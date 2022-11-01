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Федоров: "Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й - до побачення"

чиновник,чиновники,госслужащие,служащие,служащий

Очільник Мінцифри Михайло Федоров закликав звільнити кожного четвертого держслужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова Міністерства цифрової трансформації у своєму телеграм-каналі.

"Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й - до побачення, протягом тижня не знайшов рішення - до побачення", – написав Федоров.

Також читайте: Цьогоріч в Україні скоротять 30% штату чиновників, - Шмигаль

Автор: 

чиновник (802) реформи (3207) Федоров Михайло (878)


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Топ коментарі
+13
Федоров ти четвертий! іди геть розбійник !
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01.11.2022 11:29
+12
А то всяких радныков понаразводили. радныков как у собаки блох. У одного зели радникав шото около двух десятков!!!
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01.11.2022 11:31
+7
Громкое заявление, но нереалистичное. Тот кто его должен принимать совсем на Маск ( очень сильно мягко говоря), а наш госаппарат ( полностью разложившийся, коммерциализованный и непрофессиональный) далеко не Твиттер
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01.11.2022 11:32
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оце гарно)
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01.11.2022 11:28 Відповісти
Тільки не 1/4 а всі 73
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01.11.2022 11:35 Відповісти
Гарно, це коли робити, шо кажешь. А тут просто балтология від зеленого стада. Хоча вам подобається локшина на вушках.
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01.11.2022 12:23 Відповісти
Федоров ти четвертий! іди геть розбійник !
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01.11.2022 11:29 Відповісти
А то всяких радныков понаразводили. радныков как у собаки блох. У одного зели радникав шото около двух десятков!!!
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01.11.2022 11:31 Відповісти
Так выгонят нормальных, останутся только радныкы...
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01.11.2022 12:03 Відповісти
кожен перший зелений-нхй.
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01.11.2022 11:31 Відповісти
Громкое заявление, но нереалистичное. Тот кто его должен принимать совсем на Маск ( очень сильно мягко говоря), а наш госаппарат ( полностью разложившийся, коммерциализованный и непрофессиональный) далеко не Твиттер
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01.11.2022 11:32 Відповісти
І тільки так.
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01.11.2022 11:33 Відповісти
бггг ... тебе первым нужно на мороз выкинуть ... я в января делал и забирал в одном областном центре электронный ключ для ФЛП и это все было организовано на уровне Зимбабве, где я не был никогда, но африканщина сама пришла ко мне ....
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01.11.2022 11:33 Відповісти
Якщо Ви клієнт Приватбанку, електронний ключ робиться самостійно в декілька кліків через приват24. І зробити це можна всюди, де є мобільний зв'язок чи інтернет
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01.11.2022 12:20 Відповісти
Той який в нас то всих, а на заміну волонтери, в начальство хлопці с Оленівки, бахмуту та інших нехолодних точок.
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01.11.2022 11:34 Відповісти
Краще так:
Кожен четвертий залишається, всі інші - до побачення!
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01.11.2022 11:35 Відповісти
Всіх замінить вони вже дістали оті радники помічники. Заступники.
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01.11.2022 11:39 Відповісти
Федорову теж треба сказати "До побачення!"
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01.11.2022 11:40 Відповісти
Дайош всіх звільнити, це ж така економія. Вирішення проблем просто через звільнення... Це так в стилі цієї влади. Прості рішення - всіх на вулицю, всіх на біржу по мінімалку.
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01.11.2022 11:43 Відповісти
Гість ютюбканалів Р.Світан подав іншу ідею щодо держслужбовців - мобілізувати їх у діючі війська і відправити спочатку в учбові центри, а потім "за призначенням".
Підстава: оскільки держслужбовці отримують свій дохід від Держави, то вони мають чіткий мотив її захищати під час війни.
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01.11.2022 11:45 Відповісти
Це буде приблизно так виглядати: сдалися оркам після 1 хвилини на передовій, і попутно віддали їм все що могли.
Досить вже пхати непотріб на передову. Фронт не місце для гандонів.
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01.11.2022 12:07 Відповісти
Взять прроззоро, все данные паспортов в открытом доступе, прописка, адреса. Вы дебилы, Федоров это к тебе напрямую относится. Милованов признался что дебил. Его перевели крысить в укроборонпром. ..
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01.11.2022 11:46 Відповісти
Шмигаль вже скоротив тепер федоров а чиновників стає все більше -реформи млять
