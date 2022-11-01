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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 72 470 осіб (+650 за добу), 257 гелікоптерів, 2698 танків, 1730 артсистем, 5501 броньована машина

рф,техніка

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 72 470 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 72470 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2698 (+12) од,

бойових броньованих машин - 5501 (+16) од,

артилерійських систем - 1730 (+2) од,

РСЗВ - 383 (+0) од,

засоби ППО - 197 (+0) од,

літаків - 276 (+1) од,

гелікоптерів - 257 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1415 (+2),

крилаті ракети - 397 (+45),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4143 (+15) од,

спеціальна техніка - 154 (+0).

Також читайте: Минулої доби морські піхотинці знищили десяток БМП та пів сотні окупантів, - ВМС

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 72 470 осіб (+650 за добу), 257 гелікоптерів, 2698 танків, 1730 артсистем, 5501 броньована машина 01

"Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

армія рф (17399) Генштаб ЗС (6582) знищення (7251) техніка (1826) втрати (4401)


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Топ коментарі
+18
******* руzню!
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01.11.2022 09:03
+15
Тенденція останні чотири дні зберігається - планомірна утилизація асвабадителей. Молодці хлопці, а Заходу дякуємо за зброю !!1
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01.11.2022 09:33
+13
Файно !!! Слава ЗСУ !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 09:11
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******* руzню!
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01.11.2022 09:03 Відповісти
День КР, танків, ББМ та чмобіків )) Файно.
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01.11.2022 09:10 Відповісти
Файно !!! Слава ЗСУ !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 09:11 Відповісти
Буде сотка на Різдво?
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01.11.2022 09:19 Відповісти
если такими темпами - то и больше будет...!
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01.11.2022 10:46 Відповісти
Дємбєль, гуляй, рванина!
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01.11.2022 09:20 Відповісти
я вважав що після 50000 кацапів попустить , але до них не доходить .
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01.11.2022 09:29 Відповісти
і півтора мільона не попустить. Максимум що - бунтувати почнуть: стануть на коліна, і будуть.
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01.11.2022 09:34 Відповісти
але здвиг є ! частина злякалась і втекла за кордон, в лютому кацапи за кордон не тікали .
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01.11.2022 09:38 Відповісти
Ну как не доходит, мобилизацию объявили
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01.11.2022 10:52 Відповісти
Тенденція останні чотири дні зберігається - планомірна утилизація асвабадителей. Молодці хлопці, а Заходу дякуємо за зброю !!1
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01.11.2022 09:33 Відповісти
Журналісти не приймають участі у бойових діях, тому багато не знають, частина орків дійсно "іспаряются", прах рашистів не вивозиться, а дані рашен-рейху які подають карліку, навіть перевищують дані генштабу України.
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01.11.2022 09:56 Відповісти
А 300 000 тільки офіційно мобілізованих /насправді скрита йшла давно/, це з якого дива ? Хутін пуй всіляко раніше противився мобілізації. про що заявляв сам. А зняття з зберігання технікі 30-60 років, яка непридатна для застосування. А випрошування зброї у чучхе, дервішів-бородачів і по всьому світу ? А зняття найманців з Малі , застосування сірійських, лівійських ландскнехів, вичищення військових частин по всьому мордору + насильна мобілізація на оккупованих терріторіях ?
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01.11.2022 10:08 Відповісти
А тих, що у наших вагонах-рефрижераторах сублімуються вони моніторять? А тих, що собаки, лисиці та ворони розтягли?
У газетах напишуть, хіба що, про офіцерів і чемпіонів з танкового біатлону. Якщо собака вкусив людину - це не сенсація, сенсація - якщо людина покусала собаку.
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01.11.2022 10:13 Відповісти
А можна посилання на журналістів, щоб побачити перводжерело. Пліз.
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01.11.2022 10:52 Відповісти
дай відповідь на питання куди поділась контрактна армія кацапів ?
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01.11.2022 10:02 Відповісти
я з Сумщини і в лютому - березні особисто бачив цю армію ! ще в квітні кацапська армія виходила через Буринь (є відео ) , де вона зараз ?
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01.11.2022 10:20 Відповісти
150 тыс. У границ зимой, где эти люди?
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01.11.2022 10:53 Відповісти
нужно тебя отправить всех дохлых свиноцабак пересчитывать...
ты тогда будешь давать не преувеличивая...!
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01.11.2022 10:50 Відповісти
охочих здохнути ще багато
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01.11.2022 09:55 Відповісти
Почти 73 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену. В общем, это 200-250 тысяч. А сколько сбежало с России, этих вообще никто не считал. То есть в России исчез, без вести пропал средних размеров город, минимум областной центр. И это пропали трудоспособные кацапы, сколько разрушено семей, брошено детей, их тоже никто не считал. Кого-то похоронили, а кто-то зарыт в канаве или просто сгорел в танке, кого-то съели собаки, кого-то свиньи. И это все натворил, послал их на смерть нынешний преступный режим в России вместе с Путиным. Слава вооруженным силам Украины и ее народу!
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01.11.2022 10:08 Відповісти
Самоутилізація тупої балалайні закладена у їхній зайвій хромосомі.
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01.11.2022 12:03 Відповісти
Очікуємо до Нового року перші 100 000 задвохсочених орків.
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01.11.2022 10:19 Відповісти
І це тільки офіційно )) А неофіційно нехай всі там передохнуть.
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01.11.2022 10:54 Відповісти
Непогана бавовна і в результаті хороший оркопад ! Слава ЗСУ !!!
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01.11.2022 10:33 Відповісти
Идет замена генофонда.Весь биомусор РФ идет в Украину на убой(зеки и т.д.).Взамен вывозят украинских детей.А у вас гибнут на фронте гибнет элита нации.
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01.11.2022 10:40 Відповісти
100%
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01.11.2022 10:44 Відповісти
і я думаю що найважніше що треба московитам від України це - самі українці. вони планували безкровно приєднати Україну а тепер просто викрадають дітей...
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01.11.2022 10:45 Відповісти
Германия тоже вывозила . . . Вернули тогда, вернём и сейчас основную часть.
Хотя в целом, да, без демографических потерь Украина из этого ада не выйдет, конечно. Кого убили, кто не родился, кого украли несмышлёнышем, кто уехал и не захочет вернуться . . .
Залечивать раны лет 50 надо будет, если не больше.
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01.11.2022 11:09 Відповісти
В Україні формується еліта нації, буряте. А в балалайні прискорюється деградація і насуваються розпад і громадянська війна.
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01.11.2022 12:07 Відповісти
Это был день вертолетов и ракет.
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01.11.2022 10:54 Відповісти
Такими темпами под Новый Год жмуриками соточка тысяч оккуппантов получается.
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01.11.2022 11:05 Відповісти
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до резидента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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01.11.2022 12:11 Відповісти
Для россосиянцев сомневающихся в потерях есть давно известный лайвФак: зайти вконтакте и набрать в поиске "погиб на Украине".
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01.11.2022 16:53 Відповісти
Дякую хай вас Бог береже смерть москалям слава героям
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01.11.2022 20:59 Відповісти
Что там с корытами то? Хочу знать как они утонули.
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01.11.2022 22:55 Відповісти
 
 