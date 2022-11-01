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Новини Війна
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Вчора по Київщині ворог випустив понад 10 ракет. Електропостачання відновлено на 90%, - ОВА

ракета,рф

Вчора по Київщині було випущено більше 10 ракет. Маємо пошкодження критичної інфраструктури та житлового фонду.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри ушкдження об'єктів, у вже регіоні відновили електропостачання на 90%. Наразі тривають планові стабілізаційні відключення в області. Працюємо задля перемоги. Тримаємо свій фронт!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4028) обстріл (28523) ракети (4026) Кулеба Олексій (179)


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телеграмм-канал всё равно,что фэйсбук. сделать 404 и отказаться от своих слов на раз.
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01.11.2022 13:45 Відповісти
 
 