Білоруські силовики затримали родича добровольця Парфенкова, який загинув, захищаючи Україну, - ЗМІ
В Білорусі силовики затримали родича білоруського добровольця, бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
"Родича Парфєнкова затримали та змусили записати "покаянне відео", де він називає себе братом загиблого Василя та "визнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали", - йдеться у повідомленні.
"Беларускі Гаюн" нагадує, що раніше вже було затримано двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфєнкова.
Нагадаємо, полк імені Кастуся Калиновського було сформовано у березні 2022 р. на території України з громадян Білорусі як батальйон та наприкінці травня реорганізовано в полк. Він входить до складу Збройних сил України.
Полк названо на честь національного героя Білорусі Кастуся Калиновського - одного з лідерів повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти російської імперії у 1863 році.
Воїни полку брали участь у боях за Бучу, Ірпінь, Ворзель, а також визволяли від російських загарбників інші населені пункти України.
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А автору статті - "двійка по історії" Бо українці не мали до повстання Калиновського ніякого стосунку : воно, по суті, було "польським" (заради відродженння не "Білорусі", а саме "Жечі Паспалітай") А українці тоді ще надто добре пам"ятали Коліївщину! І хто, здебільшого, складав кістяк каральних загонів, що придушували повстання!
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Конфедерація - політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0) Конфедерація - тимчасовий політичний союз шляхти, міщан, духовенства на території Речі Посполитої в XVI-XVIII ст.
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