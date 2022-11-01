Пентагон почав стежити за обліком західної зброї в Україні: американські військові проводять інспекції
Невелика кількість американських військових нещодавно почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.
Про це журналістам у понеділок повідомив високопосадовець Пентагону на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .
Чиновник не уточнив, де саме відбуваються інспекції або наскільки близько до фронту перебувають американські війська. За його словами, американський персонал не може здійснювати інспекції "близько до лінії фронту", але уточнив, що він перебуває там, де дозволяють умови безпеки.
Станом на зараз, кажуть у Пентагоні, відбулися кілька інспекцій, в яких брали участь аташе з питань оборони США та командою Відділу оборонного співробітництва США, яка перебуває в Києві.
Співрозмовник журналістів додав, що українська сторона демонструє прозорість у питанні розподілу озброєння та сприяє інспекціям.
Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.
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Було б зовсім гарно, якщо б за розкрадання американської зброї карало американське правосуддя.
Тому, поки є можливість, нам так навіть краще.
The ten representatives, all from the https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) Republican Party , who voted against the bill were: https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Biggs Andy Biggs of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Bishop Dan Bishop of North Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Davidson Warren Davidson of Ohio, https://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Gaetz Matt Gaetz of Florida, https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gosar Paul Gosar of Arizona, https://en.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Taylor_Greene Marjorie Taylor Greene of Georgia, https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Massie Thomas Massie of Kentucky, https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Norman Ralph Norman of South Carolina, https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Perry_(politician) Scott Perry of Pennsylvania and https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Tiffany Tom Tiffany of Wisconsin.
Если б не "зелёный пoц" и его Пиар-кампания Украины, ни лендлиза, ни даже скромных подачек бы не было. ВСУ стреляли бы рогатками и кидались бы камнями.
Не прекращая, каждый день наши дипломаты и правительство важимают все соки из политиков разных стран, и все новые и новые виды вооружений прут в Украину. Прет снабжение, прёт помощь в восстановлении энергетики и ПВО для защиты.
Украина ещё никогда не имела такого сильного политического и имиджевого положения в мире. И такой военный бюджет нам никогда не снился.
А проверки - это естественно. Более того, прямо в новости говорится, что по мнению американцев Украина и так показывает прозрачность в учёте вооружений, способствует проведению инспекций.
Учет и так уже ведётся по системе НАТО. И дополнительные проверки - всего лишь требование республиканцев к выборам. Мы ведь хотим, чтоб нас и республиканцы поддерживали не меньше демократов? А лучше даже больше.
Стереотип об украинской коррупции предшествует войне. Доверие в американском правительстве к нам всегда было низким.
Но имидж Украины в мире меняется. Более того. Чем больше таких проверок - тем меньше будет коррупции в будущем.
Украина в будущем будет и в Евросоюзе, и в НАТО. Проверок будет все больше и больше, а коррупции все меньше.
Хватит обгаживать правительство воюющей страны! Этим и так сутки напролет занимается наш подлый враг.
>Слово в слово повторяеете шаблоны кpeмлeвских ИПСО
В мене 2 питання.
1. Що таке «ИПСО»
2. Які саме «шаблоны кpeмлeвских» отих самих хтось з дописувачів тут повторив?
Я серйозно не зрозумів.
Бо подляківець типу українською писав. А українською буде "ІПСО".
Але, якщо гугл-транслейт і тіло не знає значення, то всяке може бути. 😁
ПіСі шоколядні тут ні до чого.
від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало - все що вони роблять - мені в мінус
>від тих хто з 2020 у Білому домі мені нічого не перепало
Ах, як говорять у москалів: «единожды солгавши - кто тебе поверит!»
А про COVID-19 стимулус чек у $1200 у 2020 і $1400 у 2021 - що, забули?
Я надіюсь, ви той одяг ще у хімчистку не здавали?
Вже потрапила. Нещодавно показували картопляників на "Камазі" з дерев'яними колодами, які з цікавістю інспектували Javelin, NLAW і PanzerFaust.
Я взагалі - нікого не мав на увазі , лише навів приклад того - як зброя може потрапити до русні .
Най тя си шляк трафить, де ти си вчив, хлопе!
Цо то є таке, курва, «виґіт»?
Якби тя здибав си, я би тє навчив, як ганьбити-сти нашу галицьку говірку.
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Кримінальна поліція Фінляндії має дані, що вказують на те, що зброя, призначена для українських військових, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії.
Про це йдеться в інтерв'юhttps://yle.fi/ Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном, передає з посиланням на https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/30/7374172/ Українську правду .
"Ми бачимо вказівки на те, що зброя вже у Фінляндії", - заявив він. Отримані дані стосуються стрілецької зброї. Альгрен сказав, що не хоче розкривати детальнішу інформацію, тому що дані ще доповнюються й уточнюються.
За його словами, були поодинокі випадки, коли надану Україні стрілецьку зброю знаходили у Швеції, Данії, Нідерландах.
Групи, які зацікавлені в нелегальному отриманні зброї з України після війни, можливо вже мають наготові канали постачання - орієнтовні маршрути і контакти. За словами Альгрена, такими можливими клієнтами є фінські осередки трьох із найбільших байкерських банд. В однієї з них, Bandidos MC, нібито є "свої люди" у великих українських містах.
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Альгрен зауважив, що багато попередніх війн у Європі супроводжувалися проблемою потрапляння зброї до злочинних організацій - як війни під час розпаду Югославії, після яких чимало стрілецької зброї та гранат опинилися у кримінальних угруповань у Швеції.
"Україні дають дуже багато зброї, і це добре. Але нам доведеться ще десятиліттями мати справу з цією зброєю і платити ціну за це", - зазначив Крістоф Альгрен.
Він зауважив також, що зміна безпекової ситуації через війну в Україні додала роботи правоохоронцям - як, наприклад, зараз їм доводиться пильніше стежити за безпілотниками біля важливих об'єктів, але фінансування на роботу поліції не зросло. Джерело: