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Зеленський та Макрон обговорили посилення обороноздатності та відновлення енергетичної інфраструктури

макрон,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Франція (3067) Макрон Емманюель (1456)


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макарону аби побелемкать с кем-то по телефону...
даже ***** уже задрал своими звонками )))
интересно кто кому позвонил? )))
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01.11.2022 14:12 Відповісти
Есть люди, которые без телефона не могут и минуты, трындят и трындят, такое ощущение шо там мозг уже высох от радиосигнала, пока всех не обзвонят и одно и тоже всем не раскажут не успокоятся. Мануель один из них
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01.11.2022 14:16 Відповісти
Ему бы родится телефонисткой в начале 20 века.
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01.11.2022 14:43 Відповісти
Зеля знову просив Макрона поговорити з Пулером про зустріч віч-на-віч?
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01.11.2022 14:49 Відповісти
Добре.
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02.11.2022 02:47 Відповісти
 
 