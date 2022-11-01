Понад 16 тис. нових випадків COVID-19 виявили в Україні за минулий тиждень

В Україні з 24 по 30 жовтня виявили 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

Серед підтверджених випадків інфікування 1641 виявили у дітей та 273 - у медпрацівників.

Окрім того, 99 204 людини вакцинувались проти COVID-19 минулого тижня. З усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% - другі дози, 68,7% - перші бустерні дози, 13,9% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано - 3900 людей,

летальних випадків - 179,

одужало - 29 413 людей.

При цьому за весь час пандемії в Україні:

захворіло - 5 312 632 людей,

одужало - 5 155 465 осіб,

летальних випадків - 110 186,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) - 32 707 848.

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