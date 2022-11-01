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Новини Війна
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Повітряна тривога оголошується по всій Україні за появи стратегічної авіації чи носіїв ракет, - Ігнат

сирена,тривога

Повітряну тривогу по всій Україні оголошують у випадку появи у небі літаків стратегічної авіації чи носіїв ракет, або за надходження даних про можливе застосування ракет з акваторії морів.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, повітряні тривоги не завжди завершуються якимись ураженнями.

"Повітряна тривога оголошується з метою запобігти наслідкам, які можуть бути від завдання ударів. Літаки стратегічної авіації, такі як Ту-160, Ту-95, які з'являлися буквально добу тому в небі, можуть завдавати ударів, відповідно по всій Україні буде оголошено повітряну тривогу", - сказав він.

Ігнат зазначив, що тривогу по Україні оголошують, якщо фіксуються літаки-носії таких ракет, як "Кинжал".

Сигнал тривоги також вмикається, коли є інформація про застосування ракет "Калібр" з акваторії Чорного та Азовського морів.

"Не завжди цей сигнал супроводжується саме запусками ракет. Тому тут треба ставитися з розумінням", - додав він.

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Автор: 

армія рф (17399) ракети (4026) Ігнат Юрій (789)


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Які можуть бути питання? Крім одного: не паралізуйте країну! Але це питання не до ЗСУ, а до дебілів з місцевих влад, які придумали "суперідею" зупиняти транспорт під час тривоги. І таким чином, замість швиденько розвезти людей по роботах, де вони хочаб можуть виконувати свої функції, люди тупо сидять на зупинках купою, чекаючи кінця тривоги, або забиваються в приватні маршрутки і, влаштовуючи сеанс спільного зараження грипом один одного, все одно їдуть на роботу, ненавидячи один одного і державу яка цю ***** придумала...
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01.11.2022 13:53 Відповісти
Це є притча. Коли безперервно кричати «Вовки! Вовки!», а їх немає, то з часом, коли вони таки прийдуть, то ніхто вже на те не звертатиме уваги...
Коли десь на Волзі піднімають орки літак, то може не оголошувати тривогу і не гнати всих по сховищах, а просто попередити, щоб були уважні? А коли він дійсно випустить ракети і вони летять у наш бік, то тоді вже бігти в підвал?
Бо орки для цього саме зазвичай і піднімають свої літаки, аби нас вимотати. І дякуючи нашим дятлам-перестраховщикам вони досягають своєї мети...
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01.11.2022 15:51 Відповісти
 
 