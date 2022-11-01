ЗСУ ліквідували у жовтні понад 12,8 тис. російських окупантів: Це рекордний результат за весь час. ІНФОГРАФІКА

У жовтні було ліквідовано 12 860 російських військових. Це рекордний результат за весь час.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".

Так, у жовтні російські окупаційні війська втратили:



- танки: 344;

- бойові бронемашини: 552;

- артсистеми: 333;

- РСЗВ: 47;

- кошти ППО: 21;

- літаки: 12;

- вертольоти: 31;

- БПЛА: 406;

- крилаті ракети: 151;

- автотехніка та автоцистерни: 357;

- спецтехніка: 23.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент знищення ворожого вертольота Мі-8 з ПЗРК. ВIДЕО