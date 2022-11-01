Федоров: "Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й - до побачення"
Очільник Мінцифри Михайло Федоров закликав звільнити кожного четвертого держслужбовця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова Міністерства цифрової трансформації у своєму телеграм-каналі.
"Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й - до побачення, протягом тижня не знайшов рішення - до побачення", – написав Федоров.
Топ коментарі
+13 Роман Кокоровець
показати весь коментар01.11.2022 11:29
+12 Підлога Маккартні
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+7 дмитрий #513526
показати весь коментар01.11.2022 11:32
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Кожен четвертий залишається, всі інші - до побачення!
Підстава: оскільки держслужбовці отримують свій дохід від Держави, то вони мають чіткий мотив її захищати під час війни.
Досить вже пхати непотріб на передову. Фронт не місце для гандонів.
минус пенси, инвалиди, вчителя, ЗСУ.
-дармоїдів пару мільйонів-
Т. Джефферсон.
Прийшов на посаду, за яку платять овердохера бабосів, за півроку не показав жодного результату - пішов на ***. І тільки так.
Зє"чмобік грьобаний....
В нормальних країнах аналітичні центри (відділи) працюють, а у нас якісь дибільні радники типу абдристовича, подоляка і Ко.
Як Кучма придумав, давати хлібну роботу непотрібну якого зняли з посади, чи кумам, чи шурякам, так до цього часу і тягнеться це лайно.
вони арахамии, гетьманцеви, та інши миліони держ службовців, нас сжеруть
Интернет-жулик Фьодоров типичный представитель зелёной шоблы
Занимался ботофермой для Гундосика в время выборов.