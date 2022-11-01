Путін зробив "цікавий" коментар щодо побоювань Китаю з приводу ведення війни проти України, - Держдеп США
Побоювання Китаю не дивні, оскільки Росія кидає виклик усьому, що Пекін відстоює десятиліттями
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС КНР Ван Ї "не чув нічого, чого у Вашингтоні не чули раніше про підхід Китаю до війни".
"Цікаво, що президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.
Також, він додав, що побоювання Китаю не дивні, оскільки Росія кидає виклик усьому, що Пекін відстоює десятиліттями.
"КНР послідовно підкреслює роль суверенітету, недоторканність кордонів, право країн світу визначати свою зовнішню політику. Ось що поставлено на карту, коли йдеться про війну Росії проти України", - підсумував речник Держдепу.
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США з Китаєм нарешті порозумілись? поділять світ на двох і закриють "цуцику без зубів" його огидного писка?
китайсько-російсько-англійсько-українським.
президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам'ятаю, що росіяни приватно чули від Китаю про побоювання з приводу ведення Росією цієї війни проти народу України", - пояснив Прайс.
Ні..уя не зрозумів.
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https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ
Путин:
«А мы же обязались обеспечить эту безопасность. А если - вы меня извините за простоту выражений - если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы.»
«А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов. Поэтому мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.»
«Но для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились - они взяли и потом все выбросили в корзину. Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит»
«Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН... Но пусть тогда они проведут работу с Украиной - Украина должна гарантировать, что угроз для судов России создаваться не будет. Это же не шутки. Этот подводный аппарат - 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет - там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы.»
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Какая же *****.. Какой же ублюдок.. ** твою мать.. Вы кого в президентах терпите?.. Это же не предатель, это.. *****, я не знаю, как это назвать! Что ты такое?
Тебе флот ********* и мост, а ты говоришь что Россия должна и где будет винов..
..*****, нет. Эта тварь всё равно не понимает человеческого языка. Он ********. Сделайте, *****, кто-нибудь что-то! Он же всё! Уберите его хоть кто-то! ****…
В первый раз за 4 года ведения канала у меня нет слов. Я в шоке. Могу только нечленораздельно ругаться, простите.. *****…
Российской Федерации ******.