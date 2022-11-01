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Призов кримських татар до лав ЗС РФ є порушенням міжнародного права, - ЄС

крим

У представництві Європейського Союзу в Україні заявили, що призов кримських татар до лав російських збройних сил є порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт представництва ЄС.

"Сьогодні (1 листопада. – Ред.) Російська Федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил РФ.

Ця кампанія розпочалася одразу після мобілізації, оголошеної Росією 21 вересня, в рамках якої було зроблено безпідставний наголос на мобілізації жителів Криму", - заявив речник представництва.

У представництві ЄС наголосили, що кримських татар "навмисно та в непропорційному об’ємі призивають в межах мобілізації, що проводиться в Росії, та насильно залучають до загарбницької війни Росії проти України, їхньої традиційної батьківщини".

У представництві ЄС призов кримських татар назвали "черговим порушенням Росією міжнародного права". Адже як член ООН, як постійний член Радбезу ООН Росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, в тому числі на незаконно анексованих нею українських територіях.

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Він також рішуче відкидає та однозначно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території є і залишаються Україною", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін підписав указ про призов на строкову службу 120 тис. росіян

Автор: 

армія рф (17399) Крим (14161) призов (432) Євросоюз (13409) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+3
А призов українців не порушення? За**ли вже, вони українці і крапка. І ніяких більше автономій в складі України, як показала практика автономії дуже легко відірвати.
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01.11.2022 12:29
+2
Ой, а яка ж із дій кацапії не є порушенням міжнародного права?..
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01.11.2022 11:59
+1
по моему татар все устраивало .бизнес ишел. их особо не трогали . а теперь еще автономию хотят. почему они 8 лет не боролись с рашей.
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01.11.2022 12:17
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Ой, а яка ж із дій кацапії не є порушенням міжнародного права?..
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01.11.2022 11:59 Відповісти
Ситуація тупікова .
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01.11.2022 12:00 Відповісти
Ну почему, крымские татары всегда могут сделать, так как даги. А сейчас ещё и ингушские полицейские морозятся ехать на войну и это госслужащие так на минуточку
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01.11.2022 12:10 Відповісти
Ситуація -- татарина забрали на віину і він загинув -- ми визволяєм Крим -- як сімя цього загиблого буде нас зустрічати .
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01.11.2022 12:17 Відповісти
Як вона нам в очі дивитиметься?
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01.11.2022 12:42 Відповісти
Ім треба оприділитись -- вони за Украіну чи за рашку .
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01.11.2022 12:49 Відповісти
по моему татар все устраивало .бизнес ишел. их особо не трогали . а теперь еще автономию хотят. почему они 8 лет не боролись с рашей.
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01.11.2022 12:17 Відповісти
Призов українців до лав ЗС СССР теж був порушенням міжнародного права.
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01.11.2022 12:27 Відповісти
А призов українців не порушення? За**ли вже, вони українці і крапка. І ніяких більше автономій в складі України, як показала практика автономії дуже легко відірвати.
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01.11.2022 12:29 Відповісти
Якби вони залишалися громадянами України, то залучення їх до військової служби окупантів дійсно було б злочином. Але вони всі добровільно ще в 2014 отримали окупаційні аусвайси Пуйлостану і тепер за його конституцією як громадяни мають виконувати "священний долг". До того ж їх муфтій від імені всього кримськотатарського народу наголосив, що вони всі підтримують мобілізацію і з радістю відправляються крошити укроп. Тому в цьому випадку ніякого порушення немає.
https://kianews24.ru/news/muftiy-krima-podderzhal-soldat-prinim/ Муфтий Крыма поддержал солдат, принимающих участие в мобилизации
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01.11.2022 13:05 Відповісти
 
 