Росія зараз не нападатиме на Молдову, але треба подумати про підготовку армії, - посол США

США готові розглянути запити влади Молдови щодо надання військової техніки. Але поки що таких обговорень не було.

Про це повідомив посол США у Молдові Кент Логсдон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Я і раніше говорив і повторю зараз, що ми не бачимо жодної ознаки того, що Росія планує напасти на Молдову. І це добре. ... Ми знаємо, що вам також важливо, щоб була надійна сила, яка зможе вас захистити. ... Але зараз немає жодних ознак того, що ви можете зазнати нападу. Але якщо це станеться, дуже важливо, щоб Молдова подумала про підготовку, подумала про військових", - сказав він.

Логсдон наголосив, що США протягом багатьох років підтримували Молдову у військовій сфері, надаючи обладнання та допомогу військових інструкторів.

"США, ЄС та інші партнери – ми всі збільшили допомогу Молдові, особливо у військовій сфері. І ми знаємо, що для Молдови це зараз дуже важливо", - сказав посол.

Щодо надання озброєння, дипломат зазначив, що США готові розглянути запити влади Молдови щодо надання військової техніки. Але поки що таких обговорень не було.

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