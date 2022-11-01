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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Чорному морі перебуває 1 російське судно-носій високоточних крилатих ракет із 8 "Калібрами", - ОК "Південь"

флот,рф

У Чорному морі нині перебуває 1 російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Загальна чисельність угруповання ворога становить 7 кораблів і катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

"У готовності до застосування озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що противник продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем; ударні дрони; інші засоби вогневого ураження.

Росіяни б'ють по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

"Саме тому в будь-який момент будьте напоготові адекватно відреагувати на небезпеку. Продовжуйте виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях", - звернулись до громадян українські воїни.

Також дивіться: Підводні апарати - 6 метрів у довжину, там 500 тонн вибухівки, - Путін про підводні українські дрони. ВIДЕО

Автор: 

флот (328) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+14
Ждёт ракету или дрона. Видать соскучился за подводной мацквой.
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01.11.2022 07:39
+13
И даже 500 тонн взрывчатки в 6 метровой посудине их не пугают!
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01.11.2022 07:46
+11
Вчера было 16, сегодня - 8.
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01.11.2022 07:38
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Вчера было 16, сегодня - 8.
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01.11.2022 07:38 Відповісти
У березні до 70 ракет було в таких звітах.
"Что случилось? Почему все это происходит? '
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01.11.2022 07:51 Відповісти
действітєльно, шожтакоє, какжіж так вродє всьо харашо времья так бистро лєтіт. Нє успєєшь прілєчь, а тєбья уже закапивают
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01.11.2022 11:44 Відповісти
Ждёт ракету или дрона. Видать соскучился за подводной мацквой.
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01.11.2022 07:39 Відповісти
Гы..... Эссссен один остался. Великий
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01.11.2022 07:43 Відповісти
До складу чф входить 14 великих кораблів (2 великих протичовнових корабля, 3 сторожових фрегата, 2 ракетних корабля на повітряній подушці, 7 великих десантних кораблів), 2 дизельних підводних човна, 23 малих кораблів і катерів (7 протичовнових кораблів, 2 ракетних корабля, 6 ракетних катерів, 8 тральщиків).

Схоже на лайно в ополонці - треба дочистити.
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01.11.2022 07:43 Відповісти
турки рахують інакше )

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01.11.2022 09:08 Відповісти
******* гроші, а турки вважають.
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01.11.2022 09:36 Відповісти
ні. у даному контексті саме ПОРАХОВАНО.
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01.11.2022 09:41 Відповісти
судячи зі всього,

"Циклон" поки що не в експлуатації...

а Пятый малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Циклон" должны передать ВМФ России до конца 2022 года.
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01.11.2022 09:40 Відповісти
До складу чф входить 14 великих кораблів (2 великих протичовнових корабля, 3 сторожових фрегата, 2 ракетних корабля на повітряній подушці, 7 великих десантних кораблів), 2 дизельних підводних човна,

6 підводних лодок.

-----------

Більші кораблі:

Ессен,Макаров з пошкодженнями

"Пытливый "Статус в ремонті

Фрегат «Адмирал Григорович» продолжает выполнять поставленные задачи и достойно несет Андреевский флаг, представляя ВМФ России в дальней морской зоне
ПЕРЕКЛАДАЮ на церковнослов"янський,скрєпний


«Адмирал Григорович» болтается "ако говно в проруби" не пущаемий яничарами к родным березкам...


---------------

7 малих ракетних кораблів(по ПУ на 8 ракет («Калібр-НК» або «Онікс»),

166-й Новоросійський дивізион малих ракетних кораблів

котрі "на черзі"...
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01.11.2022 09:24 Відповісти
И даже 500 тонн взрывчатки в 6 метровой посудине их не пугают!
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01.11.2022 07:46 Відповісти
🤣
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01.11.2022 09:12 Відповісти
їх ні а от під@ра путіна налякало
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01.11.2022 09:13 Відповісти
Да, недоработки... Я так вчера надеялся принять сьодни бальзам на душу...
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01.11.2022 07:47 Відповісти
Пачєму адін? Что-же случілась?!
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01.11.2022 07:48 Відповісти
Ветромъ сдуло )
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01.11.2022 08:05 Відповісти
Де ті шестиметрові ДРОНИ, про котрі ***** казав((
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01.11.2022 08:28 Відповісти
.....Эх яблочко, куда ж ты котишся..... Видать, ставка ***** в Сочах, оттуда ждут приказ начинать по взрослому.
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01.11.2022 08:39 Відповісти
Один КОРАБЕЛЬ (бо "судно" - це цивільне чи комерційне). Майже без ППО, бо ППО були на крейсерах "мацква" і "адмірал макаров")!
То може його авіацією іпанути?
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01.11.2022 08:51 Відповісти
можливо українським воякам потрібно кацапам повторно надіслати "сюрпризи" в севастопольську бухту ?
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01.11.2022 09:15 Відповісти
доцільно,думаю,у випадку коли підводні лодки будуть пришвартовані..
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01.11.2022 09:26 Відповісти
За даними головного редактора BlackSeaNews, у Чорному морі ще знаходяться такі ракетні кораблі ЧФ РФ із крилатими ракетами "Калібр":

фрегат "Адмірал Ессен" (8 ракет) /пошкоджений
фрегат "Адмірал Макаров" (8 ракет) /пошкоджений
корвет "Вишній Волочок" (8 ракет)
корвет "Інгушетія" (8 ракет)
корвет "Грайворон" (8 ракет)

підводний човен "дістати" можливо лише глибинними бомбами(для цього необхідно контролювати повітря над всім Чорним Морем,щоб можна було підібратись наприклад швидкісним катерам,до чого дуже далеко,або

"бити " у надводному положенні :
пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети)
пч "Старий Оскол" (4 ракети)
пч "Великий Новгород" (4 ракети)
пч "Колпіно" (4 ракети)
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01.11.2022 09:34 Відповісти
і вистроївся флот в кільватер один одному. Таки для ЧФ рашки настає третій етап хероватого існування. Два рази самі топили. а скоро потоплять інші.
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01.11.2022 09:41 Відповісти
а де наш корабель, який побудували нещодавно у Туреччині? У москалів один та в нас один. Парітєт сподіваюсь наші його десь у Туреччині і ховають, бо тут йому бути небажано
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01.11.2022 11:50 Відповісти
 
 