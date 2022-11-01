На південному напрямку ЗСУ знищили 21 окупанта, авіація атакувала опорний пункт ворога на Миколаївщині, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 31 жовтня знищили два десятки російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті в районі Снігурівки Миколаївської області.

Своєю чергою артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня виконали приблизно 180 вогневих завдань, завдаючи ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога.

В ОК "Південь" зазначили, що внаслідок дій ЗСУ російське військо зменшилося на 21 солдата. Окрім цього, було демілітаризовано одну автівку та міномет.

Решта втрат противника дорозвідуються.

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