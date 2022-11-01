Росія б’є по енергоінфраструктурі, однак Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей, - єврокомісар Сімсон

Європейська комісія вражена стійкістю української енергосистеми, попри війну і ракетні атаки росіян, проте перед Україною стоять величезні виклики.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Виклики, які має подолати український енергетичний сектор, звичайно, величезні. Вражаюче, що енергетична система залишалася майже повністю функціональною до цієї осені, протягом цих місяців війни. І навіть зараз, попри те, що Росія направляє свої удари проти енергетичної інфраструктури, Україні вдалося відновити значну частину пошкоджених потужностей", - сказала вона.

Сімсон зазначила, що це є свідченням надзвичайної стійкості та хоробрості чоловіків і жінок, які працюють в українському енергетичному секторі.

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