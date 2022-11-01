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Три суховантажі з українським продовольством прямують морським гумкоридором, Росія поінформована, - представництво ООН

зерно

У вівторок три судна з понад 84 тис. тонн продовольства залишили українські порти та проходять через морський гуманітарний коридор.

Про це повідомляє Представництво ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"У вівторок морським гуманітарним коридором транзитом прямують три вихідні судна. Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ погодили рух цих суден. Російська делегація в СКЦ була поінформована", - повідомило представництво ООН у СКЦ.

Зазначається, що суховантажні судна перевозять загалом 84 490 тонн зерна та іншої продукції АПК.

Суховантаж SSI Challenger доставить до Німеччини 49 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Bomustafa O - 22,8 тис. тонн пшениці до Лівії. Судно Nimet Torlak переправить 12 690 тонн соняшникового шроту до Марокко.

"Станом на 1 листопада, загальний тоннаж зернових та іншої агропродукції, експортованої з українських портів у межах Чорноморської зернової ініціативи, становить 9 729 083 тонни", - наголошується в повідомленні.

Крім того, у вівторок інспектори ООН і Туреччини розпочали перевірки на борту суден, що перебувають в Україні. У понеділок вони здійснили 46 інспекцій таких суховантажів.

Також читайте: 1 листопада з українських портів вийшли 3 судна з продовольством попри заяви РФ про призупинення участі в "зерновій угоді"

У понеділок 14 суден (12 вихідних та два вхідних), зокрема зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно, благополучно пройшли морським гуманітарним коридором.

Повідомляється, що постійний координатор ООН у СКЦ у Стамбулі Амір Абдулла "продовжує переговори з усіма трьома країнами-учасницями угоди щодо спроби відновити повноцінну участь у роботі центру після призупинення участі делегації РФ у реалізації заходів ініціативи".

Автор: 

зерно (3120) ООН (3348) експорт (4476)


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Рашку кинули через х...
"Впрочєм нічєво новова" 😆
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01.11.2022 13:44 Відповісти
шось стихла і зникла зовсім інформація про наші розстріляні буксири (двоє загиблих, один зник безвісти)... не на часі? чи бояться будити лихо...поки воно втирається від такого нахабства каравану зі збіжжям, які зовсім нехтують рашкою..
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01.11.2022 13:44 Відповісти
це вже відкрито сказали *****, що залишок бойових корит паРаші у Чорному морі ніхто не сприймає як загрозу.
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01.11.2022 13:49 Відповісти
 
 