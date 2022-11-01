УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7298 відвідувачів онлайн
Новини
2 182 13

У Росії почався осінній призов до армії - планується призвати 120 тисяч осіб

рф,армія,російська

Після завершення мобілізації в Росії з 1 листопада розпочався осінній призов до армії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

До армії планується призвати 120 тисяч осіб - одразу після офіційного завершення мобілізації, де планувалося призвати 300 тисяч.

Генеральний штаб Росії напередодні заявив, що громадян, призваних на строкову службу, не відправлятимуть до окупованих регіонів України.

Проте законних підстав для цього немає, положення про порядок проходження військової служби дозволяє відправляти строковиків до зони конфлікту за чотири місяці після призову.

Читайте: 87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 30 жовтня припустили, що строковиків осіннього призову відправлять на війну в Україну вже навесні. Крім того, їх можуть мобілізувати до армії після закінчення термінової служби, якщо мобілізацію буде оголошено знову або продовжено.

Автор: 

армія рф (17399) призов (432) росія (65223)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
200 тысяч на начало войны, до чмобилизации ещё тысяч 100 навербовали, 300 тысяч чмобиков и ещё 120 тысяч срочников. И это по минимуму. А кацапы точно уверены, что это не их собственная же власть геноцидит?
показати весь коментар
01.11.2022 12:48
+5
Раніше було контрактники на чмобіків. А тепер буде "лʼамур де труа" - контрактники на чмобіків на призовників. Переможцям приз - романтичка вечірка з зеками-вагнерівцями та суперприз - побачення з кадирівцями. Гранпрі - унітаз тур до України "увідєть і умєрєть".
показати весь коментар
01.11.2022 12:46
+4
Короче теперь на рашке будет постоянная могилизация под разными названиями.
показати весь коментар
01.11.2022 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раніше було контрактники на чмобіків. А тепер буде "лʼамур де труа" - контрактники на чмобіків на призовників. Переможцям приз - романтичка вечірка з зеками-вагнерівцями та суперприз - побачення з кадирівцями. Гранпрі - унітаз тур до України "увідєть і умєрєть".
показати весь коментар
01.11.2022 12:46 Відповісти
200 тысяч на начало войны, до чмобилизации ещё тысяч 100 навербовали, 300 тысяч чмобиков и ещё 120 тысяч срочников. И это по минимуму. А кацапы точно уверены, что это не их собственная же власть геноцидит?
показати весь коментар
01.11.2022 12:48 Відповісти
Короче теперь на рашке будет постоянная могилизация под разными названиями.
показати весь коментар
01.11.2022 12:53 Відповісти
Будущие 120 тысяч черных пакетов.........................ну ну....................
показати весь коментар
01.11.2022 12:56 Відповісти
Последняя осень.
показати весь коментар
01.11.2022 12:58 Відповісти
Уходят поєти.
показати весь коментар
01.11.2022 12:59 Відповісти
І іх не вєрнуть. Закалочєни ставні. І ладу ....
показати весь коментар
01.11.2022 13:01 Відповісти
За это время было убито 72000 тыс
плюс 150000 тыс раненых не меньше
Им надо заменить это где то 300000 тыс
А прызыв на срочную это норма
ВСУ надо утроить первую цыфру не меньше
И пусть покурят на объектах энергетики
Курска Белгорода и желательно в подмосковье
показати весь коментар
01.11.2022 12:58 Відповісти
Воронежа и Брянска)
показати весь коментар
01.11.2022 14:27 Відповісти
Кацапам нужно мясо. Без сомнений, они его насобирают. Благо, современные средства наблюдения и поражения нивелируют большую часть опасности мясной волны.
показати весь коментар
01.11.2022 13:04 Відповісти
Ну шо долпоепы рабсейские будете своих детей отправлять на убой за семь руплей, чтобы сохранить власть бандитов кремлядей. Денех нет, но вы держитесь. Ганьба вам рабы.
показати весь коментар
01.11.2022 13:13 Відповісти
із цих 120 тисяч через півроку третина підуть на контракт і на фронт, третину навчать і вони замінять контрактників, яких відправлять на фронт і третина розсмокчется по військах, на другій чи третій лінії від фронту.
Це плюс 100 000 ще доо мобіків.
показати весь коментар
01.11.2022 14:34 Відповісти
хаос
показати весь коментар
01.11.2022 15:32 Відповісти
 
 