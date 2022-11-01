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1 листопада у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА

сапер

Сьогодні, 1 листопада, протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 1 листопада, протягом дня у Вишгородському районі будуть проходити навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Зберігаймо спокій та довіряймо виключно офіційним джерелам!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи Київщини 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно, - ОВА

Автор: 

Київська область (4028) військові навчання (2775) сапер (194)


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