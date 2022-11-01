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Новини Війна
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Росія зараз не нападатиме на Молдову, але треба подумати про підготовку армії, - посол США

молдова

США готові розглянути запити влади Молдови щодо надання військової техніки. Але поки що таких обговорень не було.

Про це повідомив посол США у Молдові Кент Логсдон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Я і раніше говорив і повторю зараз, що ми не бачимо жодної ознаки того, що Росія планує напасти на Молдову. І це добре. ... Ми знаємо, що вам також важливо, щоб була надійна сила, яка зможе вас захистити. ... Але зараз немає жодних ознак того, що ви можете зазнати нападу. Але якщо це станеться, дуже важливо, щоб Молдова подумала про підготовку, подумала про військових", - сказав він.

Логсдон наголосив, що США протягом багатьох років підтримували Молдову у військовій сфері, надаючи обладнання та допомогу військових інструкторів.

"США, ЄС та інші партнери – ми всі збільшили допомогу Молдові, особливо у військовій сфері. І ми знаємо, що для Молдови це зараз дуже важливо", - сказав посол.

Щодо надання озброєння, дипломат зазначив, що США готові розглянути запити влади Молдови щодо надання військової техніки. Але поки що таких обговорень не було.

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Автор: 

Молдова (2071) росія (65223) США (22861)


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Топ коментарі
+7
Поки з Придністров'я сцяними тряпками кацапів не виженуть- спокою в регіоні не буде. Та й у разі пямого збройного конфлікту молдаван з кацапією, шанси у Молдови зовсім невеликі навіть при озброєнні амерськими ніштяками.
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01.11.2022 13:19
+5
Блін, краще Україні більше допоможіть. У Молдови нема спільних кордонів з кацапами і не буде. Нафіга їм ото все?
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01.11.2022 13:17
+4
Тут Украина костью поперек горла стоит сейчас, куда уж кого то ещё пытаться сожрать..
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01.11.2022 13:18
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Блін, краще Україні більше допоможіть. У Молдови нема спільних кордонів з кацапами і не буде. Нафіга їм ото все?
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01.11.2022 13:17 Відповісти
Тут Украина костью поперек горла стоит сейчас, куда уж кого то ещё пытаться сожрать..
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01.11.2022 13:18 Відповісти
Поки з Придністров'я сцяними тряпками кацапів не виженуть- спокою в регіоні не буде. Та й у разі пямого збройного конфлікту молдаван з кацапією, шанси у Молдови зовсім невеликі навіть при озброєнні амерськими ніштяками.
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01.11.2022 13:19 Відповісти
Невеликі шанси, не те слово.
Нульові!
Молдовани, як і їхні сусіди румуни, не вояки. Ось це саме той випадок, коли зарозуміла похвальба - "одним полком ВДВ за 4 години на коліна поставимо", вірно на всі 100%
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01.11.2022 13:25 Відповісти
Люби Боже правду.
Але про Україну теж так казали, пам'ятаєте? І це нас дуже ображало.
То може не треба так казати про потенційних якщо не друзів, то хоча б союзників?
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01.11.2022 13:26 Відповісти
Аууу!!!. Проснитесь. Рашисты уже захватили часть Молдовы а остальную часть держат под каблуком
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01.11.2022 13:30 Відповісти
А тепер рашисти ще й користуються небом Молдови, як своїм власним для безперешкодних польотів рашистських ракет для знищення громадян та інфраструктури сусідньої України. Чому посол США у Молдові не звертає на це уваги?
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01.11.2022 14:43 Відповісти
У Придністров'ї - менше 2000 москалів (це разом з обслуговуючим персоналом), за умови правильної підготовки армії та невеликої артпідготовки з українського боку Молдова могла б виперти їх дуже-дуже швидко!
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01.11.2022 13:39 Відповісти
Жесть. Штати самі в руки впихають, а Санду чогось телиться. Ніхто крім вас ту наволоч з Придністров'я не випхає. Ідеальний час це усвідомити і почати діяти.
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01.11.2022 13:41 Відповісти
А у нас зараз військ зайвих багато? Україна могла б хіба відпрацювати артою/хімарсами/байрактарами, АЛЕ за умови, що одразу після артпідготовки туди зайдуть молдавські війська і підчистять все, що там залишиться...
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01.11.2022 14:06 Відповісти
Молдові потрібно вступити в склад Румунії. Це самий швидкий спосіб для них вступити в ЄС і НАТО.
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01.11.2022 15:58 Відповісти
 
 