Вчора по Київщині ворог випустив понад 10 ракет. Електропостачання відновлено на 90%, - ОВА
Вчора по Київщині було випущено більше 10 ракет. Маємо пошкодження критичної інфраструктури та житлового фонду.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри ушкдження об'єктів, у вже регіоні відновили електропостачання на 90%. Наразі тривають планові стабілізаційні відключення в області. Працюємо задля перемоги. Тримаємо свій фронт!", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар01.11.2022 13:45 Відповісти Мені подобається 0
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