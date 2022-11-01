Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 72 470 осіб (+650 за добу), 257 гелікоптерів, 2698 танків, 1730 артсистем, 5501 броньована машина
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 72 470 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Гарний день, знову понад 600 російських окупантів ліквідовано. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 72470 (+650) осіб ліквідовано,
танків - 2698 (+12) од,
бойових броньованих машин - 5501 (+16) од,
артилерійських систем - 1730 (+2) од,
РСЗВ - 383 (+0) од,
засоби ППО - 197 (+0) од,
літаків - 276 (+1) од,
гелікоптерів - 257 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1415 (+2),
крилаті ракети - 397 (+45),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4143 (+15) од,
спеціальна техніка - 154 (+0).
"Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.
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У газетах напишуть, хіба що, про офіцерів і чемпіонів з танкового біатлону. Якщо собака вкусив людину - це не сенсація, сенсація - якщо людина покусала собаку.
ты тогда будешь давать не преувеличивая...!
Хотя в целом, да, без демографических потерь Украина из этого ада не выйдет, конечно. Кого убили, кто не родился, кого украли несмышлёнышем, кто уехал и не захочет вернуться . . .
Залечивать раны лет 50 надо будет, если не больше.
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