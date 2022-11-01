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Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Світло також є, але будуть планові вимкнення, - Кличко

вода,електрика

Водопостачання в домівки кияни повністю відновили.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - зазначає Кличко.

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Автор: 

Київ (19490) Кличко Віталій (3512) електроенергія (6198) водопостачання (833)


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Брехня 😡
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01.11.2022 08:36 Відповісти
поллярда баксов за пару часов без света.. хехе
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01.11.2022 08:44 Відповісти
6 часов без света и воды и эта вся кацоместь за 3 корыта выведеных из строя
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01.11.2022 08:46 Відповісти
Неправда, у Дніпровському р-ні, наприклад, з самого ранку немає, і це не за графіком.. А вимикають , до речі, одні й ті самі будинки, в той час як інші весь час зі світлом. Вчора увечері гарно було видно, як сяє масив ПОХ, як біля Дніпра світяться, наче новорічні ялинки, недобудови ЖК Great.. А коли дають нам світло, то немає інтернету, бо у провайдера свій графік..
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01.11.2022 09:31 Відповісти
Все чудово, але є питання: коли ви вже почнете відключати язву на тілі Києва під назвою МегаСіті?
Дуже якось по-дебільному виглядає то, шо ви відключаєте тих, хто платить, а тих, хто не платив за комуналку з 1-го дня існування свого гівнодому, ви принципово не відключаєте? Вони зовсім не якісь особливі, нехай разом з усіма страждають.
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01.11.2022 09:54 Відповісти
Не придумуйте, Мегасіті регулярно вимикають, і ЖК, і ТРЦ. Ви навряд чи тут живете..
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01.11.2022 10:01 Відповісти
Звичайно я не тут живу, і мегасіті у вікно постійно не бачу. Вам фото надіслати?
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01.11.2022 10:16 Відповісти
Зате я тут живу з 2015 року, і бачу все. Я вам можу щодня скільки завгодно фоток накидати. І минулого тижня , і вчора увечері вимикали, і вдень. Що цікаво , що зазвичай Дніпровський район темний, а Позняки сяють..
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01.11.2022 10:30 Відповісти
 
 