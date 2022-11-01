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За добу окупанти вбили 3 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ вбили 3 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому.

Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Рубцях.

Ще 3 людини за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За добу окупанти вбили 3 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8475) Кириленко Павло (907)


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01.11.2022 08:34 Відповісти
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01.11.2022 08:36 Відповісти
Ночная ракетная атака по Николаеву: россияне снова били по жилым кварталам
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01.11.2022 08:37 Відповісти
Сегодня, 1 ноября, ночью российские оккупанты снова атаковали Николаев ракетами С-300.
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01.11.2022 08:40 Відповісти
 
 