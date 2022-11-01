Призов кримських татар до лав ЗС РФ є порушенням міжнародного права, - ЄС

У представництві Європейського Союзу в Україні заявили, що призов кримських татар до лав російських збройних сил є порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт представництва ЄС.

"Сьогодні (1 листопада. – Ред.) Російська Федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил РФ.

Ця кампанія розпочалася одразу після мобілізації, оголошеної Росією 21 вересня, в рамках якої було зроблено безпідставний наголос на мобілізації жителів Криму", - заявив речник представництва.

У представництві ЄС наголосили, що кримських татар "навмисно та в непропорційному об’ємі призивають в межах мобілізації, що проводиться в Росії, та насильно залучають до загарбницької війни Росії проти України, їхньої традиційної батьківщини".

У представництві ЄС призов кримських татар назвали "черговим порушенням Росією міжнародного права". Адже як член ООН, як постійний член Радбезу ООН Росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, в тому числі на незаконно анексованих нею українських територіях.

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Він також рішуче відкидає та однозначно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території є і залишаються Україною", - йдеться в повідомленні.

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