Пентагон не підтверджує інформацію ГУР, що Іран надасть РФ балістичні ракети

У Пентагоні поки що не підтвердили заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що Іран надасть Росії балістичні ракети малої дальності найближчим часом.

Про це на брифінгу повідомив високопосадовець Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, у Пентагоні бачили повідомлення у пресі про те, що іранські ракети нібито мають бути надіслані до Росії у листопаді, щоб окупанти могли застосовувати їх проти України.

Він зазначив, що Вашингтон поки що не має жодної інформації, яку можна надати з цього приводу.

Раніше Буданов заявив, що Росія застосує проти України іранські балістичні ракети малої дальності (SRBM) - Fateh-110 і Zolfaghar SRBM у листопаді, ці ракети здатні вражати цілі на відстані від 300-700 км.

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