Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Світло також є, але будуть планові вимкнення, - Кличко
Водопостачання в домівки кияни повністю відновили.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - зазначає Кличко.
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Дуже якось по-дебільному виглядає то, шо ви відключаєте тих, хто платить, а тих, хто не платив за комуналку з 1-го дня існування свого гівнодому, ви принципово не відключаєте? Вони зовсім не якісь особливі, нехай разом з усіма страждають.