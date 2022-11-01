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"Кинджали" біля Мінська не несуть додаткової загрози Україні, це для Європи, - Ігнат

кинжал,кинджал

Розміщення Росією в Білорусі ракет "Кинджал" не несе додаткової загрози для України, скоріше – це бажання справити враження на Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат на брифінгу.

Ігната запитали, як може вплинути на ситуацію в українському небі появу в Білорусі російських ракет "Кинджал", про яку повідомила британська розвідка 1 листопада.

"Не може ніяк, – відповів спікер Повітряних сил. – Вплинути може зменшення кількості цих "Кинджалів" або їхня повна відсутність".

Він пояснив, що ракети "Кинджал" летять на відстань до 1000 км і запускаються з літака, як правило з Міг-31К, тому вони однаково загрожують Україні незалежно від того, де зберігаються ракети, або від того, де перебуває літак – у Криму, у Росії чи Білорусі.

Також читайте: РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали", щоб надіслати повідомлення Заходу, - британська розвідка

"Перебування на території Білорусі – це більше загроза не так Україні, як брязкання цією зброєю на адресу західних країн, Європи", – сказав Ігнат.

Автор: 

Білорусь (7932) крилаті ракети (1073) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+13
Когда то так же говорили про росийско-белорузкие учения. Не знаю кому по мнению Игната несут опасность ети кинджалы но я уверен на 100% что рано или поздно так или иначе именно ети кинжалы ударят по Украине. Так что нам нужно их уничтожить их пока они на *********** аеродромах а не в воздухе.
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01.11.2022 13:48
+6
Це не для Європи, а для Києва подаруночки віх хла
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01.11.2022 13:59
+4
не несуть..угу...як і ті тисячі мобілізованих на парасії..

бункурним уродам на Банковій може й не несуть
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01.11.2022 13:58
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Когда то так же говорили про росийско-белорузкие учения. Не знаю кому по мнению Игната несут опасность ети кинджалы но я уверен на 100% что рано или поздно так или иначе именно ети кинжалы ударят по Украине. Так что нам нужно их уничтожить их пока они на *********** аеродромах а не в воздухе.
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01.11.2022 13:48 Відповісти
О это очень интересно ) Когда ?
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01.11.2022 13:48 Відповісти
це для Європи
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01.11.2022 13:50 Відповісти
************* кінджали нікуя бл не кінжали .. ********* ви чо так і будете *******, чи мо таки встанете ?
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01.11.2022 13:55 Відповісти
не несуть..угу...як і ті тисячі мобілізованих на парасії..

бункурним уродам на Банковій може й не несуть
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01.11.2022 13:58 Відповісти
Це не для Європи, а для Києва подаруночки віх хла
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01.11.2022 13:59 Відповісти
Узеленські постійно відводять підозри від Лукашенко. Це почалося ще з убивства журналіста Шеремета. Зеле було тоді зручно звинуватити учасників АТО та волонтерів. І зараз Белорусія не є учасницей вторгнення. А под Мелітополем підрозділ білоруської Армії стоїть.
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01.11.2022 14:41 Відповісти
Павло Шеремет був відомим білоруським, російським та українським журналістом. Загинув зранку 20 липня 2016 року в центрі Києва у результаті підриву
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01.11.2022 15:16 Відповісти
Це для нас.... Путiн, коли Ердроган збив росiйський лiтак, тiльки й зумiв,що помiдори турецькi чавити бульдозером. Турцiя в НАТО. Проти НАТО Путiн не пiде, бо знае ,що буде гiрше.
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01.11.2022 14:48 Відповісти
так що всім на шашлики?
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01.11.2022 15:02 Відповісти
 
 