Залили, значить, трохи сала за шкіру тим лоханкам.
показати весь коментар
01.11.2022 00:16 Відповісти
Стопудово
показати весь коментар
01.11.2022 07:11 Відповісти
Більше сорока збито.
показати весь коментар
01.11.2022 11:39 Відповісти
понавыбирают слуг сиона и плачут потом, что москали херовые
показати весь коментар
01.11.2022 00:14 Відповісти
Як подібні інспекції можуть завадити кацапам заволодіти зброєю, якщо бійці які нею користувалися загинули. Де логіка.
показати весь коментар
01.11.2022 00:14 Відповісти
до чого кцпи. це щоб хєрмаки не крали
показати весь коментар
01.11.2022 00:17 Відповісти
Це не та новина, яку би я хотів прочитати, та з деякого часу знав що прийдеться..
показати весь коментар
01.11.2022 00:17 Відповісти
Велика подяка безглуздим крадіям Тімошенко,СерЛещ,Трухін та подібним.Своїми подіями ви лише прискорююте свое падіння.Роблячи це очивидним для суспільства та Світу.Одне прохання-не гальмуйте в своєму божевіллі!
показати весь коментар
01.11.2022 00:24 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2022 00:27 Відповісти
комаз или маз ромбиком с улибкой)
показати весь коментар
01.11.2022 00:51 Відповісти
ага с л 119
показати весь коментар
01.11.2022 01:00 Відповісти
л 120 и ковид 27...было время и не перечислишь всякооа щас воццгушка(
показати весь коментар
01.11.2022 02:14 Відповісти
И правильно делают, а то тут как всегда - кому война, а кому мать родная. Ещё б к каждому чиновнику по инспектору прикрепили - вообще красота была б. Наши как наркоманы с зависимостью. самостоятельно решить проблему невозможно, только со сторонней помощью могут победить этот недуг.
показати весь коментар
01.11.2022 00:29 Відповісти
Если бы были какие-то прецеденты, то было понятно. Это как с проверками в бизнесе. Даже если у тебя всё чисто, то всё равно проверки блокируют твою деятельность и не дают работать. С точки зрения эффективности обороны это лишний деморализующий фактор для военных, который вредит. Путинский нарратив в данном случае победил. Цирк на дроти.
показати весь коментар
01.11.2022 00:41 Відповісти
спеціально для тебе написано, невже так складно осягнути? Невелика кількість американських військових нещодавно почала проводити інспекції Джерело:
показати весь коментар
01.11.2022 02:45 Відповісти
В мене інша пропозіція - нашіх десяток к ******, а на їх місце одного іноземця.
показати весь коментар
01.11.2022 03:31 Відповісти
Это сделано что бы республиканцы заткнулись. выборы там скоро
показати весь коментар
01.11.2022 00:37 Відповісти
Они спекулируют на теме. А значит даже если тут они заткнуться, то начнут другую пургу нести. Сути не меняет
показати весь коментар
01.11.2022 00:43 Відповісти
Ну выборы у них, что тут можно сделать.....
показати весь коментар
01.11.2022 00:44 Відповісти
Активніше, активніше долучайтесь! Всі на вибори у США! І розкажіть нам за кого голосувати, бо ж вам там краще видно
показати весь коментар
01.11.2022 01:08 Відповісти
Типу ви там точно знаєте що до чого. Що в 10 км жити біля Білого Дому,що в 1000км а інформацію народ отримує ту,яка потрібна тим,хто цю інформацію росповсюджує.
показати весь коментар
01.11.2022 01:16 Відповісти
мені не потрібна так звана "інформація" - все бачу на власні очі
від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало - все що вони роблять - мені в мінус
показати весь коментар
01.11.2022 02:53 Відповісти
@
>від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало

Ах, як говорять у москалів: «единожды солгавши - кто тебе поверит!»

А про COVID-19 стимулус чек у $1200 у 2020 і $1400 у 2021 - що, забули?

Я надіюсь, ви той одяг ще у хімчистку не здавали?
показати весь коментар
01.11.2022 03:23 Відповісти
Стімулус отримали ті хто заробляв менше ніж 75k на рік, мені не дали.
показати весь коментар
01.11.2022 03:46 Відповісти
Совок фореве, 75к і ''мені нічого не перепало'' , а що тре, золотий батон?
показати весь коментар
01.11.2022 04:44 Відповісти
"Мені"? Ти-це не США. Йди і голосуй за свого трампа. А хтось піде голосувати за Байдена,тому що йому "перепало".
показати весь коментар
01.11.2022 03:43 Відповісти
Чого це ви забули на українському сайті, ідіть голосуйте, хто вам заважає, чи вам як кацапами своїми претензіями десь не настати, то не можете жити. Задовбали ці ніби псевдоукраїнські, ніби мешканці США.
показати весь коментар
01.11.2022 04:00 Відповісти
"...не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців."

