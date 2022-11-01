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Новини Війна
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Путін зробив "цікавий" коментар щодо побоювань Китаю з приводу ведення війни проти України, - Держдеп США

китай

Побоювання Китаю не дивні, оскільки Росія кидає виклик усьому, що Пекін відстоює десятиліттями

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС КНР Ван Ї "не чув нічого, чого у Вашингтоні не чули раніше про підхід Китаю до війни".

"Цікаво, що президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.

Також, він додав, що побоювання Китаю не дивні, оскільки Росія кидає виклик усьому, що Пекін відстоює десятиліттями.

"КНР послідовно підкреслює роль суверенітету, недоторканність кордонів, право країн світу визначати свою зовнішню політику. Ось що поставлено на карту, коли йдеться про війну Росії проти України", - підсумував речник Держдепу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен провів розмову із главою МЗС Китаю: Обговорили війну в Україні

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Китай (4600) росія (65223) США (22861) Блінкен Ентоні (1157) Прайс Нед (144) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+10
Якась хірня з перекладами..

китайсько-російсько-англійсько-українським.

президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.

Ні..уя не зрозумів.
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01.11.2022 10:29
+5
Да уже минимум пол года, как Китай зацеловался из США в десны, во имя дружбы на века, где места лаптестану , априори, не предвидится.
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01.11.2022 10:32
+5
Китай втрачає гроші. Більше Китаю нічого не цікаво. Свої землі у рашки вони рано чи пізно заберуть без зброї
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01.11.2022 10:41
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опача.
США з Китаєм нарешті порозумілись? поділять світ на двох і закриють "цуцику без зубів" його огидного писка?
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01.11.2022 10:24 Відповісти
Якась хірня з перекладами..

китайсько-російсько-англійсько-українським.

президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.

Ні..уя не зрозумів.
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01.11.2022 10:29 Відповісти
Да уже минимум пол года, как Китай зацеловался из США в десны, во имя дружбы на века, где места лаптестану , априори, не предвидится.
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01.11.2022 10:32 Відповісти
https://youtu.be/Hlzlaz7hBjM https://youtu.be/Hlzlaz7hBjM Китай залишився без технологій |
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01.11.2022 10:31 Відповісти
США зламали чайну............
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01.11.2022 10:33 Відповісти
У кацапських нацистів від ***** вже - істерика . .
----------------------------

https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ

Путин:
«А мы же обязались обеспечить эту безопасность. А если - вы меня извините за простоту выражений - если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы
«А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов. Поэтому мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.»
«Но для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились - они взяли и потом все выбросили в корзину. Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит»
«Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН... Но пусть тогда они проведут работу с Украиной - Украина должна гарантировать, что угроз для судов России создаваться не будет. Это же не шутки. Этот подводный аппарат - 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет - там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы.»
------
Какая же *****.. Какой же ублюдок.. ** твою мать.. Вы кого в президентах терпите?.. Это же не предатель, это.. *****, я не знаю, как это назвать! Что ты такое?

Тебе флот ********* и мост, а ты говоришь что Россия должна и где будет винов..

..*****, нет. Эта тварь всё равно не понимает человеческого языка. Он ********. Сделайте, *****, кто-нибудь что-то! Он же всё! Уберите его хоть кто-то! ****…

В первый раз за 4 года ведения канала у меня нет слов. Я в шоке. Могу только нечленораздельно ругаться, простите.. *****…

Российской Федерации ******.
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01.11.2022 10:33 Відповісти
Китай втрачає гроші. Більше Китаю нічого не цікаво. Свої землі у рашки вони рано чи пізно заберуть без зброї
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01.11.2022 10:41 Відповісти
Хмыря мавзолейного Эрдоган и Си опустили ниже погреба...🤣
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01.11.2022 10:43 Відповісти
Китай кстати выступил гарантом безопасности Украины ещё в 2013 году...,об этом напомнил известный блогер из США Юрий Швец недавно,в одном из своих видосов...,как выполняет это обязательство товаристч Си..., можете оценить сами...
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01.11.2022 10:59 Відповісти
Единственный вариант для США столкнуть лбами коммуняк со снежной Нигерией. На немощных европейских пуделей надежды мало.
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01.11.2022 11:16 Відповісти
Не будут они сталкиваться лбами. Свинорыл свинорылу пятак не откусит. Просто хрюсия обгадилась и китайцы пытаются публично дистанцироваться от неудачников. Но при этом помогают хрюсии всем, чем могут в пределах не вызова серьезного гнева Запада.
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01.11.2022 12:21 Відповісти
Ублюдочный Китай стелет себе соломку, перед полным озвездюливанием тупой свинорылой выгребной ямы по разуму. Если бы свинарник имел успехи в войне против Украины, то китайцы сыпали бы угрозами направо и налево.
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01.11.2022 12:18 Відповісти
Хто на кому стояв?
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01.11.2022 12:58 Відповісти
Какой то бред. Китаю выгодна победа параши в Украине. Запасы лития и хлеб.
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01.11.2022 13:33 Відповісти
 
 