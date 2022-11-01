Під час війни влада протягує 2 млрд грн на телемарафон, хоча ВР відхилила цю норму, - "ЄС"
Нардепи "Європейської Солідарності" обурені проєктом Державного бюджету на 2023 рік, який готується до другого читання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Співголова фракції Ірина Геращенко заявила, що попри рішення Верховної Ради у Бюджет-2023 незаконно повертають фінансування пропагандистського марафону "Єдині новини" та російськомовного телеканалу FREEДОМ - на суму 1,94 мільярда гривень.
"Цей бюджет сфальсифіковано! Парламент збив поправку про виділення коштів на так званий марафон. Але дивним чином мільярди на пропагандистську машину повернулися. В бюджеті, де немає коштів на підняття пенсій і соціальних виплат, який повністю залежить від зовнішніх запозичень, закладають щедре фінансування олігархічних каналів і російськомовного ТБ. Це фальсифікація і злочин. Повне обнулення парламенту і неповага до законодавчого органу. Навіщо ВР взагалі потрібна, якщо її голосування множаться на нуль? Президія знову промовчить?" - наголосила Геращенко.
Водночас Голова Комітету з питань інтеграції України ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила: "Якимось дивовижним чином рішення Ради, яким збили поправку сумнозвісного Трухіна про збільшення витрат на єдиний марафон та російськомовні "дом-и", не врахував Кабмін. Тому в проєкті знову майже 2 мільярди (!) на оплату діяльності олігархічних телеканалів та державних владних рупорів, які методично руйнують залишки демократії в інформаційному просторі країни, що насправді героїчно з усіх сил бореться проти диктатури агресора. Такого брутального зухвальства влади не могла собі уявити. Не пригадую, щоб якісь уряди настільки відверто зневажили і нівелювали рішення парламенту України".
Нардепка "ЄС" Марія Іонова наголосила, що парламент відхилив ідею виділити додаткові 1,4 мільярди гривень на марафон та FREEДОМ, проте уряд "пропхав" цю норму до другого читання.
Нардеп Микола Княжицький зазначив, що виділені кошти на олігархічні телеканали – це плата за їхню лояльність до влади: "Вони, прикриваючись війною, вимкнули разом з владою з ефіру інших, пообіцявши владі її не критикувати. За це попросили гроші з бюджету. Парламент не проголосував за цю правку. ... Вони крадуть їх в української армії і громадян, які сидять зараз без світла, води і зв‘язку. Краще б купили зброю і енергообладнання".
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совсем охренели????
а на ПВО сколько????? *****
Проямий, 5, Еспресо в національний Т2 телеефір коли повернете ??? Т2 ефір не ваша приватна лавочка наркомани криворагульні !!!
Треба ОДИН національний інформаційний канал ,можливо на базі РАДА .
Марахвон брехні і інші ватні і олігархічні канали працюють і запрошують на ефір опзж.
Наріду норм, зе для них герой
Печерский холм:
Источники сообщают, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал фигурантом практически международного скандала. Ткаченко и представители медиагруп, принимающих участие в едином телемарафоне, встретились с послами государств G7.
Инициатором встречи, на самом деле, выступила украинская сторона, а причина была банальна. Ткаченко пытался просить у послов стран G7 денег на поддержку единого марафона, подавая его как опору правды и европейских ценностей, противостоящих российской пропаганде. Послы, естественно, слегка обалдели от такой постановки вопроса. Мало того, что команда Зеленского под предлогом войны монополизировала телеэфир Украины, она еще и денег на его поддержку просит у демократических государств с действующей свободой слова! Однако.
Все было чинно и благородно, пока один из топ-менеджеров телеканала "Рада" Владислав Матяш (бывший генеральный продюсер медведчуковского телеканала 112) не потребовал от послов государств G7 отчета о том, каким украинским телеканалам их правительства уже предоставляли финансирование, непрозрачно намекая на телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", как известно, вещающие отдельно от единого телемарафона.
Послы государств G7 такого терпеть не стали. Не скрывая своего раздражения, они произнесли ряд чисто протокольных фраз о поддержке "иклюзивной, независимой журналистики". Отсюда эти слова попали в официальный релиз. А вот что в релиз не попало, так это то что послы Германии и Канады четко дали понять, что видят все признаки монополизации телевизионной сферы Украины прявящей верхушкой. Послы напирали на возвращении в эфир независимых телеканалов. Денег, естественно никто не дал. Но и это не конец. Еще одним результатом встречи министра Ткаченко и послов G7 стал ряд звонков в Офис президента из посольств западных государств и из иностранных структур. С одним и тем же вопросом: "Ребятки, а что у вас со свободой слова?"
Ведомству Ермака прозрачно дали понять, что сюжеты о выключении из эфира телеканалов "Прямой", "5-й" и "Еспрессо" с интервью ведущих и работников каналов в западной прессе, это лишь дело времени. А тезис "Зеленский рушит свободу слова" на демократическом Западе его героический имидж убьет мгновенно.
Мы уже писали. Запад крайне недоволен тем, что украинская власть пытается сохранить формат единого телемарафона. Часики тикают.
Віктор Уколов:
Стають відомими деталі цієї зустрічі. Виявляється там не тільки відмовили Ткаченку в коштах на підконтрольні владі ЗМІ.
Розповідають, що представник телеканалу Рада, Владислав Матяш (колишній генпродюсер 112 каналу Медведчука) ображено заявив послам, що вони мають оприлюднити список тих, кому гроші дали.
Якщо це правда - це безпардонне нахабство. Тільки в росії вимагали, що іноземний спонсор декларував кому дає гроші. Завдяки допомозі Заходу в Україні постало чимало НЕЗАЛЕЖНИХ мас-медіа. Влада не має права вимагати такої звітності у послів G-7 навіть через своїх ручних песиків, яких перекупила у Медведчука.
Послів G-7, натомість, прошу зустрітися з телеканалами, які непідконтрольні владі: Прямий, Еспресо, П'ятий. Там вони таких питань не почують.
Дивіться на моєму каналі https://www.youtube.com/watch?v=KG8tRkzx-mQ&t=0s https://www.youtube.com/watch?v=KG8tR...