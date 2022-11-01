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Новини Війна
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Росія б’є по енергоінфраструктурі, однак Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей, - єврокомісар Сімсон

тец,обстріл

Європейська комісія вражена стійкістю української енергосистеми, попри війну і ракетні атаки росіян, проте перед Україною стоять величезні виклики.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Виклики, які має подолати український енергетичний сектор, звичайно, величезні. Вражаюче, що енергетична система залишалася майже повністю функціональною до цієї осені, протягом цих місяців війни. І навіть зараз, попри те, що Росія направляє свої удари проти енергетичної інфраструктури, Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей", - сказала вона.

Сімсон зазначила, що це є свідченням надзвичайної стійкості та хоробрості чоловіків і жінок, які працюють в українському енергетичному секторі.

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Єврокомісія (2159) енергетика (2597) електроенергія (6198)


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У нас величезні борги населення за електрику і газ. Якщо не почати повертати то ні за що буде ремонтувати. Я розумію що можна не платити до кінця війни, але, повірте, дорожче обійдеться і скоро зима...
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01.11.2022 11:22 Відповісти
Це поки на складах ще є запчастини. Ахметка вже заявив, що закінчуються.
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01.11.2022 11:25 Відповісти
12 країн оголосили про надання енергетичного обладнання , щоб замінити ним - пошкоджене українське .
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01.11.2022 11:47 Відповісти
Ну так ви, європейські довбні, напевно дивитесь на це як в зоопарку на бійку мавп, як цікаво, скільки ще та Україна витримає, коли ж її вже доб'ють, ойойой, яка занепокоєність. Людство себе вичерпало, знищуйте це, несіть наступне.
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01.11.2022 11:29 Відповісти
путін своїми ударами по енергосистемі України намагається посіяти серед населення паніку. На ці дії рашки потрібно так само завдавати ударів по кацапській енергосистемі. (Тут уже люди скидали розташування кацапських електростанцій - в середньому близько тридцяти км)
Якщо Зеленський не може відповідати дзеркально на удари путіна, то йому не місце на посаді президента України.
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01.11.2022 12:03 Відповісти
 
 