На руках Путіна - кров як українців, так і росіян, - голова МЗС Великої Британії Клеверлі
Міністр закордонних справ Великобританії під час виступу в Палаті громад 31 жовтня розкритикував Росію за масові атаки на українську цивільну інфраструктуру, а також за рішення РФ зупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".
Клеверлі зазначив, що вранці 31 жовтня російські ракети знову атакували Київ та інші міста, позбавляючи українців електро- й водопостачання.
"Російські дрони-камікадзе і -крилаті ракети вбивають мирних жителів України, стирають із лиця землі їхні домівки й навіть руйнують дитячий майданчик. За один тиждень було виведено з ладу третину електростанцій країни", - сказав він.
Міністр наголосив, що жоден із цих об'єктів не є військовою ціллю.
"Єдина ціль Путіна - посіяти терор і позбавити українські сім'ї даху, світла й тепла в умовах наближення суворої зими", - сказав він.
Також Клеверлі зазначив, що понад 60% експортованого за зерновою угодою продовольства отримували найбідніші країни, зокрема Ефіопія, Ємен та Афганістан.
"Путін мститься за свої воєнні невдачі цивільному населенню України, позбавляючи електро- й водопостачання, а також найбіднішим людям у світі, загрожуючи їхнім продовольчим запасам [...]. Було б безсовісно, якби ці землі постраждали через невдачі Путіна на полі бою в Україні. Я закликаю Росію припинити перешкоджати цій життєво важливій ініціативі, яка допомагає нагодувати тих, хто голодує в усьому світі, і погодитися на її розширення", - заявив очільник британської дипломатії.
Міністр наголосив, що на руках Путіна кров українців і росіян.
"Є матері, які думали, що їхні сини йдуть на навчання, а потім дізнавалися, що ті загинули на полі бою. У Путіна на руках кров. Кров українців, кров росіян, і це залежить від нього і майже ні від кого іншого", - заявив він.
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Все вони і іхні матері чудово знають , але ненависть до нашої націі настільки велика , що вони всі хотять нас знищити !!