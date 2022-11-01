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Новини
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Небензя в ООН погрожував суднам із зерном. Кислиця назвав це "крокодилячими слізьми"

кислиця

Представник Росії в ООН Василь Нєбєнзя 31 жовтня заявив, що окупанти планують блокувати безперешкодне проходження зерновозів у Чорному морі після того, як країна-агресор оголосила про "зупинення" участі в зерновій угоді. Посол України Сергій Кислиця назвав погрози Нєбєнзі "крокодилячими сльозами".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

На обговоренні в ООН Небензя заявив, що домовленості про проходження суден через Чорне море без участі Росії не повинні виконуватися.

"З огляду на наявні факти зловживання гуманітарним коридором і загалом те, що Чорне море залишається зоною бойових дій, ми не можемо допустити безперешкодного проходження суден без нашого огляду і будемо змушені вжити самостійних заходів щодо контролю пропущених Спільним координаційним центром без нашого погодження суховантажів", - сказав російський дипломат.

Кислиця, коментуючи російського представника, заявив, що він "обурений, але не здивований". Дипломат зазначив, що подібні заяви свідчать про те, що Росія завжди загострювала продовольчу кризу як інструмент тиску на світ та шантажу.

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"Крокодилові сльози представника Путіна не прикривають цинізму його господарів та їхнього повного ігнорування нагальних потреб у харчуванні мільйонів людей у різних куточках світу", - заявив Кислиця.

Автор: 

зерно (3119) ООН (3347) дипломати (566) Кислиця Сергій (207) Небензя Василь (50)


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Топ коментарі
+20
Ось чому Африка постійно голодна👇

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01.11.2022 11:37
+9
небензя не бензи !!!!
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01.11.2022 11:36
+7
нічого дивного !!! кацапія ***** країна піратів !!! https://youtu.be/BeOq_y71-jM?list=TLPQMDExMTIwMjLNFoctkDYD3g
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01.11.2022 11:32
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нічого дивного !!! кацапія ***** країна піратів !!! https://youtu.be/BeOq_y71-jM?list=TLPQMDExMTIwMjLNFoctkDYD3g
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01.11.2022 11:32 Відповісти
****** прєдставітєль агромнай тєріторіі засєльоннай ******** пад рукаводствам бункєрнава ******...
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01.11.2022 11:33 Відповісти
він недарма погрожував. Бо:

https://t.me/tZEinform/21695 tZEinform : "Судячи з технічної активності і переліку матеріально-технічного обслуговування підрозділи ЧФ ЗС РФ готуються до операції по прихованій постановці мінних загороджень на шляху зернових коридорів. Який з підводних човніві ЧФ виконуватиме це завдання - поки що не ясно. 2 ПЧ технічно несправні".
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01.11.2022 11:35 Відповісти
У рашистов когнетивный диссонанс. ОНи сами вышли из зерновой угоды но теперь визжат что без них Украина и другие стороны договора не должны возить зерно
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01.11.2022 11:36 Відповісти
небензя не бензи !!!!
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01.11.2022 11:36 Відповісти
Ось чому Африка постійно голодна👇

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01.11.2022 11:37 Відповісти
100 відсотково підтримую. В совку завжди був дефіцит продовольства, тому що керували ним довбані комуняки.
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01.11.2022 12:43 Відповісти
+100500
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01.11.2022 13:01 Відповісти
Якщо комуністи запанують Сахарой, то швидко трапиться дефіцит піску.
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01.11.2022 15:58 Відповісти
Це точно
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01.11.2022 16:00 Відповісти
Взлєтают с зєрновозов, шатают небензю .. і отряд морской пехоти виходіт в поле на работи. Бійтеся, кацапи, вам пізда )
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01.11.2022 11:38 Відповісти
хороший руський - мертвий руський. А зараз - взагалі...
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01.11.2022 11:40 Відповісти
Чорне море не є "зоною бойових дій", бо рашка не оголошувала війну Україні. Вона оголосила "спецоперацію"? Ну хай там десь проводить свою спецоперацію, до Чорного моря це яке відношення має?
Це і треба було пояснити всім присутнім на засіданні постпредам в ООН.
Рашку треба ловити на її ж гібридних дефініціях, але не всім нашим дипломатам на це мозку вистачає...
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01.11.2022 11:51 Відповісти
вони б тоді кукурікання про "теракти проти чф рф" почали. нема сенсу ловити їх на гібридних дефініціях, якщо у них напоготові завжди інша гібридна дефініція, якою вони відмахаються.
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01.11.2022 11:56 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Путин потребовал от Украины гарантировать безопасность Черноморского флота рФ в обмен на вывоз зерна. Украина должна гарантировать безопасность российских кораблей, чтобы запускать из них по украинским городам ракеты. Но тогда Африке удастся избежать голода.
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01.11.2022 12:04 Відповісти
Много ходов
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01.11.2022 12:50 Відповісти
Объясните мне, почему когда стреляет роисия по домам и электростанциям в Киеве , в Полтаве и тд. это освобождение "братьев русских" , а когда Украина стреляет по боевым кораблям РФ это теракт ?
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01.11.2022 13:47 Відповісти
 
 