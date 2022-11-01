"Кинджали" біля Мінська не несуть додаткової загрози Україні, це для Європи, - Ігнат

Розміщення Росією в Білорусі ракет "Кинджал" не несе додаткової загрози для України, скоріше – це бажання справити враження на Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат на брифінгу.

Ігната запитали, як може вплинути на ситуацію в українському небі появу в Білорусі російських ракет "Кинджал", про яку повідомила британська розвідка 1 листопада.

"Не може ніяк, – відповів спікер Повітряних сил. – Вплинути може зменшення кількості цих "Кинджалів" або їхня повна відсутність".

Він пояснив, що ракети "Кинджал" летять на відстань до 1000 км і запускаються з літака, як правило з Міг-31К, тому вони однаково загрожують Україні незалежно від того, де зберігаються ракети, або від того, де перебуває літак – у Криму, у Росії чи Білорусі.

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"Перебування на території Білорусі – це більше загроза не так Україні, як брязкання цією зброєю на адресу західних країн, Європи", – сказав Ігнат.