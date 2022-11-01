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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 16 тис. нових випадків COVID-19 виявили в Україні за минулий тиждень

транспорт,карантин,коронавірус,ковід

В Україні з 24 по 30 жовтня виявили 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

Серед підтверджених випадків інфікування 1641 виявили у дітей та 273 - у медпрацівників.

Окрім того, 99 204 людини вакцинувались проти COVID-19 минулого тижня. З усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% - другі дози, 68,7% - перші бустерні дози, 13,9% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 3900 людей,
  • летальних випадків - 179,
  • одужало - 29 413 людей.

При цьому за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 5 312 632 людей,
  • одужало - 5 155 465 осіб,
  • летальних випадків - 110 186,
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) - 32 707 848.

Читайте: У Черкасах у транспорт і ТРЦ пускатимуть лише в масці

Автор: 

МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Ковід зник 24 лютого 2022 року, для уточнення рано-вранці
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01.11.2022 12:05
+3
Задовбали!
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01.11.2022 12:00
+3
ну є цей коронавірус ніхто не спорить, ось тільки 24 лютого показало, що він не такий страшний, як його нам малювали, люди добрі хочете вакцинуйтесь ось тіль непотрібно нікого до цього примушувати
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01.11.2022 12:54
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только этого не хватало
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01.11.2022 11:54 Відповісти
Задовбали!
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01.11.2022 12:00 Відповісти
Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира
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01.11.2022 12:04 Відповісти
Ага, )) «я вам зараз карту покажу» )
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01.11.2022 12:10 Відповісти
- я вам сєчяс пакажу, аткуда етат вірус вилєзаєт...
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01.11.2022 12:25 Відповісти
Ковід зник 24 лютого 2022 року, для уточнення рано-вранці
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01.11.2022 12:05 Відповісти
Я теж отримав другу бустерну дозу Pfizer-Omicron. Але у Польщі.
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01.11.2022 12:05 Відповісти
ну є цей коронавірус ніхто не спорить, ось тільки 24 лютого показало, що він не такий страшний, як його нам малювали, люди добрі хочете вакцинуйтесь ось тіль непотрібно нікого до цього примушувати
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01.11.2022 12:54 Відповісти
весь МОЗ в окопы, не вентилируемые и не отопливаемые бомбоубежища, в переполненные поезда на повышение умственных способностей. Верно? коронобесы?
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01.11.2022 13:28 Відповісти
Тот ковид существует только для тех, у кого никогда не болело сердце, никогда ни у кого из родственников или у него самого не было инфаркта или инсульта и когда каждый год всем скопом ездили на всё лето или по несколько раз в год к морям-океанам "оздоровляться". А у тех, кто прошёл все круги ада, не вылезая из больничной койки гинекологического ли отделения, кардиологии ли... тому не надо рассказывать сказки о придуманой "болячке"! Изверги и брехуны! Вот это и есть и МОЗ, и ВОЗ, которых давно надо послать всед за расейским караблём!
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01.11.2022 14:08 Відповісти
Чомусь коронобісів ваксерів не чути. Раніше їх на цензорі було неміряно організованими зграями.
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01.11.2022 14:59 Відповісти
Гроші не виділяють - сенс їм тут бути.
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10.11.2022 08:15 Відповісти
Не кажіть гоп пока не перестрибнули.
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10.11.2022 09:08 Відповісти
 
 