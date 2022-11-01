Небензя в ООН погрожував суднам із зерном. Кислиця назвав це "крокодилячими слізьми"
Представник Росії в ООН Василь Нєбєнзя 31 жовтня заявив, що окупанти планують блокувати безперешкодне проходження зерновозів у Чорному морі після того, як країна-агресор оголосила про "зупинення" участі в зерновій угоді. Посол України Сергій Кислиця назвав погрози Нєбєнзі "крокодилячими сльозами".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
На обговоренні в ООН Небензя заявив, що домовленості про проходження суден через Чорне море без участі Росії не повинні виконуватися.
"З огляду на наявні факти зловживання гуманітарним коридором і загалом те, що Чорне море залишається зоною бойових дій, ми не можемо допустити безперешкодного проходження суден без нашого огляду і будемо змушені вжити самостійних заходів щодо контролю пропущених Спільним координаційним центром без нашого погодження суховантажів", - сказав російський дипломат.
Кислиця, коментуючи російського представника, заявив, що він "обурений, але не здивований". Дипломат зазначив, що подібні заяви свідчать про те, що Росія завжди загострювала продовольчу кризу як інструмент тиску на світ та шантажу.
"Крокодилові сльози представника Путіна не прикривають цинізму його господарів та їхнього повного ігнорування нагальних потреб у харчуванні мільйонів людей у різних куточках світу", - заявив Кислиця.
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https://t.me/tZEinform/21695 tZEinform : "Судячи з технічної активності і переліку матеріально-технічного обслуговування підрозділи ЧФ ЗС РФ готуються до операції по прихованій постановці мінних загороджень на шляху зернових коридорів. Який з підводних човніві ЧФ виконуватиме це завдання - поки що не ясно. 2 ПЧ технічно несправні".
Це і треба було пояснити всім присутнім на засіданні постпредам в ООН.
Рашку треба ловити на її ж гібридних дефініціях, але не всім нашим дипломатам на це мозку вистачає...
@Ray_net_ua
Путин потребовал от Украины гарантировать безопасность Черноморского флота рФ в обмен на вывоз зерна. Украина должна гарантировать безопасность российских кораблей, чтобы запускать из них по украинским городам ракеты. Но тогда Африке удастся избежать голода.