У Росії почався осінній призов до армії - планується призвати 120 тисяч осіб
Після завершення мобілізації в Росії з 1 листопада розпочався осінній призов до армії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
До армії планується призвати 120 тисяч осіб - одразу після офіційного завершення мобілізації, де планувалося призвати 300 тисяч.
Генеральний штаб Росії напередодні заявив, що громадян, призваних на строкову службу, не відправлятимуть до окупованих регіонів України.
Проте законних підстав для цього немає, положення про порядок проходження військової служби дозволяє відправляти строковиків до зони конфлікту за чотири місяці після призову.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 30 жовтня припустили, що строковиків осіннього призову відправлять на війну в Україну вже навесні. Крім того, їх можуть мобілізувати до армії після закінчення термінової служби, якщо мобілізацію буде оголошено знову або продовжено.
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плюс 150000 тыс раненых не меньше
Им надо заменить это где то 300000 тыс
А прызыв на срочную это норма
ВСУ надо утроить первую цыфру не меньше
И пусть покурят на объектах энергетики
Курска Белгорода и желательно в подмосковье
Це плюс 100 000 ще доо мобіків.