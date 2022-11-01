ЗСУ ліквідували у жовтні понад 12,8 тис. російських окупантів: Це рекордний результат за весь час. ІНФОГРАФІКА
У жовтні було ліквідовано 12 860 російських військових. Це рекордний результат за весь час.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".
Так, у жовтні російські окупаційні війська втратили:
- танки: 344;
- бойові бронемашини: 552;
- артсистеми: 333;
- РСЗВ: 47;
- кошти ППО: 21;
- літаки: 12;
- вертольоти: 31;
- БПЛА: 406;
- крилаті ракети: 151;
- автотехніка та автоцистерни: 357;
- спецтехніка: 23.
Топ коментарі
+16 Zart Arn
показати весь коментар01.11.2022 11:42
+14 Деніс Войцеховський
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+10 Leshek
показати весь коментар01.11.2022 11:30
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Після гугла вичитувати треба.
Слава ЗСУ!
Только не надо кидать в меня тапки, я просто пытаюсь быть объективным. Тот же вертолет это довольно жирная цель, которая уничтожается не в ближнем бою, и заснять момент уничтожения вроде как не сложно (когда у каждого телефон).
Після того як ЗСУ почали їх збивати массово - авіація рф майже не залітає за лінію фронту.
Все що збивається падає на окуповану территорію. Якщо гвинтокрили ще можна якось фіксувати (летять повільно і низько) то з літаками проблемно зафіксувати його пошкодження - ЗСУ б'ють їх на підльоті до лінії фронту.