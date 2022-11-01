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1 листопада з українських портів вийшли 3 судна з продовольством попри заяви РФ про призупинення участі в "зерновій угоді"

зерно

Ще три судна з українським продовольством вийшли з портів 1 листопада попри заяви Росії про призупинення участі в ініціативі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Координаційний центр під керівництвом ООН зазначає, що рух кораблів погоджено українською, турецькою делегаціями та ООН у Стамбульському центрі. Російську делегацію проінформовано про це.

До того ж, координатор ООН із зернової ініціативи Амір Абдулла продовжив обговорення з усіма трьома державами-учасницями, намагаючись відновити повну участь у центрі, який контролює безпечний прохід суден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ, - ООН

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