Вже потрапила. Нещодавно показували картопляників на "Камазі" з дерев'яними колодами, які з цікавістю інспектували Javelin, NLAW і PanzerFaust.
показати весь коментар
01.11.2022 00:40 Відповісти
Вот поэтому это показуха что бы рот заткнуить республиканцам. Захват оружия соперника на поле боя это нормальная практика, вот только мы на порядок больше захватили техники свинособак чем они нашей
показати весь коментар
01.11.2022 00:42 Відповісти
Вона не може до них гарантовано не потрапити . Бо це війна , а на війні таке трапляється часто . Наприклад - під час наступу ,, боєць ніс джевелін - потрапив у засідку - загинув - невикористаний джевелін дістався кацапні . .
показати весь коментар
01.11.2022 01:01 Відповісти
На жаль, так. 😢
показати весь коментар
01.11.2022 01:26 Відповісти
Ви насправді думаєте вони «тупі»? Чи побите вигляд, що не розумієте про що насправді йдеться?
показати весь коментар
01.11.2022 09:56 Відповісти
..Хто це - вони .?
Я взагалі - нікого не мав на увазі , лише навів приклад того - як зброя може потрапити до русні .
показати весь коментар
01.11.2022 10:01 Відповісти
Вони - це союзники. Зброя може бути не тільки захоплена в бою, так? П
показати весь коментар
01.11.2022 12:07 Відповісти
Може звісно , але , по перше - я цього і не хотів обговорювати . А по друге - я не прихильник теорій змов . ! Хоч більш-менш тверді докази є - я буду це серйозно обговорювати , нема - питання закрите . . Припущення і фантазії мене мало хвилюють ,, хоча побалаболити - на тему звісно й можна , але - аби лиш вбити час .
показати весь коментар
01.11.2022 12:28 Відповісти
Я теж не хочу це обговорювати. Неприємно. А теорія змов, тут ні до чого, у нас війна в розпалі, купа зброї, що звісно викликає зацікавлення нелегальних торгівців та інші процеси. Наша задача передусім, зробити так що б це питання більше не випливало на поверхню..
показати весь коментар
01.11.2022 12:34 Відповісти
Еще б за расходами финансовой помощи жесткий контроль установили
показати весь коментар
01.11.2022 00:40 Відповісти
А не тільки фінансової...бо і джипи,та й інша гуманітарка десь розповзаються по можновладцах
показати весь коментар
01.11.2022 05:55 Відповісти
Хай проінспектують кишені у дєрьмака та його підручних.
показати весь коментар
01.11.2022 01:12 Відповісти
так бывает, когда свои ракетные и оборонные проекты закатывать в асфальт. Маємо шо маємо
показати весь коментар
01.11.2022 01:18 Відповісти
Ту нема ніц би сі боєти. Файні хлопці з америки си виґіт же вкраїнській нápiд сі б'є та жáдної біди му не бде. Але ту варто сі схаменути, курва, тотим кєрóвникам, хто пригрів сі на пóмочи.
показати весь коментар
01.11.2022 02:15 Відповісти
@

Най тя си шляк трафить, де ти си вчив, хлопе!

Цо то є таке, курва, «виґіт»?
Якби тя здибав си, я би тє навчив, як ганьбити-сти нашу галицьку говірку.

