1 листопада у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА
Сьогодні, 1 листопада, протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні, 1 листопада, протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Зберігаймо спокій та довіряймо виключно офіційним джерелам!" - йдеться в повідомленні.
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