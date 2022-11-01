Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Світло також є, але будуть планові вимкнення, - Кличко

Водопостачання в домівки кияни повністю відновили.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - зазначає Кличко.

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