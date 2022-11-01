Під час війни влада протягує 2 млрд грн на телемарафон, хоча ВР відхилила цю норму, - "ЄС"

Нардепи "Європейської Солідарності" обурені проєктом Державного бюджету на 2023 рік, який готується до другого читання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Співголова фракції Ірина Геращенко заявила, що попри рішення Верховної Ради у Бюджет-2023 незаконно повертають фінансування пропагандистського марафону "Єдині новини" та російськомовного телеканалу FREEДОМ - на суму 1,94 мільярда гривень.

"Цей бюджет сфальсифіковано! Парламент збив поправку про виділення коштів на так званий марафон. Але дивним чином мільярди на пропагандистську машину повернулися. В бюджеті, де немає коштів на підняття пенсій і соціальних виплат, який повністю залежить від зовнішніх запозичень, закладають щедре фінансування олігархічних каналів і російськомовного ТБ. Це фальсифікація і злочин. Повне обнулення парламенту і неповага до законодавчого органу. Навіщо ВР взагалі потрібна, якщо її голосування множаться на нуль? Президія знову промовчить?" - наголосила Геращенко.

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Водночас Голова Комітету з питань інтеграції України ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила: "Якимось дивовижним чином рішення Ради, яким збили поправку сумнозвісного Трухіна про збільшення витрат на єдиний марафон та російськомовні "дом-и", не врахував Кабмін. Тому в проєкті знову майже 2 мільярди (!) на оплату діяльності олігархічних телеканалів та державних владних рупорів, які методично руйнують залишки демократії в інформаційному просторі країни, що насправді героїчно з усіх сил бореться проти диктатури агресора. Такого брутального зухвальства влади не могла собі уявити. Не пригадую, щоб якісь уряди настільки відверто зневажили і нівелювали рішення парламенту України".

Нардепка "ЄС" Марія Іонова наголосила, що парламент відхилив ідею виділити додаткові 1,4 мільярди гривень на марафон та FREEДОМ, проте уряд "пропхав" цю норму до другого читання.

Нардеп Микола Княжицький зазначив, що виділені кошти на олігархічні телеканали – це плата за їхню лояльність до влади: "Вони, прикриваючись війною, вимкнули разом з владою з ефіру інших, пообіцявши владі її не критикувати. За це попросили гроші з бюджету. Парламент не проголосував за цю правку. ... Вони крадуть їх в української армії і громадян, які сидять зараз без світла, води і зв‘язку. Краще б купили зброю і енергообладнання".

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