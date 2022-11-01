У Чорному морі перебуває 1 російське судно-носій високоточних крилатих ракет із 8 "Калібрами", - ОК "Південь"
У Чорному морі нині перебуває 1 російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
Загальна чисельність угруповання ворога становить 7 кораблів і катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.
"У готовності до застосування озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами", - зазначили військові.
В ОК "Південь" вказали, що противник продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем; ударні дрони; інші засоби вогневого ураження.
Росіяни б'ють по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.
"Саме тому в будь-який момент будьте напоготові адекватно відреагувати на небезпеку. Продовжуйте виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях", - звернулись до громадян українські воїни.
Будь ласка, зачекайте...
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"Что случилось? Почему все это происходит? '
Схоже на лайно в ополонці - треба дочистити.
"Циклон" поки що не в експлуатації...
а Пятый малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Циклон" должны передать ВМФ России до конца 2022 года.
14 великих кораблів (2 великих протичовнових корабля, 3 сторожових фрегата, 2 ракетних корабля на повітряній подушці, 7 великих десантних кораблів), 2 дизельних підводних човна,
6 підводних лодок.
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Більші кораблі:
Ессен,Макаров з пошкодженнями
"Пытливый "Статус в ремонті
Фрегат «Адмирал Григорович» продолжает выполнять поставленные задачи и достойно несет Андреевский флаг, представляя ВМФ России в дальней морской зоне
ПЕРЕКЛАДАЮ на церковнослов"янський,скрєпний
«Адмирал Григорович» болтается "ако говно в проруби" не пущаемий яничарами к родным березкам...
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7 малих ракетних кораблів(по ПУ на 8 ракет («Калібр-НК» або «Онікс»),
166-й Новоросійський дивізион малих ракетних кораблів
котрі "на черзі"...
То може його авіацією іпанути?
фрегат "Адмірал Ессен" (8 ракет) /пошкоджений
фрегат "Адмірал Макаров" (8 ракет) /пошкоджений
корвет "Вишній Волочок" (8 ракет)
корвет "Інгушетія" (8 ракет)
корвет "Грайворон" (8 ракет)
підводний човен "дістати" можливо лише глибинними бомбами(для цього необхідно контролювати повітря над всім Чорним Морем,щоб можна було підібратись наприклад швидкісним катерам,до чого дуже далеко,або
"бити " у надводному положенні :
пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети)
пч "Старий Оскол" (4 ракети)
пч "Великий Новгород" (4 ракети)
пч "Колпіно" (4 ракети)