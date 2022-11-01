Вчора по Київщині ворог випустив понад 10 ракет. Електропостачання відновлено на 90%, - ОВА

Вчора по Київщині було випущено більше 10 ракет. Маємо пошкодження критичної інфраструктури та житлового фонду.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри ушкдження об'єктів, у вже регіоні відновили електропостачання на 90%. Наразі тривають планові стабілізаційні відключення в області. Працюємо задля перемоги. Тримаємо свій фронт!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили ППО збили щонайменше 10 російських ракет на Київщині, - Нєбитов. ФОТОрепортаж