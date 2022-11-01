Повітряна тривога оголошується по всій Україні за появи стратегічної авіації чи носіїв ракет, - Ігнат
Повітряну тривогу по всій Україні оголошують у випадку появи у небі літаків стратегічної авіації чи носіїв ракет, або за надходження даних про можливе застосування ракет з акваторії морів.
Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, повітряні тривоги не завжди завершуються якимись ураженнями.
"Повітряна тривога оголошується з метою запобігти наслідкам, які можуть бути від завдання ударів. Літаки стратегічної авіації, такі як Ту-160, Ту-95, які з'являлися буквально добу тому в небі, можуть завдавати ударів, відповідно по всій Україні буде оголошено повітряну тривогу", - сказав він.
Ігнат зазначив, що тривогу по Україні оголошують, якщо фіксуються літаки-носії таких ракет, як "Кинжал".
Сигнал тривоги також вмикається, коли є інформація про застосування ракет "Калібр" з акваторії Чорного та Азовського морів.
"Не завжди цей сигнал супроводжується саме запусками ракет. Тому тут треба ставитися з розумінням", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли десь на Волзі піднімають орки літак, то може не оголошувати тривогу і не гнати всих по сховищах, а просто попередити, щоб були уважні? А коли він дійсно випустить ракети і вони летять у наш бік, то тоді вже бігти в підвал?
Бо орки для цього саме зазвичай і піднімають свої літаки, аби нас вимотати. І дякуючи нашим дятлам-перестраховщикам вони досягають своєї мети...