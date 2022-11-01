РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали", щоб надіслати повідомлення Заходу, - британська розвідка
Розвідка Британії вважає, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал", аби надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як дедалі більш залучену у війну.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Зображення показали, що два літаки-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, а поряд з ними у захисному земляному насипі зберігався великий контейнер. Цілком імовірно, що контейнер пов'язаний з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY (ракета "Кинджал". - Ред.), великогабаритним боєприпасом, для перевезення якого адаптований варіант МіГ-31К", - йдеться в огляді.
Зазначається, що Росія прийняла "Кинджали" на озброєння з 2018 року, але раніше вони не використовувалися у Білорусі.
"Росія іноді запускала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, ймовірно, дуже обмежені. Вона продовжує використовувати передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення. При дальності понад 2000 км розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з погляду ураження додаткових цілей на території України. Найімовірніше, вона здійснила розгортання ракет переважно для того, щоб надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як дедалі більш замішану у війні", - вважає британська розвідка.
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Навіть якщо "Кинжал" дійсно використовували, ми повинні розглядати це як одиничний момент, оскільки в Росії небагато цих ракет. Це сигнал для Заходу, тому що Путін роздратований тим, що Захід наважується передавати стільки зброї Україні.
Точність "Кинджала" сумнівна, тому він не стане якимось суттєвим фактором", - вважає Домініка Кунертова із Центру досліджень безпеки в Цюріху.
І некеровані в цей час.
поет он русский
Он жил как срал
с ножом у жопе...
и в жопу нож воткнул удало
не стала брага самогоном
осталось синее жены хлебало (с)
Повідомлення.
Чим більша швидкість - тим менша точність.
Стосується і "Кинджала".
Японія у 2021 році розпочне розробку винищувача Mitsubishi F-3 шостого покоління
новий винищувач створюється силами японської компанії Mitsubishi Heavy Industries, технічне сприяння якої надає американська Lockheed Martin. На розробку винищувача, який приблизно до 2035 року має замінити Mitsubishi F-2, надається понад 10 млрд доларів.
Раніше стало відомо, що американський винищувач шостого покоління NGAD призначений для заміни літака F-22 Raptor.
Рашка зупинилася на поколінні 4++.НАЗАВЖДИ.
Не у цьому десятиріччі.
Пентагон предложил хмырям путлера игру в кошки мышки...🤣😛
налякали їжачка голою сракою ))
Кілька літаків з МАКСИМУМ кількома десятками кинджалів. ))
Котрих у рашки до 50-ти(максимум 100)
Про це повідомляє CNN. .
кількість випущених гіперзвукових ракет коливається від 10 до 12, оскільки в США немає "ідеального підрахунку" всіх пусків. Водночас вони додали, що перше відоме застосування гіперзвукової ракети "Кинжал" було https://www.bbc.com/ukrainian/features-60816780 об'єктом на заході України(Делятин).
Спочатку земля здригнулася, потім почули звук, а тільки через кілька секунд сигнал повітряної тривоги. Це і підтверджує надзвуковість ракети - вдарила по цілі швидше ніж система ППО її виявила і подала сигнал повітряної тривоги