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ЗСУ ліквідували у жовтні понад 12,8 тис. російських окупантів: Це рекордний результат за весь час. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка

У жовтні було ліквідовано 12 860 російських військових. Це рекордний результат за весь час.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".

Так, у жовтні російські окупаційні війська втратили: 

- танки: 344;
- бойові бронемашини: 552;
- артсистеми: 333;
- РСЗВ: 47;
- кошти ППО: 21;
- літаки: 12;
- вертольоти: 31;
- БПЛА: 406;
- крилаті ракети: 151;
- автотехніка та автоцистерни: 357;
- спецтехніка: 23.

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ЗСУ ліквідували у жовтні понад 12,8 тис. російських окупантів: Це рекордний результат за весь час 01

Автор: 

армія рф (17399) ліквідація (3926) знищення (7251) втрати (4401)


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Топ коментарі
+16
дайте ще раз прочитаю цю приємну новину))

Слава ЗСУ!
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01.11.2022 11:42
+14
"кошти ППО"
Після гугла вичитувати треба.
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01.11.2022 11:28
+10
Слава ЗСУ! Храни их всех Всевышний.
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01.11.2022 11:30
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"кошти ППО"
Після гугла вичитувати треба.
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01.11.2022 11:28 Відповісти
Слава ЗСУ! Храни их всех Всевышний.
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01.11.2022 11:30 Відповісти
Лупайте цих козлів і не спиняйтесь.
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01.11.2022 11:31 Відповісти
І най прибуде Вам Сила і Слава во віки віків.
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01.11.2022 11:33 Відповісти
"Лупайте цих козлів! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено кацапію розбить!".
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01.11.2022 11:52 Відповісти
Во векі вєков. Амінь.
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01.11.2022 12:47 Відповісти
"Епаште ціх козлів...."
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01.11.2022 14:23 Відповісти
дайте ще раз прочитаю цю приємну новину))

Слава ЗСУ!
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01.11.2022 11:42 Відповісти
На виду появление чмобилизованного мяса. Результат всё равно тот самый.
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01.11.2022 11:49 Відповісти
Жнива тривають.
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01.11.2022 11:49 Відповісти
- артсистемы: 333 =) по фен-шую
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01.11.2022 11:50 Відповісти
Як чмобіки підуть повним струменем, то будуть н7ові рекорди. А Пиня колись плакався, що згоріло десь там на раші 120 людей "прі нашєй-то дємографйічєской сітуації". А тут до Нового 2023 120 тис. кацапосвиней впаде - "прі нашєй-то дємографйічєской сітуації".
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01.11.2022 11:58 Відповісти
Свою дємографіческую сітуацію вони зараз за рахунок однієї Херсонської області підіймають далеко вище довоєнного періоду.
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01.11.2022 12:58 Відповісти
То їм ще аукнеться.
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01.11.2022 14:25 Відповісти
в марте мы били колоны, кацапы ходили огромными толпами, еще наивно надеялись взять нас на испуг количеством. А сейчас идут классические бои, лоб в лоб по всему фронту, тем ценнее рекорд.
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01.11.2022 12:09 Відповісти
Редакторе, ППО що, перед знищенням обікрали?
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01.11.2022 12:16 Відповісти
еще четыре таких месяца и мокшандской армии нет
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01.11.2022 12:20 Відповісти
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01.11.2022 12:24 Відповісти
Интересно, почему на Oryx по тем же вертолетам зафиксировано всего 57 штук из заявленных 257. Неужели у нас нет больше фото/видео подтверждений? И если их таки нет, то не перенимает ли наш ГШ конашековские традиции?
Только не надо кидать в меня тапки, я просто пытаюсь быть объективным. Тот же вертолет это довольно жирная цель, которая уничтожается не в ближнем бою, и заснять момент уничтожения вроде как не сложно (когда у каждого телефон).
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01.11.2022 12:24 Відповісти
в боевых условиях не всегда возможно зафиксировать момент попаданий/повреждений. Сбивают вертолеты не диванные герои, целый день в руках держащие телефоны, а солдаты у которых в руках круглосуточно оружие. А те кто их прикрывает больше не в телефоны играются, а по сторонам смотрят на 360 градусов. Потому что сбивать авиацию, как и война в целом, это действие зачастую не безнаказанное - может и прилететь.
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01.11.2022 14:35 Відповісти
Все пояснюється просто - після першого місяця бойових дій коли авіація параши залітала за лінію фронту фіксувати збиті літаки і гвинтокрили було можливо.

Після того як ЗСУ почали їх збивати массово - авіація рф майже не залітає за лінію фронту.
Все що збивається падає на окуповану территорію. Якщо гвинтокрили ще можна якось фіксувати (летять повільно і низько) то з літаками проблемно зафіксувати його пошкодження - ЗСУ б'ють їх на підльоті до лінії фронту.
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01.11.2022 14:06 Відповісти
Браво!
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02.11.2022 02:52 Відповісти
 
 