Росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж берега Дніпра у Каховці на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
Окупанти на Херсонщині здійснюють примусове переміщення цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.
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Белла Богун
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