За добу окупанти вбили 3 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Окупаційні війська РФ вбили 3 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому.
Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Рубцях.
Ще 3 людини за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Жива1008ом альфа омега зеро #512243
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