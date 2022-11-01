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Росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж берега Дніпра у Каховці на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

херсон,херсонщина

Окупанти на Херсонщині здійснюють примусове переміщення цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

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Автор: 

армія рф (17399) Генштаб ЗС (6582) Каховка (125) Херсонська область (5759)


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Хочуть зимувати з комфортом, суки кацапські
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01.11.2022 08:29 Відповісти
Вони вже і сім`ї свої перевозять.
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01.11.2022 08:36 Відповісти
Спочатку ізбавляють людей від майна, потім терріторію від жителів, тоді засіляють орками - етапи становлення руского мира і асвабажденія от нацизма.
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01.11.2022 08:39 Відповісти
Была же возможность переехать в Украину летом, а сейчас куда ???? На зиму глядя население до сих пор думает, что они нужны расии
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01.11.2022 08:42 Відповісти
І влітку такої можливості не було, і населення так не вважає.
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01.11.2022 08:50 Відповісти
 
 