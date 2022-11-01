1 031 17
Понад 16 тис. нових випадків COVID-19 виявили в Україні за минулий тиждень
В Україні з 24 по 30 жовтня виявили 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
Серед підтверджених випадків інфікування 1641 виявили у дітей та 273 - у медпрацівників.
Окрім того, 99 204 людини вакцинувались проти COVID-19 минулого тижня. З усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% - другі дози, 68,7% - перші бустерні дози, 13,9% - другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано - 3900 людей,
- летальних випадків - 179,
- одужало - 29 413 людей.
При цьому за весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 5 312 632 людей,
- одужало - 5 155 465 осіб,
- летальних випадків - 110 186,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) - 32 707 848.
Топ коментарі
+6 Victor Frey
показати весь коментар01.11.2022 12:05
+3 Дмитрий Анатольевич #460218
показати весь коментар01.11.2022 12:00
+3 Сергій Осіпчук
показати весь коментар01.11.2022 12:54
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар01.11.2022 11:54 Відповісти Мені подобається 2
✘
Дмитрий Анатольевич #460218
показати весь коментар01.11.2022 12:00 Відповісти Мені подобається 3
✘
віктор федорович #394174
показати весь коментар01.11.2022 12:04 Відповісти Мені подобається 0
Snart
показати весь коментар01.11.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 0
віктор федорович #394174
показати весь коментар01.11.2022 12:25 Відповісти Мені подобається 1
Victor Frey
показати весь коментар01.11.2022 12:05 Відповісти Мені подобається 6
✘
YU ST
показати весь коментар01.11.2022 12:05 Відповісти Мені подобається 2
✘
Сергій Осіпчук
показати весь коментар01.11.2022 12:54 Відповісти Мені подобається 3
Vi Wa
показати весь коментар01.11.2022 13:28 Відповісти Мені подобається 2
Irina So #517814
показати весь коментар01.11.2022 14:08 Відповісти Мені подобається 1
Володимир Українец
показати весь коментар01.11.2022 14:59 Відповісти Мені подобається 2
Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар10.11.2022 08:15 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Українец
показати весь коментар10.11.2022 09:08 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль