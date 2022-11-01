Росіяни вкрали води на 15,5 мільярда гривень: з 27 лютого вона безконтрольно надходить з окупованої Херсонщини до Криму

Від початку повномасштабного вторгнення Росії через Північнокримський канал до півострова витекло 410 мільйонів кубічних метрів води. Неконтрольований витік стався після того, як російські військові зруйнували тимчасову споруду Каховського водосховища на Херсонщині.

Фахівці Державної екологічної інспекції України підрахували збитки, заподіяні Україні через агресію РФ, ідеться на офіційній сторінці установи, інформує Цензор.НЕТ.

Держекоінспекція повідомляє, що російські військові контролюють усі гідротехнічні споруди Північнокримського каналу від початку вторгнення. 27 лютого вони зруйнували тимчасову споруду, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу. Відтоді вода безконтрольно надходить до Криму.

"З метою притягнення держави-агресора до відповідальності та подальших репарацій, фахівцями Держекоінспекції спеціально розроблено Методику визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами", - повідомляє Державна екологічна інспекція України.

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Фахівці наголошують, що такими діями Росія завдає колосальної шкоди навколишньому середовищу та природним ресурсам України.