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Росіяни вкрали води на 15,5 мільярда гривень: з 27 лютого вона безконтрольно надходить з окупованої Херсонщини до Криму

канал,крымский

Від початку повномасштабного вторгнення Росії через Північнокримський канал до півострова витекло 410 мільйонів кубічних метрів води. Неконтрольований витік стався після того, як російські військові зруйнували тимчасову споруду Каховського водосховища на Херсонщині.

Фахівці Державної екологічної інспекції України підрахували збитки, заподіяні Україні через агресію РФ, ідеться на офіційній сторінці установи, інформує Цензор.НЕТ.

Держекоінспекція повідомляє, що російські військові контролюють усі гідротехнічні споруди Північнокримського каналу від початку вторгнення. 27 лютого вони зруйнували тимчасову споруду, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу. Відтоді вода безконтрольно надходить до Криму.

"З метою притягнення держави-агресора до відповідальності та подальших репарацій, фахівцями Держекоінспекції спеціально розроблено Методику визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами", - повідомляє Державна екологічна інспекція України.

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Фахівці наголошують, що такими діями Росія завдає колосальної шкоди навколишньому середовищу та природним ресурсам України.

Автор: 

Крим (14161) окупація (6697) вода (1178) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+10
Вода не может самотеком поступать в окупированный крым. Там есть насосные станции которые ее перекачивают. Почему по етим насосным станциям еще не прилетело? Только потому что кто то из наших властей в доле
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01.11.2022 10:57
+8
То что украли две плиты не сделало канал непригодным. А то что я 8 лет кричал что нужно тот канал перекопать и разровнять землей и засыпать отходами чтобы у рашистов небыло и соблазна его захватывать так мне говорили что я паникер и зрадофил. Ту теперь как называется кусайте себя за жопу и наблюдайте как окупанты хозяйничают в вашем доме.
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01.11.2022 11:04
+4
Ето по тому каналу о котором у нас 8 лет рассказывали что он уже разрушен и поставки воды по нему не возможны?
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01.11.2022 10:54
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коли взірвали дніпровський водозабір на Миколаїв, то за декілька діб, за оцінками спеціалістів, 40млн кубів витекло на землю...це теж треба врахувати злодіям
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01.11.2022 10:53 Відповісти
кацапія )(уйло - недокраїна злодіїв та окупантів !!!
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01.11.2022 10:54 Відповісти
вода в Крым без цианидов ?
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01.11.2022 10:54 Відповісти
Ето по тому каналу о котором у нас 8 лет рассказывали что он уже разрушен и поставки воды по нему не возможны?
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01.11.2022 10:54 Відповісти
там дійсно розікрали плити, але русня відновила
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01.11.2022 10:59 Відповісти
То что украли две плиты не сделало канал непригодным. А то что я 8 лет кричал что нужно тот канал перекопать и разровнять землей и засыпать отходами чтобы у рашистов небыло и соблазна его захватывать так мне говорили что я паникер и зрадофил. Ту теперь как называется кусайте себя за жопу и наблюдайте как окупанты хозяйничают в вашем доме.
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01.11.2022 11:04 Відповісти
ти крикун...це точно! Не розумієш ні в меліорації ні фіга, ні в житті. Даєш поради що де треба вдарити, начебто представник Генштабу ЗСУ сидить тут і очікує твоїх порад. С чого ти взяв що вкрали 2 плити? Кацапи 2 тижні працювали вдень і вночі щоб відновити подачу! Що ти блд, зібрався рівнять як українською частиною каналу херсонські сільгоспвиробники користувались, а те що під кацапами як дістати? І взагалі, якщо забув, Крим- це Україна!
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01.11.2022 11:16 Відповісти
дятел кацпаский - Крым это Украина и мы его скоро освободим - вода понадобится - а за весь ущерб твои кацапы и заплатят или их дети
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01.11.2022 11:35 Відповісти
То что ты сепарье *бучее работаешь на врага под предлогом что крым ето Украина не сделает тебе поблажки когда тебя поймаем и посадим на бутылку как ты ето любишь
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01.11.2022 12:03 Відповісти
Они кстати так и не заплатили за 2013-2014 гг. Тогда это проскакивало в СМИ. Теперь поздно все.
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01.11.2022 15:15 Відповісти
заплатят никуда не денутся даже когда рашки не будет то скважины и копальни останутся
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01.11.2022 17:56 Відповісти
Вода не может самотеком поступать в окупированный крым. Там есть насосные станции которые ее перекачивают. Почему по етим насосным станциям еще не прилетело? Только потому что кто то из наших властей в доле
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01.11.2022 10:57 Відповісти
первая насосная станция под Джанкоем...
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01.11.2022 11:02 Відповісти
Не росціяни а кацапи. Далі по тексту мб.
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01.11.2022 10:57 Відповісти
Так...це все кацапи...росіяни ні при чому.
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01.11.2022 11:26 Відповісти
буряти саме росіяни і аж ніяк не кацапи

і кадировці так само
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01.11.2022 12:59 Відповісти
Заплатять за все. З відсотками + екологія та відновлення. Сьогодні вже одне покоління кацапів приречене на пожиттєву виплату репарацій Україні. Чим довше вони будуть "воювати" тим більше поколінь будуть змушені платити відсоток з продаж і зарплат. Ось так ми і отримаємо вже не "по два раба", а "по три" на кожного українця. Прикольно те що то колись було пропагандистським фейком стає реальністю. А землі нам своєї завжди вистачало!
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01.11.2022 10:59 Відповісти
я гидую таких рабив
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01.11.2022 23:30 Відповісти
Згоден, але ми їх з "за поребрика" не побачимо.
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02.11.2022 04:10 Відповісти
Мрія Арахамії збулась.
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01.11.2022 11:00 Відповісти
Мрія арахамії це "прірасті Китаєм" і стати "члєном політбюро" пожізнєнно.
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02.11.2022 04:12 Відповісти
то мабудь так і домовлялись судячи по здачі півдня за "півдня", вибачте за цю фразу. Але пуйло "кинув" наших "домовлянтів" і далі все пішло "не так". Хтось думав що з гопником-беспрєдєльщиком все буде інакше?????
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01.11.2022 11:02 Відповісти
Мда,а писали,що це далеко не легко перезапуск води в крим.
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01.11.2022 11:05 Відповісти
ага, нажаль не памятаю прізвищ тих ыкспердів, які ше в березні заявляли, шо - "на вастанавлєніє падачі вади, нужна полгода ілі - ГОД"!!!!
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01.11.2022 12:13 Відповісти
Цап-царап путлер сказал не случайно....🦍🦍🦍Мавзолейные Обезьяны всегда так делают...
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01.11.2022 11:08 Відповісти
Перед смертю не нап'ються.
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01.11.2022 11:09 Відповісти
А хто не підірвав насосні станції?
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01.11.2022 11:12 Відповісти
перша під Джанкоєм...сходиш підірвеш?
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01.11.2022 11:17 Відповісти
Тут чомусь намальовано Таврійськ

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01.11.2022 13:33 Відповісти
ці всі підрахунки до сраки

світ не може зброєю норм допомогти досі, то процес компенсації збитків - лише у вологих мріях балаболів, яким більше нема чого робити на держ посадах
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01.11.2022 11:43 Відповісти
 
 