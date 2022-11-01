Путін зробив "цікавий" коментар щодо побоювань Китаю з приводу ведення війни проти України, - Держдеп США

Побоювання Китаю не дивні, оскільки Росія кидає виклик усьому, що Пекін відстоює десятиліттями

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС КНР Ван Ї "не чув нічого, чого у Вашингтоні не чули раніше про підхід Китаю до війни".

"Цікаво, що президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.

Також, він додав, що побоювання Китаю не дивні, оскільки Росія кидає виклик усьому, що Пекін відстоює десятиліттями.

"КНР послідовно підкреслює роль суверенітету, недоторканність кордонів, право країн світу визначати свою зовнішню політику. Ось що поставлено на карту, коли йдеться про війну Росії проти України", - підсумував речник Держдепу.

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