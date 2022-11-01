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На руках Путіна - кров як українців, так і росіян, - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

джеймс,клеверлі

Міністр закордонних справ Великобританії під час виступу в Палаті громад 31 жовтня розкритикував Росію за масові атаки на українську цивільну інфраструктуру, а також за рішення РФ зупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Клеверлі зазначив, що вранці 31 жовтня російські ракети знову атакували Київ та інші міста, позбавляючи українців електро- й водопостачання.

"Російські дрони-камікадзе і -крилаті ракети вбивають мирних жителів України, стирають із лиця землі їхні домівки й навіть руйнують дитячий майданчик. За один тиждень було виведено з ладу третину електростанцій країни", - сказав він.

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Міністр наголосив, що жоден із цих об'єктів не є військовою ціллю.

"Єдина ціль Путіна - посіяти терор і позбавити українські сім'ї даху, світла й тепла в умовах наближення суворої зими", - сказав він.

Також Клеверлі зазначив, що понад 60% експортованого за зерновою угодою продовольства отримували найбідніші країни, зокрема Ефіопія, Ємен та Афганістан.

"Путін мститься за свої воєнні невдачі цивільному населенню України, позбавляючи електро- й водопостачання, а також найбіднішим людям у світі, загрожуючи їхнім продовольчим запасам [...]. Було б безсовісно, якби ці землі постраждали через невдачі Путіна на полі бою в Україні. Я закликаю Росію припинити перешкоджати цій життєво важливій ініціативі, яка допомагає нагодувати тих, хто голодує в усьому світі, і погодитися на її розширення", - заявив очільник британської дипломатії.

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Міністр наголосив, що на руках Путіна кров українців і росіян.

"Є матері, які думали, що їхні сини йдуть на навчання, а потім дізнавалися, що ті загинули на полі бою. У Путіна на руках кров. Кров українців, кров росіян, і це залежить від нього і майже ні від кого іншого", - заявив він.

Автор: 

Велика Британія (5595) путін володимир (23827) росія (65223) Клеверлі Джеймс (78)


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Топ коментарі
+13
***** пихуй, он пришел к власти взрывая дома. Потому взывать к его совести дело совершенно бесперспективное. Мочить его надо, всем миром, всем народом, всей Землей..
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01.11.2022 13:58
+9
Кров на всіх росіянах .
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01.11.2022 14:02
+8
Але , рашинські вояки брешуть про те , що не знали куди іх везуть і що робити в нашій краіні!!
Все вони і іхні матері чудово знають , але ненависть до нашої націі настільки велика , що вони всі хотять нас знищити !!

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01.11.2022 14:01
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***** пихуй, он пришел к власти взрывая дома. Потому взывать к его совести дело совершенно бесперспективное. Мочить его надо, всем миром, всем народом, всей Землей..
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01.11.2022 13:58 Відповісти
Дик. Він п'є і сосьот нашу смєрть. Падмагнітє пару копейка ?
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01.11.2022 13:58 Відповісти
Редчайший пєтух путлер. Еслі чо організуйте встречу з ним на любих условіях. Бу дуже .. завдячний. Чи як воно по кацапські.
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01.11.2022 14:03 Відповісти
Але , рашинські вояки брешуть про те , що не знали куди іх везуть і що робити в нашій краіні!!
Все вони і іхні матері чудово знають , але ненависть до нашої націі настільки велика , що вони всі хотять нас знищити !!

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01.11.2022 14:01 Відповісти
Кров на всіх росіянах .
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01.11.2022 14:02 Відповісти
Тааак, бідні, бідні кацапи.
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01.11.2022 14:06 Відповісти
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01.11.2022 14:09 Відповісти
Ще один почав прирівнювати москалів до українців. Ці повзучі спроби треба рубати у зародку, бо знов закінчиться мишебраттями. Те що ми для негрів всі на одне обличчя, не має стати нашою проблемою.
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01.11.2022 14:09 Відповісти
То кацапи, з яких 90% хоче знищити Україну, також жертви? Цей міністер при своєму глузді?
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01.11.2022 14:11 Відповісти
Кров расєян на расєянах. Вони не проти вбивати українців, вони лише скиглять, що в них для цього немає гідного забезпечення
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01.11.2022 14:12 Відповісти
крові рузькіх нет,як раші нет.Є московія а в ній угро-фіни їх ніде нет,вони правду казали і звуть їх нікак.Западу потрібно їм пояснити,що вони не слов'яни і пу проливає кров орди,яка небезпечна для світу.Треба думати про їхню утилизацію.
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01.11.2022 14:33 Відповісти
а його не росіяни часом вибирали і підтримують всю дорогу...."нєвінаватаяяонсампрішоллл!!!"...?
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01.11.2022 15:14 Відповісти
отже по вашому,жертвами расизму є не лише чорні а і білі, адже рабовласники теж постраждали???
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01.11.2022 16:02 Відповісти
 
 