показати весь коментар
01.11.2022 03:31 Відповісти
А що тут дивного-це їхні ресурси, їхні гроші і вони хочуть (і мають моральне право) знати -а куди це все іде?... І якщо виявиться, що ЩОСЬ пішло не так і не ТУДИ знайти винних, хтось же мав цим керувати. Просто тонкий натяк нашій "владі"-хлопці, кінчайте розводити людей. А результат може бути плачевний- а пішли ви ...
показати весь коментар
01.11.2022 06:16 Відповісти
Учёт и контроль. Довер'яй, но провер'яй.
показати весь коментар
01.11.2022 06:21 Відповісти
Хiба хочеш - мусиш... бо дыма без огня не бывает.
показати весь коментар
01.11.2022 07:33 Відповісти
thanks for the preventive measures. COntinie, don't stop.
показати весь коментар
01.11.2022 07:32 Відповісти
Правильно делают, что проверяют. Только бы это не повлияло на дальнейшие поставки
показати весь коментар
01.11.2022 08:21 Відповісти
Вішати зрадників та агентів на мостах!
показати весь коментар
01.11.2022 08:58 Відповісти
Контролируйте все, потому что Оманский Осел с подачи фсбэшного завхоза Елдака помимо сдачи юга Украины подкинут козломордым если не оружие, то чертежи, если уже не перекинули ...мотор Сич одним словом....
показати весь коментар
01.11.2022 09:10 Відповісти
Ну правильно. Честным людям , вроде тимошенко -зермака нечего бояться проверок... ТО есть , еще после заявления Спартс было видно: ворюги пересрали....
показати весь коментар
01.11.2022 09:10 Відповісти
Схоже на то що ЗЕлайно не обмежилось гуманітаркою в АТБ та Сільпо. Вирішили підзаробити більше
показати весь коментар
01.11.2022 09:21 Відповісти
Цю інспекцію потрібно було проводити раніше на декілька місяців,одразу після заяви Вікторії Спартц.А інспектують після відео орків,на котрих вони демонструють американські та німецькі ПТРК.
показати весь коментар
01.11.2022 09:36 Відповісти
Хєрова новина; ******* заморозкою війни... Цікаво а в Афганістані теж таку перевірку робили, коли вливали туди космічні цифри кількості ******** техніки?
показати весь коментар
01.11.2022 09:42 Відповісти
Стрілецька зброя з України могла нелегально потрапити до злочинних груп, - поліція Фінляндії


https://images.cnscdn.com/images/7/f/3/8/7f38a7cc625ca429ff106f7568255747/original.jpg

Кримінальна поліція Фінляндії має дані, що вказують на те, що зброя, призначена для українських військових, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії.

Про це йдеться в інтерв'юhttps://yle.fi/ Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном, передає з посиланням на https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/30/7374172/ Українську правду .

"Ми бачимо вказівки на те, що зброя вже у Фінляндії", - заявив він. Отримані дані стосуються стрілецької зброї. Альгрен сказав, що не хоче розкривати детальнішу інформацію, тому що дані ще доповнюються й уточнюються.

За його словами, були поодинокі випадки, коли надану Україні стрілецьку зброю знаходили у Швеції, Данії, Нідерландах.

Групи, які зацікавлені в нелегальному отриманні зброї з України після війни, можливо вже мають наготові канали постачання - орієнтовні маршрути і контакти. За словами Альгрена, такими можливими клієнтами є фінські осередки трьох із найбільших байкерських банд. В однієї з них, Bandidos MC, нібито є "свої люди" у великих українських містах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ":

Альгрен зауважив, що багато попередніх війн у Європі супроводжувалися проблемою потрапляння зброї до злочинних організацій - як війни під час розпаду Югославії, після яких чимало стрілецької зброї та гранат опинилися у кримінальних угруповань у Швеції.

"Україні дають дуже багато зброї, і це добре. Але нам доведеться ще десятиліттями мати справу з цією зброєю і платити ціну за це", - зазначив Крістоф Альгрен.

Він зауважив також, що зміна безпекової ситуації через війну в Україні додала роботи правоохоронцям - як, наприклад, зараз їм доводиться пильніше стежити за безпілотниками біля важливих об'єктів, але фінансування на роботу поліції не зросло. Джерело:
показати весь коментар
01.11.2022 09:46 Відповісти
Ще до чиновників проставити спостерігачів, бо наші не можуть щоб не спиз.ити те що "криво лежить"
показати весь коментар
01.11.2022 10:14 Відповісти
значит вранье из пабликов пивнекули про продажу стингеров и джавелинов налево оказалось не совсем враньем? Ну ничего, дерьмаку и распила гумманитарки хватит.
показати весь коментар
01.11.2022 10:42 Відповісти
Зелені недоумки! Як же ви позорите країну і всіх нас!
показати весь коментар
01.11.2022 11:04 Відповісти
"наскільки близько до фронту перебувають американські війська. Джерело":
показати весь коментар
01.11.2022 12:48 Відповісти
А чого ви дивуєтесь, якось ця зброя попала до ворога

показати весь коментар
01.11.2022 12:59 Відповісти
Не була замінована, знищена при відступі, а ціла лежить на столі у Білорусів...
показати весь коментар
01.11.2022 13:01 Відповісти
 
 