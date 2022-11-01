"Укренерго" надала обленерго обсяги для обмеження електропостачання у Києві та 7 областях

Сьогодні у низці регіонів України очікуються аварійні вимкнення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Для усунення наслідків атак терорашистів сьогодні, у вівторок 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Також читайте: Через ракетні атаки електропостачання обмежили в усіх регіонах України, - Укренерго