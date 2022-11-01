Три суховантажі з українським продовольством прямують морським гумкоридором, Росія поінформована, - представництво ООН
У вівторок три судна з понад 84 тис. тонн продовольства залишили українські порти та проходять через морський гуманітарний коридор.
Про це повідомляє Представництво ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У вівторок морським гуманітарним коридором транзитом прямують три вихідні судна. Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ погодили рух цих суден. Російська делегація в СКЦ була поінформована", - повідомило представництво ООН у СКЦ.
Зазначається, що суховантажні судна перевозять загалом 84 490 тонн зерна та іншої продукції АПК.
Суховантаж SSI Challenger доставить до Німеччини 49 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Bomustafa O - 22,8 тис. тонн пшениці до Лівії. Судно Nimet Torlak переправить 12 690 тонн соняшникового шроту до Марокко.
"Станом на 1 листопада, загальний тоннаж зернових та іншої агропродукції, експортованої з українських портів у межах Чорноморської зернової ініціативи, становить 9 729 083 тонни", - наголошується в повідомленні.
Крім того, у вівторок інспектори ООН і Туреччини розпочали перевірки на борту суден, що перебувають в Україні. У понеділок вони здійснили 46 інспекцій таких суховантажів.
У понеділок 14 суден (12 вихідних та два вхідних), зокрема зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно, благополучно пройшли морським гуманітарним коридором.
Повідомляється, що постійний координатор ООН у СКЦ у Стамбулі Амір Абдулла "продовжує переговори з усіма трьома країнами-учасницями угоди щодо спроби відновити повноцінну участь у роботі центру після призупинення участі делегації РФ у реалізації заходів ініціативи".
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