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01.11.2022 11:47 Відповісти
Ідіот-популіст. В нас і так проблема з кадрами, бо держслужбовці нижніх ланок отримують копійки (подекуди тупо мінімалку) і масово звільняються, а він ще пропонує їм навантаження збільшити та працювати за 2-3-4 осіб. Це щоб звільнилася решта і працювати було взагалі нікому?
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01.11.2022 11:51 Відповісти
Брехня, в країні 5,4 мільйонів бюджетників, з 9 мільйонів осіб працездатного віку
минус пенси, инвалиди, вчителя, ЗСУ.
-дармоїдів пару мільйонів-
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01.11.2022 12:40 Відповісти
Це 50тисячна армія перевіряючих-а толку нуль, нема кому працювати? 30%бізнесу нема, вже нікого перевіряти, будем далі їх кормити?
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01.11.2022 15:37 Відповісти
Федоров прекрасно знає, як працюють держслужбовці, та на кого вони працюють. Починати потрібно з ОП - з непрофесійних і проросійських заступників та радників. Але там мабуть пропорція 4/1, а не 1/4.
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01.11.2022 11:53 Відповісти
«Саме важке завдання, для любої посадової особи - це посадити потрібну людину на потрібне місце.»
Т. Джефферсон.
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01.11.2022 12:29 Відповісти
У серіалі "Слуга Народу", саме так і було зроблено. Звільнено кожного четвертого держслужбовця.. Чому ж в реальності, резидент Зеленський за більш ніж 2.5 роки президентства цього не зробив? Питання звісно риторичне.
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01.11.2022 11:57 Відповісти
Тому, що Ви обирали Голобородька, а до влади прийшов Єрмак і Ко, прикриваючись актором Зеленським. Це не кіно, любі мої, це - жорстока реальність. Тут не вийде посидіти перед телевізором, полюбуватись героями, потішитись перемогою справедливості і піти спати.
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01.11.2022 12:29 Відповісти
Тільки звільнювати треба не дівчаток з-під столу, а топ-чинуш.
Прийшов на посаду, за яку платять овердохера бабосів, за півроку не показав жодного результату - пішов на ***. І тільки так.
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01.11.2022 12:08 Відповісти
хвьодоров, почни з себе! Dasvidaniya!
Зє"чмобік грьобаний....
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01.11.2022 12:08 Відповісти
четвертого нужно оставить , уволить первых трех , это хорошо и правильно , а то развели бездельников на нашей шее
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01.11.2022 12:09 Відповісти
Радників прибрати, не пробували,, пропозицій немає.
В нормальних країнах аналітичні центри (відділи) працюють, а у нас якісь дибільні радники типу абдристовича, подоляка і Ко.
Як Кучма придумав, давати хлібну роботу непотрібну якого зняли з посади, чи кумам, чи шурякам, так до цього часу і тягнеться це лайно.
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01.11.2022 12:18 Відповісти
Радники ні за що не відповідають , тримають у вигляді ЄДИНОГО ТБ МАРАФОНУ провладну ферму, жеруть усі разом фінансову допомогу заходу а ВОВА ТІЛЬКИ КРИЧИТЬ ДАЙТЕ ЗБРОЮ… Так може скороти спочатку своіх піарщиків
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01.11.2022 12:22 Відповісти
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01.11.2022 12:26 Відповісти
Краще звільнити 100%, та набрати потім до 100тис, скрізь конкурс благочестия, полиграф, громадьскі ради.
вони арахамии, гетьманцеви, та інши миліони держ службовців, нас сжеруть
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01.11.2022 12:33 Відповісти
Уже "наоптимізували" - що працювати немає кому... 😳
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01.11.2022 12:35 Відповісти
КОЖЕН 1Й ПРОСТО НА Х"Й, А КРАЩЕ ЗА ГРАТИ,ТВАРИН!!!!
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01.11.2022 12:36 Відповісти
Кожного четвертого звільнять, їх обов'язки будуть виконувати інші з двух четвертих, а одна четверта блатних та сідяшшіх на грошових потоках як ніхрена не робили так і не не робитимуть. Це ще йде від часів совка. Блатні на блатних посадах як були так і залишаться, а всю роботу будуть робити ті в кого немає "лапи волохатої"
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01.11.2022 12:37 Відповісти
Після кожного скорочення їх стає тільки більше.
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01.11.2022 13:31 Відповісти
Федоров ти на черзі!!!
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01.11.2022 13:32 Відповісти
і набрати таких самих? розробіть для них нові правила і умови роботи. тоді реально знаючих стару систему краще вигнати, бо їх лише могила виправить. чи Федоров думає, що від перестановки ліжок у борделі краще справи підуть? Маск же не лише виганяє, він змінює струкутуру роботи зоставшихся.
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01.11.2022 14:09 Відповісти
Илон Макс обрушил акции предприятий своими ********* и потерял $200 ядров! Классный пример "как надо делать"!

Интернет-жулик Фьодоров типичный представитель зелёной шоблы

Занимался ботофермой для Гундосика в время выборов.
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05.01.2023 03:05 Відповісти
 
 