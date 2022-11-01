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Новини Війна
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"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама розпочала", - Держдеп США

путін

Заяви Росії про вихід із Чорноморської зернової ініціативи мають "негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку".

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України", - наголосив він.

Ціни на продовольство у світі знову почали зростати внаслідок невизначеності навколо чорноморської зернової угоди. Прайс зазначив, що США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі: "Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування".

За його словами, жодна інша країна "не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море".

"Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують", - наголосив речник Держдепу.

Спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до зернової угоди означатимуть "колективне покарання, або колективне вимагання", підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив із Гутеррішем і Шольцом про "зернову угоду" й ракетний терор РФ

Автор: 

Держдепартамент США (1629) зерно (3119) росія (65223) США (22861) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+5
И опять мы приходим к пониманию, что только военное сопровождение конвоев с украинским зерном и всем остальным, заменит всякие непонятные "соглашения" с Рашей, где нам разрешают ( непонятно правда с какого перепуга запрещали) экспортировать своё же, в обмен на частичное снятие с фюрера санкций ( экспорт её удобрений). Давайте не втягивать самих себя в дальнейший абсурд и бесконечное обсуждение всякой ерунды, которые генерируется бункерным в гигантских масштабах
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01.11.2022 10:42
+4
Да хрен с теми неграми и арабами. у нас вон еще трохи и энергетическая система ляжет. Дайте нам томогавки, а лучше введите войска. Закончим эту хрень быстро и четко. И раз и навсегда. сцыкуны, а не легендарные солдаты НАТО какие-то получается, какими пугали кацапов 30 лет. А по факту они таой же миф как и вторая армия в мире...
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01.11.2022 10:39
+4
Хватит рассусоливать.... Добавляйте санкций уже... Вас этот дибил не услышит
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01.11.2022 10:40
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Да хрен с теми неграми и арабами. у нас вон еще трохи и энергетическая система ляжет. Дайте нам томогавки, а лучше введите войска. Закончим эту хрень быстро и четко. И раз и навсегда. сцыкуны, а не легендарные солдаты НАТО какие-то получается, какими пугали кацапов 30 лет. А по факту они таой же миф как и вторая армия в мире...
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01.11.2022 10:39 Відповісти
Робить. Бо на расєє їжи нема,тільки їдло.
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01.11.2022 10:40 Відповісти
Хватит рассусоливать.... Добавляйте санкций уже... Вас этот дибил не услышит
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01.11.2022 10:40 Відповісти
И опять мы приходим к пониманию, что только военное сопровождение конвоев с украинским зерном и всем остальным, заменит всякие непонятные "соглашения" с Рашей, где нам разрешают ( непонятно правда с какого перепуга запрещали) экспортировать своё же, в обмен на частичное снятие с фюрера санкций ( экспорт её удобрений). Давайте не втягивать самих себя в дальнейший абсурд и бесконечное обсуждение всякой ерунды, которые генерируется бункерным в гигантских масштабах
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01.11.2022 10:42 Відповісти
Да. путєн сосе йух сам у себе. Таким образом харчується. Не звертайте уваги на це чмо.
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01.11.2022 10:48 Відповісти
Де рососсія, там завжди війна.
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01.11.2022 10:53 Відповісти
Странные , эти американцы , они до сих пор считают ***** и орков адекватными Это называется руськая смекалка Вопрос в другом, Почему США и Британия до сих пор терпит пиратство Тогда и обезьян с Магадиши , можно приласкать Чем Сомали хуже .Вообще есть такое понятие , как самовывоз . Продали зерно в Порту Одесса , а дальше это ваши проблемы . Пусть ZIM к примеру занимается . Есть юристы на эту хитрую Жопу с ЯО , у расии есть недвиж и куча других няшек за рубежом . Можно все отобрать
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01.11.2022 10:54 Відповісти
Тут все очень просто , никто не хочет воевать , из-за маразма кремля и выдуманных причин . А у Украины просто нет другого выхода , все это понимают . Но по факту , эта война не только Украины и Запад мог бы же и поучаствовать . Потому что , скоро торкнет всех .
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01.11.2022 11:02 Відповісти
На Засрашці ніколи не переймалися що будуть їсти їх кацапараби а то вони будуть перейматися за когось там у світі..... невже досі Америка не зрозуміла хто такі рашисти?.... може й правда "тупі" ..... я вже не знаю.
Війсковий супровід короблями НАТО суден з продукцією й хай спробує, резикне ***** щось зробити.
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01.11.2022 11:05 Відповісти
ЩОБ підороzія не робила ЇЖУ зброєю у війні США, Велика БРИТАНІЯ країни Європи та НАТО мають НЕГАНО...!!! надати ЗСУ УКРАЇНИ багато цільові військові літаки винищувачі-бомбардувальники і ракети середньої дальності, щоб різко охолодити кремлядських балванів підороzії...!!!

Туреччина має НАГЛУХО ЗАКРИТИ БОСФОР для проходження підоруzкіх кораблів та кораблів, що прямують до підоруzії...!!!
НАСРАТИ на усі міжнародні конвенції про БОСФОР так само, як це робить підоруzія з усіма конвенціями та угодами...!!!

ПОВТОРЮЮ ще раз, що повне знищення чорноморського флоту підоруzії у Чорному та Азовському морях та знищення кримського моста призведе до повної ізоляції підороzії від ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ на сотні років та призведе до військового повстання НАРОДІВ КАВКАЗУ, що призведе до повного розвалу підороzії...!!!

ВІЙНА в УКРАЇНІ закінчиться на наступний день, після того коли прилетять літаки і знищуть чорноморський флот підороzії до тла та *********** керченський міст...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ, що боронять НАШУ БАТЬКІВЩИНУ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ УСІМ ПОЛЕГЛИМ ГЕРОЯМ ТА НЕВИННО УБІЄНННИМ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ пфідороzам ...!!!
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01.11.2022 12:38 Відповісти
 
 