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Новини Війна
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Пентагон не підтверджує інформацію ГУР, що Іран надасть РФ балістичні ракети

пентагон

У Пентагоні поки що не підтвердили заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що Іран надасть Росії балістичні ракети малої дальності найближчим часом.

Про це на брифінгу повідомив високопосадовець Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, у Пентагоні бачили повідомлення у пресі про те, що іранські ракети нібито мають бути надіслані до Росії у листопаді, щоб окупанти могли застосовувати їх проти України.

Він зазначив, що Вашингтон поки що не має жодної інформації, яку можна надати з цього приводу.

Раніше Буданов заявив, що Росія застосує проти України іранські балістичні ракети малої дальності (SRBM) - Fateh-110 і Zolfaghar SRBM у листопаді, ці ракети здатні вражати цілі на відстані від 300-700 км.

Також читайте: Пентагон почав стежити за обліком західної зброї в Україні: американські військові проводять інспекції

Автор: 

Буданов Кирило (492) Іран (2032) Пентагон (1428) розвідка (3863) ракети (4026)


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Топ коментарі
+7
Хай Бунанов помиляється цього раз… ми тільки за
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01.11.2022 10:36
+3
Первое ноября. Дед Байден, где ленд-лиз?
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01.11.2022 10:35
+3
Хватит херню разводить.
Сейчас идет безвозмездная военная помощь, которую не надо возвращать. И идет в больших объёмах.
А ленд лиз предоставляет кацапстан в виде трофеев.
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01.11.2022 11:08
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Первое ноября. Дед Байден, где ленд-лиз?
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01.11.2022 10:35 Відповісти
На папері.
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01.11.2022 10:38 Відповісти
Ну а папір все стерпить, як кажуть.
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01.11.2022 11:21 Відповісти
Допоки не передадуть усе в рамках допомоги, ленд ліз не включать. Там зброю потрібно заказати,виготовити і передати на користування. Це потребує час. Тут Буданов фігурує, то почитайте про його ленд ліз по знищенню ворожих гелікоптерів десь там за 600 км від війни
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01.11.2022 10:38 Відповісти
Поки не передадуть Беню в штат Деловер, постачань не буде.
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01.11.2022 10:54 Відповісти
Не приписуйте Бені статусу ні могікана ні ще когось.Воно просто паразит на економіці України
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01.11.2022 11:07 Відповісти
Україна не стала позаблоковим созником США, тому що відмовилась передати Беню правосуддю США. Така можливість була коло року тому.
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01.11.2022 12:20 Відповісти
Хватит херню разводить.
Сейчас идет безвозмездная военная помощь, которую не надо возвращать. И идет в больших объёмах.
А ленд лиз предоставляет кацапстан в виде трофеев.
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01.11.2022 11:08 Відповісти
схоже основна мета підписання Закону про ленд-ліз це тролінг *****
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01.11.2022 11:19 Відповісти
Хай Бунанов помиляється цього раз… ми тільки за
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01.11.2022 10:36 Відповісти
Тут ще питання, чи помиляється, чи умисно ... "робить такі заяви"
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01.11.2022 11:14 Відповісти
що ти маєш на увазі? якщо він "умисно" хоче більше протиракетних засобів це непоганий хід
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01.11.2022 11:21 Відповісти
а якщо він прикриваючись бажанням отримати "більше протиракетних засобів" спровокує ворожнечу/недовіру/протидію двох розвідок?
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01.11.2022 11:30 Відповісти
приблизно як ситуація з ООН:
* Ізраїль! Дай зброю, технології, інформацію!
А щоб тобі краще думалося ми проголосуємо проти тебе в ООН.
* Демократичний світ! Давайте більше зброї і швидчиш!
А допоки ти збираєшся з думками, ми підтримаємо Китай на голосуванні в ООН.
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01.11.2022 11:35 Відповісти
після "вагнергейту" це не має значення
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01.11.2022 11:35 Відповісти
от, тільки на це й надія
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01.11.2022 11:38 Відповісти
Пентагон і про дрони не підтверджував. Щось цей Пентагон лажає.
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01.11.2022 10:36 Відповісти
Штирлиц,вы профукали Украину за три дня,я вас оштрафуют на миллиард долларов США и вы с этой минуты не полковник Исаев...
Герр путлер,радистка Кэт умерла от разрыва сердца..явки провалены,связь с бункером утеряна...🦍🤣
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01.11.2022 11:13 Відповісти
А вообще конечно странно все это. Самая сильная в мире страна не хочет передать воюющей Украине ракеты на 300-500 км , для сдерживания обнаглевшей русни , разбивающей нашу инфраструктуру, а опоясанный санкциями Иран взял да и передал воюющей русне большое количество дальнобойных дронов. П.С. Про асфальт писать не нужно , я за шоумена не голосовал и никогда не считал его дальновидным политиком. Но в одиночку ни одна европейская страна не потянула бы военное противостояние с рашкой.
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01.11.2022 11:27 Відповісти
Запад не хочет злить население рашки, оно им понадобится чтобы свалить Путина. И вообще они всегда хотят всем нравиться. Типа ваши враги украинцы, а не мы.
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01.11.2022 11:36 Відповісти
Кто там свалит пуйла? Перепуганное стадо рабов , которым в очко дубинки мусора засовывают? Вся их оппозиция не скрывает ( как и в Беларашке) , что надежда свергнуть психопата только на победу ВСУ . П.С. А чего это у Вас пуйло вдруг путином стало , да еще и м заглавной буквы?
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01.11.2022 11:40 Відповісти
Просто стрелять по рашке нельзя и все. Так думает Байден, точнее его советники.
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01.11.2022 11:43 Відповісти
В этом то и проблема. Ну вот отогнало ВСУ русню на границы даже 1991 года, все ок . А они будут раз в неделю с Каспия фуячить ракетами по Украине. И дальше что? Надежное ПВО и ПРО как в Израиле мы не потянет и финансово и территории другие.
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01.11.2022 11:54 Відповісти
В рік з України виводилось 75 млрд. доларів, цього вистачить щоб рашистів У Владивостоку обстрілювати. Це більше кацапського військового бюджету. Але для цього владі треба перестати красти, а це для неї нереально.
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01.11.2022 12:08 Відповісти
Згоден з Вами . У голожопого Пакистана есть возможность содержать ЯО, а мы яхтами и заграничной недвижимостью наших олигархов и чиновников только можем похвастаться. Может после войны кардинально что-то изменится , но учитывая за кого опять проголосует наш народ надежда очень слабая.
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01.11.2022 12:17 Відповісти
А за кого надо голосовать? фио пожалуйста
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01.11.2022 13:20 Відповісти
про дрони теж не підтверджували
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01.11.2022 18:55 Відповісти
 
 