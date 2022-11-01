Федоров: "Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й - до побачення"

Очільник Мінцифри Михайло Федоров закликав звільнити кожного четвертого держслужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова Міністерства цифрової трансформації у своєму телеграм-каналі.

"Державний апарат потрібно реформувати, як Ілон Маск Twitter. Кожен 4-й - до побачення, протягом тижня не знайшов рішення - до побачення", – написав Федоров.

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