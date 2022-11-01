"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама розпочала", - Держдеп США

Заяви Росії про вихід із Чорноморської зернової ініціативи мають "негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку".

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України", - наголосив він.

Ціни на продовольство у світі знову почали зростати внаслідок невизначеності навколо чорноморської зернової угоди. Прайс зазначив, що США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі: "Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування".

За його словами, жодна інша країна "не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море".

"Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують", - наголосив речник Держдепу.

Спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до зернової угоди означатимуть "колективне покарання, або колективне вимагання", підсумував він.

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