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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали", щоб надіслати повідомлення Заходу, - британська розвідка

кинжал,кинджал

Розвідка Британії вважає, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал", аби надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як дедалі більш залучену у війну.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Зображення показали, що два літаки-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, а поряд з ними у захисному земляному насипі зберігався великий контейнер. Цілком імовірно, що контейнер пов'язаний з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY (ракета "Кинджал". - Ред.), великогабаритним боєприпасом, для перевезення якого адаптований варіант МіГ-31К", - йдеться в огляді.

Зазначається, що Росія прийняла "Кинджали" на озброєння з 2018 року, але раніше вони не використовувалися у Білорусі.

"Росія іноді запускала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, ймовірно, дуже обмежені. Вона продовжує використовувати передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення. При дальності понад 2000 км розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з погляду ураження додаткових цілей на території України. Найімовірніше, вона здійснила розгортання ракет переважно для того, щоб надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як дедалі більш замішану у війні", - вважає британська розвідка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія й Білорусь створять спільні центри підготовки військових

Автор: 

Білорусь (7932) Велика Британія (5595) розвідка (3862) ракети (4026) росія (65223)


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Топ коментарі
+7
Давно Вейшнорія бавовну у ********* не закидала!
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01.11.2022 09:15
+5
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01.11.2022 09:25
+4
Это кацапы провоцируют устроить смотрины последствий от использования амерами 6-го поколения техники.
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01.11.2022 09:18
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Давно Вейшнорія бавовну у ********* не закидала!
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01.11.2022 09:15 Відповісти
Чекаємо на рімейк аеродрому Саки? Кожна повітряна бригада кацапів отримає свою ракету с 7 касетними снарядами!
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01.11.2022 09:31 Відповісти
Повідомлення: "******* по нам !"
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01.11.2022 09:45 Відповісти
А що, притули сурутник цього не побачив?
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01.11.2022 10:18 Відповісти
Це ж ракета від комплексу іскандер.Балістична ракета,не гіперзвукова.
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01.11.2022 09:16 Відповісти
Всі балістичні виходять на гіперзвук, але майже у космосі.
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01.11.2022 09:24 Відповісти
Проти балістичних наше ППО абсолютно безсиле. Вони падають на землю навіть швидше, ніж спрацьовує сигнал повітряної тривоги
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01.11.2022 09:33 Відповісти
"Це ознака "показухи" (showmanship).

Навіть якщо "Кинжал" дійсно використовували, ми повинні розглядати це як одиничний момент, оскільки в Росії небагато цих ракет. Це сигнал для Заходу, тому що Путін роздратований тим, що Захід наважується передавати стільки зброї Україні.

Точність "Кинджала" сумнівна, тому він не стане якимось суттєвим фактором", - вважає Домініка Кунертова із Центру досліджень безпеки в Цюріху.
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01.11.2022 09:55 Відповісти
Так.Але гіперзвукові ракети,це інший клас ракет.
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01.11.2022 09:38 Відповісти
Всі балістичні гіперзвукові під час "спадної траєкторії.

І некеровані в цей час.
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01.11.2022 09:51 Відповісти
Де бавовна, чи там палити припинили?
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01.11.2022 09:18 Відповісти
Это кацапы провоцируют устроить смотрины последствий от использования амерами 6-го поколения техники.
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01.11.2022 09:18 Відповісти
Кацапи сядуть на ті "кінжали".
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01.11.2022 09:20 Відповісти
Пусть попробуют , а у вас есть шанс доказать , что вы не лохи дрожащие , как это было в первые дни нападения ,ТЕРРОРИСТОВ РАШИСТСКИХ на Украину‼️
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01.11.2022 09:24 Відповісти
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01.11.2022 09:25 Відповісти
дегенерати
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01.11.2022 09:29 Відповісти
Он жил и срал

поет он русский

Он жил как срал

с ножом у жопе...
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01.11.2022 10:01 Відповісти
Nasams збивае балістичні
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01.11.2022 09:33 Відповісти
не на 100 відсотків,звичайно...
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01.11.2022 10:08 Відповісти
Не кричат соловьи петухом
и в жопу нож воткнул удало
не стала брага самогоном
осталось синее жены хлебало (с)
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01.11.2022 09:37 Відповісти
Туди, де ті "Кинджали" приземлились - привіт від кримського мосту.
Повідомлення.
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01.11.2022 09:43 Відповісти
Не можна бути більш або менш залученим у війну. Або ти в ній, або поза нею
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01.11.2022 09:56 Відповісти
це все одно ,що бути напіввагітною
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01.11.2022 10:03 Відповісти
ПРИНЦИП НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ГАЙЗЕНБЕРГА щодо "рашенвундервафлів".

Чим більша швидкість - тим менша точність.
Стосується і "Кинджала".
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01.11.2022 09:58 Відповісти
Злые языки кажуть что Пентагон запланировал демонстративный полет суперсовременного истребителя шестого поколения на 6 декабря...Странная дата...🇱🇷🇺🇸😛
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01.11.2022 09:58 Відповісти
Японія дуже близька до літака 6-го покоління..

Японія у 2021 році розпочне розробку винищувача Mitsubishi F-3 шостого покоління

новий винищувач створюється силами японської компанії Mitsubishi Heavy Industries, технічне сприяння якої надає американська Lockheed Martin. На розробку винищувача, який приблизно до 2035 року має замінити Mitsubishi F-2, надається понад 10 млрд доларів.
Раніше стало відомо, що американський винищувач шостого покоління NGAD призначений для заміни літака F-22 Raptor.

Рашка зупинилася на поколінні 4++.НАЗАВЖДИ.

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01.11.2022 10:07 Відповісти
чи спроможний Китай створити літаки класу хоча б 5++ ?

Не у цьому десятиріччі.
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01.11.2022 10:13 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20 Винищувачі 5 покоління в Китая, нажаль, є
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01.11.2022 10:27 Відповісти
Днями в Польше приземлился самолет ...ы-невидимкa из USA...,не то один...не то два ..три...
Пентагон предложил хмырям путлера игру в кошки мышки...🤣😛
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01.11.2022 10:02 Відповісти
да их там 30 штук тех кинджалов
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01.11.2022 10:13 Відповісти
Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал"

налякали їжачка голою сракою ))

Кілька літаків з МАКСИМУМ кількома десятками кинджалів. ))
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01.11.2022 10:15 Відповісти
Хоча скоріше кілька літаків з кількома "Кинджалами".

Котрих у рашки до 50-ти(максимум 100)
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01.11.2022 10:27 Відповісти
Міг-31 на складі в м.Ржеві було майже 1400 штук на тривалому зберіганні-частину переробили в носії,частину роздерибанити,але мабуть їх ще немало залишилось
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01.11.2022 13:31 Відповісти
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна-агресор випустила українською територією від 10 до 12 гіперзвукових ракет(на 10 травня).
Про це повідомляє CNN. .
кількість випущених гіперзвукових ракет коливається від 10 до 12, оскільки в США немає "ідеального підрахунку" всіх пусків. Водночас вони додали, що перше відоме застосування гіперзвукової ракети "Кинжал" було https://www.bbc.com/ukrainian/features-60816780 об'єктом на заході України(Делятин).
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01.11.2022 10:21 Відповісти
Щонайменше одна з них вибухнула в Києві - "Ретровіль"
Спочатку земля здригнулася, потім почули звук, а тільки через кілька секунд сигнал повітряної тривоги. Це і підтверджує надзвуковість ракети - вдарила по цілі швидше ніж система ППО її виявила і подала сигнал повітряної тривоги
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01.11.2022 10:34 Відповісти
 
 