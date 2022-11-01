Зеленський та Макрон обговорили посилення обороноздатності та відновлення енергетичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - йдеться в повідомленні.

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